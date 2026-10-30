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"Candan" Şevval Sam'ın Adana Şivesi Avrupa'ya Gidiyor: Tuzlu Kahve 41 Ülkede Yayınlanacak

"Candan" Şevval Sam'ın Adana Şivesi Avrupa'ya Gidiyor: Tuzlu Kahve 41 Ülkede Yayınlanacak

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
30.10.2026 - 19:46
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Star TV’nin fenomen dizisi Tuzlu Kahve yurt dışına açılıyor. HBO Max’in Doğuş Yayın Grubu ile kurduğu stratejik ortaklık sayesinde Poll Films imzalı dizi, İspanya, İtalya ve Hollanda başta olmak üzere Türkiye dahil 41 ülkede aynı anda yayında olacak. Dizi Türkiye’de olduğu gibi televizyon yayınından bir gün sonra HBO Max’te izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.

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Tuzlu Kahve, İspanya, İtalya ve Hollanda Dahil 41 ülkede aynı anda yayında olacak.

Tuzlu Kahve, İspanya, İtalya ve Hollanda Dahil 41 ülkede aynı anda yayında olacak.

HBO Max, yayın hayatına başladığı ilk günden bu yana gündemden düşmeyen Tuzlu Kahve'yi televizyon yayınından bir gün sonra platformda izleyicisine sunmaya devam ediyor.

Ancak dizinin yolculuğu artık Türkiye ile sınırlı değil. HBO Max'in Doğuş Yayın Grubu ile kurduğu stratejik ortaklık sayesinde Poll Films imzalı dizi, başta İspanya, İtalya ve Hollanda olmak üzere toplam 41 ülkede aynı anda yayında olacak.

Açıklamada 41 ülkenin tam listesi ve uluslararası yayının hangi tarihte başlayacağı paylaşılmadı. Yeni bölümlerin Türkiye'deki gibi televizyon yayınının ertesi günü platforma eklenip eklenmeyeceği de merak konusu.

Doğuş Yayın Grubu ile kurulan ortaklığın ilk meyvesi Tuzlu Kahve olmuştu.

Doğuş Yayın Grubu ile kurulan ortaklığın ilk meyvesi Tuzlu Kahve olmuştu.

Warner Bros. Discovery ile Doğuş Yayın Grubu arasındaki iş birliği, dizi eylül başında ekrana gelir gelmez duyurulmuştu. Anlaşmaya göre Tuzlu Kahve, Star TV'deki yayınından 24 saat sonra Türkiye'de yalnızca HBO Max'te izlenebiliyor.

Aynı anlaşmada dizinin İtalya, Romanya, Macaristan ve Bulgaristan'da Warner Bros. Discovery'nin televizyon kanallarında da yayınlanacağı açıklanmıştı. Warner Bros. Discovery'den Deniz Şaşmaz Oflaz dizinin Türk hikâye anlatıcılığındaki sıcaklığı, mizahı ve duygusal derinliği yansıttığını söylemişti. Star TV İçerik Direktörü Şebnem Aksoy Açıkalın ise 'artık dünya çapında bir marka haline gelen' Türk dizilerini yeni izleyicilerle buluşturmanın heyecan verici olduğunu belirtmişti.

Bu kararın Türkiye'deki izleyiciye yansıması ise pek de sessiz olmamıştı. Yeni bölümlerin YouTube'a tek parça yüklenmemesi, dizinin sadık seyircisini sosyal medyada epey üzmüştü.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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