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Nursema'nın Ertelenen Dönüşünden Yaprak Dökümü İtirafına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Nursema'nın Ertelenen Dönüşünden Yaprak Dökümü İtirafına TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
30.10.2026 - 23:45
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Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini, olaylarını ve reytingleri gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!

30 Ekim Cuma günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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Gönül Dağı'nın Erkan'ı Burak Can'ın çocukken Yetenek Sizsiniz'de "hayır" cevabı alıp ağladığı video yıllar sonra yeniden gündem oldu.

Gönül Dağı'nın Erkan'ı Burak Can'ın çocukken Yetenek Sizsiniz'de "hayır" cevabı alıp ağladığı video yıllar sonra yeniden gündem oldu.

Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin ilk yıllarından kalma bir videoda, dans performansının ardından seyircideki kırmızı elbiseli bir kadından 'hayır' cevabı alan küçük Burak Can'ın kuliste gözyaşlarına boğulduğu anlar X'te yeniden paylaşıldı. Kadın kararını 'Güzel oynamadı, öteki break dansçı daha iyiydi' sözleriyle açıklamıştı. Bugün TRT 1'in Gönül Dağı dizisinde Erkan'ı canlandıran oyuncunun videosu, sosyal medyada 'hayat intikamını böyle aldı' yorumlarıyla gündem oldu.

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Rakipleri bayram nedeniyle mola verince Güneşin Doğduğu Yer, Total'de reytingini 4,49'dan 6,46'ya çıkardı.

Rakipleri bayram nedeniyle mola verince Güneşin Doğduğu Yer, Total'de reytingini 4,49'dan 6,46'ya çıkardı.

29 Ekim akşamı yeni bölümüyle ekrana gelen tek perşembe dizisi olan ATV'nin Güneşin Doğduğu Yer, 7. bölümüyle Total'de 6,46, AB'de 3,95, ABC1'de 5,35 reyting alarak üç listenin de zirvesine yerleşti. Burak Özçivit'in başrolündeki dizi, geçen haftaki 4,49'luk Total reytingini 1,97 puan artırdı. Total ve ABC1'de MasterChef Türkiye ikinci, Atatürk 2 üçüncü olurken AB'de ikinciliği Bir Cumhuriyet Şarkısı, üçüncülüğü MasterChef Türkiye aldı.

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Setten sızan bir video, Kızılcık Şerbeti'nin Hilal'i Dila Danışman'ın da diziden ayrılacağı iddiasını gündeme taşıdı.

Setten sızan bir video, Kızılcık Şerbeti'nin Hilal'i Dila Danışman'ın da diziden ayrılacağı iddiasını gündeme taşıdı.

Lider'i canlandıran Murat Aygen'in yaklaşık iki bölüm sonra Kızılcık Şerbeti'nden ayrılacağını açıklamasının ardından gözler, dizide kız kardeşi Hilal'e hayat veren Dila Danışman'a çevrildi. 29 Ekim akşamı X'te paylaşılan görüntülerde Hilal'in eşyalarının sarı bir taksinin bagajına yüklendiği görülürken, videoyu paylaşan hesap karakterin diziye veda ettiğini öne sürdü. Arka plandaki kamera ekibi bunun bir sahne çekimi olduğunu gösterirken Show TV'den ya da oyuncudan henüz bir açıklama gelmedi.

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Selçuk Yöntem, Süper Baba yıllarında sinemada kendisine bakan bir adama çıkıştığını ve aldığı cevapla mahcup olduğunu anlattı.

Selçuk Yöntem, Süper Baba yıllarında sinemada kendisine bakan bir adama çıkıştığını ve aldığı cevapla mahcup olduğunu anlattı.

Bloomberg HT'de Gözde Atasoy ile İşin Zirvesinde programına konuk olan Selçuk Yöntem, Süper Baba'nın rekor kırdığı yıllarda bir sinemada kendisine uzun uzun bakan izleyiciye 'Ne bakıyorsun kardeşim iki saattir?' diye çıkıştığını anlattı. Adamın 'Dün akşam dizinizi seyrettim, onun için bakıyorum' cevabıyla mahcup olduğunu söyleyen usta oyuncu, 'Tanınmış olmak insanı daha da küçültmeli' dedi. Yöntem, şöhret peşindeki gençlere de en az iki yıl eğitim almalarını ve tiyatroya, operaya, baleye gitmelerini önerdi.

