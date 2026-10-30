Nursema'nın Ertelenen Dönüşünden Yaprak Dökümü İtirafına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
30 Ekim Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
Gönül Dağı'nın Erkan'ı Burak Can'ın çocukken Yetenek Sizsiniz'de "hayır" cevabı alıp ağladığı video yıllar sonra yeniden gündem oldu.
Rakipleri bayram nedeniyle mola verince Güneşin Doğduğu Yer, Total'de reytingini 4,49'dan 6,46'ya çıkardı.
Setten sızan bir video, Kızılcık Şerbeti'nin Hilal'i Dila Danışman'ın da diziden ayrılacağı iddiasını gündeme taşıdı.
Selçuk Yöntem, Süper Baba yıllarında sinemada kendisine bakan bir adama çıkıştığını ve aldığı cevapla mahcup olduğunu anlattı.
Tuzlu Kahve'nin son bölümünde Candan'ın kırmızı topukluları aynı sahnede saniyeler içinde spor ayakkabıya dönüştü.
Kızıl Goncalar'ın Levent'i Özcan Deniz, Altın Portakal'daki söyleşide "Artık hayatımda televizyon olmayacak" dedi.
Kızılcık Şerbeti, Nursema'nın geri döneceği 145. bölümüyle bu akşam Show TV ekranlarına gelmeyecek.
Taşacak Bu Deniz bu akşam yayın akışında yer alıyor, 36. bölüm saat 20.00'de TRT 1'de ekrana gelecek.
Kızılcık Şerbeti'nin 145. bölümünün, yeterli reklam alınamadığı için bu akşam yayınlanmayacağı öne sürüldü.
Kızılcık Şerbeti'nin 145. bölümü son anda ertelendi, Nursema'nın ailesine kavuştuğu sahnelerden ilk kareler paylaşıldı.
Gold Film, Kızılcık Şerbeti'nin 145. bölümünün ertelenme nedeninin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olduğunu açıkladı.
Kızılcık Şerbeti seyircisi, 145. bölümün reklam yetersizliği iddiasıyla ertelenmesine reyting üzerinden tepki gösterdi.
Ceren Karakoç, Kızılcık Şerbeti'ne döneceği 145. bölüm ertelenmeden saatler önce "Şimdi size emanet" notunu paylaştı.
Star TV, Başkalarının Hayatı'nın 6. bölümünü son anda erteledi ve bu hafta yeni bölümü gelmeyen dizi sayısı beşe çıktı.
NOW'un yeni dizisi Adana Ayazı'nda ilk klaket çakıldı, Uğur Güneş ile Ebru Şahin'in ilk partner karesi paylaşıldı.
Star TV'nin dizisi Tuzlu Kahve, HBO Max ve Doğuş Yayın Grubu ortaklığıyla 41 ülkede aynı anda yayınlanacak.
Birsen Altuntaş'a göre bir haftada beş dizinin yeni bölümünün yayınlanmamasının nedeni düşük reklam geliri.
Oktay Kaynarca ile Fahriye Evcen, ATV'nin yeni dizisi Hamal'ın setinden ilk kez Kemal ve Hayat olarak görüntülendi.
Yaprak Dökümü'nün Fikret'i Bennu Yıldırımlar, dizinin tekrar yayınlarından oyuncuların hiç telif almadığını açıkladı.
Yaprak Dökümü'nde Ali Rıza Bey rolünün Halil Ergün'den önce usta oyuncu Savaş Dinçel'e verildiği ortaya çıktı.
Doğanın Kanunu'nun Hediye'si Lara Aslan, TRT 1'in yeni dizisi Yörük Kızı'nda Güneş'in kuzeni Alya olacak.
Kanal D de Güller ve Günahlar'ın yeni bölümünü erteleyince cumartesi akşamı yeni bölümle ekrana gelecek tek dizi Gönül Dağı oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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