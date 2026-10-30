"Nursema" Ceren Karakoç'un Dönüş Bölümü Ertelenince Kızılcık Şerbeti Seyircisi Sessiz Kalmadı
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Nursema'nın dönüşünü haftalardır bekleyen Kızılcık Şerbeti seyircisi bu cumayı dizisiz geçirecek. Son dakika gelen erteleme haberi ise sosyal medyada kısa sürede tepki yağmuruna dönüştü.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Gazeteci Birsen Altuntaş, Kızılcık Şerbeti'nin yeterli reklam olmadığı için bu akşam ekrana gelmeyeceğini öne sürdü.
Gold Film ise erteleme nedenini 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftası olarak açıkladı.
Seyircinin en çok takıldığı nokta reyting oldu: "6 reyting alan dizi reklam alamıyorsa..."
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Haftalardır Nursema'nın dönüşünü bekleyen seyirci hayal kırıklığını saklamadı.
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Kızılcık Şerbeti'nin boşluğunda gözler Taşacak Bu Deniz'e çevrildi, tartışma sektöre de uzandı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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