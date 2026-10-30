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"Nursema" Ceren Karakoç'un Dönüş Bölümü Ertelenince Kızılcık Şerbeti Seyircisi Sessiz Kalmadı

"Nursema" Ceren Karakoç'un Dönüş Bölümü Ertelenince Kızılcık Şerbeti Seyircisi Sessiz Kalmadı

Show tv yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
30.10.2026 - 17:31
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Nursema'nın dönüşünü haftalardır bekleyen Kızılcık Şerbeti seyircisi bu cumayı dizisiz geçirecek. Son dakika gelen erteleme haberi ise sosyal medyada kısa sürede tepki yağmuruna dönüştü.

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Gazeteci Birsen Altuntaş, Kızılcık Şerbeti'nin yeterli reklam olmadığı için bu akşam ekrana gelmeyeceğini öne sürdü.

Gazeteci Birsen Altuntaş, Kızılcık Şerbeti'nin yeterli reklam olmadığı için bu akşam ekrana gelmeyeceğini öne sürdü.

Gazeteci Birsen Altuntaş, 30 Ekim öğleden sonra yaptığı paylaşımda son dakika gelen habere göre Kızılcık Şerbeti'nin bu akşam yeni bölümüyle ekrana gelmeyeceğini duyurdu. Altuntaş'a göre erteleme kararının nedeni yeterli reklam olmamasıydı.

'Sektör büyük çıkmazda...' notuyla biten paylaşım kısa sürede 147 binin üzerinde görüntülendi. Üstelik ertelenen bölüm, sezon başında kazada öldüğü sanılan Nursema'nın ailesine kavuşacağı 145. bölümdü.

Gold Film ise erteleme nedenini 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftası olarak açıkladı.

Gold Film ise erteleme nedenini 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftası olarak açıkladı.

Altuntaş'ın paylaşımından yaklaşık bir saat sonra dizinin resmi hesabından 'Kamuoyuna saygıyla duyurulur' notuyla bir açıklama geldi. Gold Film imzalı açıklamada yeni bölümün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftası nedeniyle ekrana gelmeyeceği belirtildi.

Açıklamaya göre Kızılcık Şerbeti 145. bölümüyle 6 Kasım Cuma akşamı her zamanki yayın saatinde izleyiciyle buluşacak. Reklam iddiasına dair ise açıklamada tek bir ifade yer almadı.

Seyircinin en çok takıldığı nokta reyting oldu: "6 reyting alan dizi reklam alamıyorsa..."

Seyircinin en çok takıldığı nokta reyting oldu: "6 reyting alan dizi reklam alamıyorsa..."
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Altuntaş'ın paylaşımının altında en çok beğeni alan yorumlar, reklam gerekçesinin mantığını sorguladı. Bir izleyici, 6 reyting alan bir dizi reklam alamıyorsa 3-4 reyting alan dizilerin nasıl ayakta kaldığını sordu.

Bir başkası ise ertelenen bölümün diziye 2 puan reyting kazandıracağını savunarak kararı anlamsız buldu. Aynı kanalın perşembe akşamları çok daha düşük reytingli bir diziyi yayınlamaya devam ettiğini hatırlatanlar da oldu.

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Haftalardır Nursema'nın dönüşünü bekleyen seyirci hayal kırıklığını saklamadı.

Haftalardır Nursema'nın dönüşünü bekleyen seyirci hayal kırıklığını saklamadı.

'20 gündür bu bölümü bekliyorduk' diyerek şokunu dile getirenler, ertelemenin tam da Nursema'nın döneceği bölüme denk gelmesine şaşıranlar ve kanaldan kararından dönmesini isteyenler vardı.

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Kızılcık Şerbeti'nin boşluğunda gözler Taşacak Bu Deniz'e çevrildi, tartışma sektöre de uzandı.

Kızılcık Şerbeti'nin boşluğunda gözler Taşacak Bu Deniz'e çevrildi, tartışma sektöre de uzandı.
twitter.com

Aynı akşam yayınlanacak Taşacak Bu Deniz de kısa sürede gündeme oturdu. 'Bu akşam ekrana gelecek olan tek dizi' paylaşımları yapılırken bazı Kızılcık Şerbeti hayranları rakip dizinin bu boşluktan reyting kazanacağını öne sürdü.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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