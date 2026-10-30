"Candan" Şevval Sam'ın Adana Şivesi Avrupa'ya Gidiyor: Tuzlu Kahve 41 Ülkede Yayınlanacak

HBO Max, yayın hayatına başladığı ilk günden bu yana gündemden düşmeyen Tuzlu Kahve'yi televizyon yayınından bir gün sonra platformda izleyicisine sunmaya devam ediyor.

Ancak dizinin yolculuğu artık Türkiye ile sınırlı değil. HBO Max'in Doğuş Yayın Grubu ile kurduğu stratejik ortaklık sayesinde Poll Films imzalı dizi, başta İspanya, İtalya ve Hollanda olmak üzere toplam 41 ülkede aynı anda yayında olacak.

Açıklamada 41 ülkenin tam listesi ve uluslararası yayının hangi tarihte başlayacağı paylaşılmadı. Yeni bölümlerin Türkiye'deki gibi televizyon yayınının ertesi günü platforma eklenip eklenmeyeceği de merak konusu.