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Tuzlu Kahve'nin son bölümünde Candan'ın kırmızı topukluları aynı sahnede saniyeler içinde spor ayakkabıya dönüştü.

Tuzlu Kahve'nin son bölümünde Candan'ın kırmızı topukluları aynı sahnede saniyeler içinde spor ayakkabıya dönüştü.

Star TV'de salı akşamları yayınlanan Tuzlu Kahve'nin 27 Ekim'deki bölümünde, Şevval Sam'ın canlandırdığı Candan'ın da yer aldığı isim-şehir sahnesindeki çekim hatası sonradan fark edildi. Geniş açılı karelerde kırmızı topuklu ayakkabılarla görünen Candan'ın ayağında, yakın çekimde beyaz çorap ve spor ayakkabı vardı. Kareleri yan yana koyan izleyiciler 'Resmen gözden kaçmış' ve 'Değiştirmeyi unutmuşlar' yorumlarıyla sahneyi sosyal medyada gündeme taşıdı.

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Kızıl Goncalar'ın Levent'i Özcan Deniz, Altın Portakal'daki söyleşide "Artık hayatımda televizyon olmayacak" dedi.

Kızıl Goncalar'ın Levent'i Özcan Deniz, Altın Portakal'daki söyleşide "Artık hayatımda televizyon olmayacak" dedi.

Kızıl Goncalar'da Levent Alkanlı'yı canlandıran Özcan Deniz, yazıp yönettiği ve başrolünü üstlendiği Prime Video filmi Son Yemek'in 63. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ndeki gösteriminin ardından yeni dizi sorusunu yanıtladı. Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre Deniz, 'Artık hayatımda televizyon olmayacak' diyerek ekran kararını açıkladı. Öykü Karayel, Tilbe Saran ve Nejat İşler'in de rol aldığı Son Yemek, 19 Kasım'dan itibaren Prime Video'da yayında olacak.

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Kızılcık Şerbeti, Nursema'nın geri döneceği 145. bölümüyle bu akşam Show TV ekranlarına gelmeyecek.

Kızılcık Şerbeti, Nursema'nın geri döneceği 145. bölümüyle bu akşam Show TV ekranlarına gelmeyecek.

Show TV'nin cuma dizisi Kızılcık Şerbeti'nin, Nursema'nın geri dönüşüyle merakla beklenen 145. bölümü 30 Ekim akşamı yayın akışında yer almadı. Yeni bölümün 6 Kasım Cuma akşamı ekrana gelmesi bekleniyor. Fragmanda Ceren Karakoç'un canlandırdığı Nursema'nın mezarlıkta Asil'in karşısına çıktığı anlar ise merakı şimdiden zirveye taşıdı.

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Taşacak Bu Deniz bu akşam yayın akışında yer alıyor, 36. bölüm saat 20.00'de TRT 1'de ekrana gelecek.

Taşacak Bu Deniz bu akşam yayın akışında yer alıyor, 36. bölüm saat 20.00'de TRT 1'de ekrana gelecek.

Cumhuriyet Bayramı nedeniyle karışan yayın akışlarının ardından TRT 1, Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe'nin başrolündeki Taşacak Bu Deniz'in 36. bölümünü 30 Ekim Cuma akşamı Ana Haber ve İddiaların Aksine'nin ardından yayınlayacak. Oruç'u ölümle yaşam arasında bırakan finalin ardından gelen fragmanda, ağabeyinin ölüm haberini alan İso'nun feryadı dikkat çekti. Oruç'a hayat veren Burak Yörük'ün diziden ayrılıp ayrılmadığına dair ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Kızılcık Şerbeti'nin 145. bölümünün, yeterli reklam alınamadığı için bu akşam yayınlanmayacağı öne sürüldü.

Kızılcık Şerbeti'nin 145. bölümünün, yeterli reklam alınamadığı için bu akşam yayınlanmayacağı öne sürüldü.

