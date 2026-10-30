"Candan" Şevval Sam'ın Adana Şivesi Avrupa'ya Gidiyor: Tuzlu Kahve 41 Ülkede Yayınlanacak
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Star TV’nin fenomen dizisi Tuzlu Kahve yurt dışına açılıyor. HBO Max’in Doğuş Yayın Grubu ile kurduğu stratejik ortaklık sayesinde Poll Films imzalı dizi, İspanya, İtalya ve Hollanda başta olmak üzere Türkiye dahil 41 ülkede aynı anda yayında olacak. Dizi Türkiye’de olduğu gibi televizyon yayınından bir gün sonra HBO Max’te izleyiciyle buluşmaya devam ediyor.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Tuzlu Kahve, İspanya, İtalya ve Hollanda Dahil 41 ülkede aynı anda yayında olacak.
Doğuş Yayın Grubu ile kurulan ortaklığın ilk meyvesi Tuzlu Kahve olmuştu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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