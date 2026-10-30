Nursema'nın Ertelenen Dönüşünden Yaprak Dökümü İtirafına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Bloomberg HT'de Gözde Atasoy ile İşin Zirvesinde programına konuk olan Selçuk Yöntem, Süper Baba'nın rekor kırdığı yıllarda bir sinemada kendisine uzun uzun bakan izleyiciye 'Ne bakıyorsun kardeşim iki saattir?' diye çıkıştığını anlattı. Adamın 'Dün akşam dizinizi seyrettim, onun için bakıyorum' cevabıyla mahcup olduğunu söyleyen usta oyuncu, 'Tanınmış olmak insanı daha da küçültmeli' dedi. Yöntem, şöhret peşindeki gençlere de en az iki yıl eğitim almalarını ve tiyatroya, operaya, baleye gitmelerini önerdi.