Show TV'nin cuma dizisi Kızılcık Şerbeti'nin, Nursema'nın geri döndüğü fragmanla merak uyandıran 145. bölümüyle bu akşam ekrana gelmeyeceği iddia edildi. Gazeteci Birsen Altuntaş, yeni bölümün yeterli reklam olmadığı için yayınlanmayacağını öne sürerek paylaşımını 'Sektör büyük çıkmazda...' sözleriyle bitirdi. Bölümün 6 Kasım Cuma akşamı ekrana gelmesi bekleniyor.

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Kızılcık Şerbeti'nin 145. bölümü son anda ertelendi, Nursema'nın ailesine kavuştuğu sahnelerden ilk kareler paylaşıldı.

Kızılcık Şerbeti'nin 145. bölümü son anda ertelendi, Nursema'nın ailesine kavuştuğu sahnelerden ilk kareler paylaşıldı.

Haftalardır merakla beklenen ve Ceren Karakoç'un canlandırdığı Nursema'nın geri döneceği Kızılcık Şerbeti'nin 145. bölümü, yayınına saatler kala ertelendi. Yapım şirketi ertelemeyi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na bağlarken bölüm 6 Kasım Cuma akşamına kaldı. Seyirciye ise şimdilik Nursema'nın ailesine kavuştuğu sahnelerden paylaşılan ilk kareler kaldı.

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Gold Film, Kızılcık Şerbeti'nin 145. bölümünün ertelenme nedeninin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olduğunu açıkladı.

Gold Film, Kızılcık Şerbeti'nin 145. bölümünün ertelenme nedeninin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olduğunu açıkladı.

Show TV'nin cuma dizisi Kızılcık Şerbeti, Nursema'nın geri döneceği 145. bölümüyle 30 Ekim akşamı ekrana gelmeyecek. Gazeteci Birsen Altuntaş ertelemenin yeterli reklam alınamamasından kaynaklandığını öne sürmüştü, ancak yapımcı Gold Film X hesabından yaptığı açıklamada nedeni 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı olarak gösterdi. Fragmanda mezarlıkta Asil'in karşısına çıkan Nursema'nın döneceği bölüm, 6 Kasım Cuma akşamı ekrana gelecek.

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Kızılcık Şerbeti seyircisi, 145. bölümün reklam yetersizliği iddiasıyla ertelenmesine reyting üzerinden tepki gösterdi.

Kızılcık Şerbeti seyircisi, 145. bölümün reklam yetersizliği iddiasıyla ertelenmesine reyting üzerinden tepki gösterdi.
twitter.com

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın Kızılcık Şerbeti'nin yeterli reklam olmadığı için yayınlanmayacağını öne süren paylaşımı kısa sürede 147 binin üzerinde görüntülendi. Yaklaşık bir saat sonra Gold Film, ertelemenin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftası nedeniyle olduğunu ve 145. bölümün 6 Kasım Cuma akşamı yayınlanacağını açıkladı. İzleyiciler ise 6 reyting alan bir dizinin nasıl reklam alamadığını sorgularken '20 gündür bu bölümü bekliyorduk' diyerek hayal kırıklığını dile getirdi.

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Ceren Karakoç, Kızılcık Şerbeti'ne döneceği 145. bölüm ertelenmeden saatler önce "Şimdi size emanet" notunu paylaştı.

Ceren Karakoç, Kızılcık Şerbeti'ne döneceği 145. bölüm ertelenmeden saatler önce "Şimdi size emanet" notunu paylaştı.

Ceren Karakoç, 30 Ekim'de Instagram hesabından 'Ben elimden geleni yaptım, şimdi size emanet' ifadesinin yer aldığı bir paylaşımla seyircisine teşekkür etti. Ancak beklenen buluşma gerçekleşmedi ve bölümün bu hafta ekrana gelmeyeceği açıklandı. Dört sezon boyunca Nursema'yı canlandırıp kadrodan çıkarılan Karakoç'un dönüş bölümü 6 Kasım Cuma akşamı ekrana gelecek.

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Star TV, Başkalarının Hayatı'nın 6. bölümünü son anda erteledi ve bu hafta yeni bölümü gelmeyen dizi sayısı beşe çıktı.

Star TV, Başkalarının Hayatı'nın 6. bölümünü son anda erteledi ve bu hafta yeni bölümü gelmeyen dizi sayısı beşe çıktı.

