Yayınlanan Tek Dizi Olunca Reytingini Neredeyse 2 Puan Artırdı: 29 Ekim Reyting Sonuçları Belli Oldu

Kuruluş Osman'ın ardından Burak Özçivit'i yeniden ATV ekranlarına taşıyan Güneşin Doğduğu Yer, 10 Eylül'de başlaması planlanırken son anda ertelenmiş ve ilk bölümüyle bir hafta sonra perşembe akşamlarının yarışına dahil olmuştu.

Adana'da geçen hikâye, Almanya'da başlayan Kenan ile Leyla ilişkisinin Çukurova'ya taşınmasıyla Kozan ve Atahanlı ailelerinin hayatını alt üst ediyor; Devrim Yakut'un Devran Hanım olarak yer aldığı kadro da ilk bölümden itibaren merakla takip ediliyor.

Dört dizinin aynı saatte yarıştığı perşembe akşamlarında 1 ve 8 Ekim'de AB ile ABC1 listelerinin zirvesine çıkan Güneşin Doğduğu Yer, 22 Ekim'de ise Avrupa kupası maçlarının ardından üç listede de üçüncü sırada kalmış ve Total'de 4,49 reytingle yetinmek zorunda kalmıştı.