Star TV, 31 Ekim Cumartesi saat 20.00'de yayınlanması planlanan Başkalarının Hayatı'nın 6. bölümü yerine dizinin tekrarını yayın akışına aldı. Ertelemeler 29 Ekim Perşembe akşamı Sevdiğim Sensin, Muhtemel Aşk ve Halef: Köklerin Çağrısı ile başlamış, cuma akşamı Kızılcık Şerbeti ile sürmüştü. Bayramdan iki gün sonraya denk gelen iptalin nedenine dair kanaldan henüz bir açıklama yapılmadı, 6. bölümün yayın tarihi de belli değil.

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NOW'un yeni dizisi Adana Ayazı'nda ilk klaket çakıldı, Uğur Güneş ile Ebru Şahin'in ilk partner karesi paylaşıldı.

NOW'un yeni dizisi Adana Ayazı'nda ilk klaket çakıldı, Uğur Güneş ile Ebru Şahin'in ilk partner karesi paylaşıldı.

NTC Medya imzalı Adana Ayazı'nın çekimleri okuma provasının ardından 1. bölümle başladı ve setten avukat Fırat ile şef aşçı Elif'e hayat veren Uğur Güneş ile Ebru Şahin'in ilk ortak karesi geldi. Dizinin 19 kişilik kadrosunda Levent Ülgen, Yeşim Salkım, Ebru Aytemur ve Berrin Arısoy gibi isimler de yer alıyor. Kulislerden aktarılan bilgilere göre dizinin ocak ayında perşembe akşamları ekrana gelmesinin planlandığı öne sürüldü.

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Star TV'nin dizisi Tuzlu Kahve, HBO Max ve Doğuş Yayın Grubu ortaklığıyla 41 ülkede aynı anda yayınlanacak.

Star TV'nin dizisi Tuzlu Kahve, HBO Max ve Doğuş Yayın Grubu ortaklığıyla 41 ülkede aynı anda yayınlanacak.

Poll Films imzalı Tuzlu Kahve, HBO Max'in Doğuş Yayın Grubu ile kurduğu stratejik ortaklık sayesinde başta İspanya, İtalya ve Hollanda olmak üzere Türkiye dahil 41 ülkede aynı anda izleyiciyle buluşacak. Dizi Türkiye'de Star TV'deki yayınından 24 saat sonra yalnızca HBO Max'te izlenebiliyor, yeni bölümlerin YouTube'a tek parça yüklenmemesi de sadık seyirciyi üzmüştü. Açıklamada 41 ülkenin tam listesi ve uluslararası yayının başlangıç tarihi ise paylaşılmadı.

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Birsen Altuntaş'a göre bir haftada beş dizinin yeni bölümünün yayınlanmamasının nedeni düşük reklam geliri.

Birsen Altuntaş'a göre bir haftada beş dizinin yeni bölümünün yayınlanmamasının nedeni düşük reklam geliri.

Gazeteci Birsen Altuntaş, Halef: Köklerin Çağrısı, Sevdiğim Sensin, Muhtemel Aşk ve Kızılcık Şerbeti'nin yeni bölümlerinin kanalların yeterli reklam alamaması nedeniyle yayınlanmadığını öne sürdü. Altuntaş, Star TV'nin 31 Ekim Cumartesi akşamı Başkalarının Hayatı'nın 6. bölümü yerine tekrarını yayınlamasını da aynı tablonun parçası olarak gösterdi. Kızılcık Şerbeti'nin yapımcısı Gold Film ise ertelemeyi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na bağlamıştı.

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Oktay Kaynarca ile Fahriye Evcen, ATV'nin yeni dizisi Hamal'ın setinden ilk kez Kemal ve Hayat olarak görüntülendi.

Oktay Kaynarca ile Fahriye Evcen, ATV'nin yeni dizisi Hamal'ın setinden ilk kez Kemal ve Hayat olarak görüntülendi.

ATV'nin 20 Eylül'de çekimlerine başlanan yeni dizisi Hamal'ın resmi hesabından, ilk kez partner olan Oktay Kaynarca ve Fahriye Evcen'in setten ilk ortak karesi paylaşıldı. Kaynarca, Eminönü'nde hamallık yapan ve geçmişte işlediğini düşündüğü bir hatanın yükünü taşıyan Kemal'i, Evcen ise mekanlarda şarkı söyleyerek geçimini sağlayan Hayat'ı canlandırıyor. İkili, Caner Cindoruk'un hayat verdiği ve şehirde kendi gücünü kurmaya çalışan Egemen'e karşı birlikte mücadele edecek.

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Yaprak Dökümü'nün Fikret'i Bennu Yıldırımlar, dizinin tekrar yayınlarından oyuncuların hiç telif almadığını açıkladı.

Yaprak Dökümü'nün Fikret'i Bennu Yıldırımlar, dizinin tekrar yayınlarından oyuncuların hiç telif almadığını açıkladı.

Nihat Sırdar'ın programına konuk olan Bennu Yıldırımlar, 2006-2010 yılları arasında Kanal D'de yayınlanan Yaprak Dökümü'nün 174 bölümü için ödenen çekim ücretinden sonra hiçbir ödeme almadıklarını anlattı. Usta oyuncu, dizinin yurt dışına satılmasının da oyunculara bir karşılığı olmadığını 'Dizi Balkanlar'a, Arap ülkelerine, dünyaya satıldı ama biz hiçbir şey almadık' sözleriyle özetledi. Yıldırımlar konuyu sert bir çıkış yerine 'Gözü toklardanız diyelim' esprisiyle kapattı.

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Yaprak Dökümü'nde Ali Rıza Bey rolünün Halil Ergün'den önce usta oyuncu Savaş Dinçel'e verildiği ortaya çıktı.

Yaprak Dökümü'nde Ali Rıza Bey rolünün Halil Ergün'den önce usta oyuncu Savaş Dinçel'e verildiği ortaya çıktı.

Nihat Sırdar'ın YouTube kanalına konuk olan Bennu Yıldırımlar, Şehir Tiyatroları'nda sahnelenen Yaprak Dökümü oyununun kadrosundan yapım şirketinin yalnızca kendisini ve Ali Rıza Bey'i oynayan Savaş Dinçel'i seçtiğini anlattı. Dizinin hayata geçmesi bir buçuk yıl kadar gecikince Dinçel, 'Ben daha fazla bekleyemeyeceğim, bana başka bir iş geldi' diyerek projeden ayrıldı. Rol bunun üzerine Halil Ergün'e geçti, Yıldırımlar ise kendisinin 'demirbaş olarak' kaldığını söyledi.

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Doğanın Kanunu'nun Hediye'si Lara Aslan, TRT 1'in yeni dizisi Yörük Kızı'nda Güneş'in kuzeni Alya olacak.

Doğanın Kanunu'nun Hediye'si Lara Aslan, TRT 1'in yeni dizisi Yörük Kızı'nda Güneş'in kuzeni Alya olacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Bozdağ Film'in TRT 1 için hazırladığı Yörük Kızı'nın kadrosuna son olarak Lara Aslan katıldı. Genç oyuncu, Mina Demirtaş'ın canlandırdığı Güneş'in kuzeni Alya'ya hayat verecek; rol aldığı Star TV'nin yaz dizisi Doğanın Kanunu ise 2 Eylül'de 13. bölümüyle final yapmıştı. Yunus Ozan Korkut'un yöneteceği dizinin 6 Kasım'da sete çıkması planlanıyor, Kaan rolünde ise Onur Seyit Yaran yer alıyor.

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Kanal D de Güller ve Günahlar'ın yeni bölümünü erteleyince cumartesi akşamı yeni bölümle ekrana gelecek tek dizi Gönül Dağı oldu.

Kanal D de Güller ve Günahlar'ın yeni bölümünü erteleyince cumartesi akşamı yeni bölümle ekrana gelecek tek dizi Gönül Dağı oldu.

Star TV'nin Başkalarının Hayatı kararının ardından Kanal D de Murat Yıldırım ve Cemre Baysel'in başrolündeki Güller ve Günahlar'ın 31 Ekim'de yayınlanacak yeni bölümü yerine tekrarını yayın akışına aldı. Böylece bu hafta yeni bölümü ekrana gelmeyen dizi sayısı 6'ya çıktı. Kanal D'den henüz bir açıklama gelmezken dizinin 7 Kasım Cumartesi akşamı yeni bölümüyle dönmesi bekleniyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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