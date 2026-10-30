Yayınlanan Tek Dizi Olunca Reytingini Neredeyse 2 Puan Artırdı: 29 Ekim Reyting Sonuçları Belli Oldu
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Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı 29 Ekim akşamı rakip kanallar perşembe dizilerine ara verince Burak Özçivit'in başrolündeki ATV dizisi meydanı boş buldu. Güneşin Doğduğu Yer, 7. bölümüyle reyting listelerinde Total, AB ve ABC1'in üçünde de birinci sıraya yerleşti. Geçen hafta Avrupa kupası maçlarının gölgesinde üçüncülükle yetinen dizinin rakamlardaki sıçraması da dikkat çekti.
Güneşin Doğduğu Yer, Burak Özçivit'in başrolüyle 17 Eylül'de ATV'de perşembe akşamlarına iddialı bir giriş yaptı.
Bayram akşamı Halef ve Muhtemel Aşk ekrana gelmedi, Sevdiğim Sensin ise tekrar bölümle yetindi.
Dizi Total'de 6,46 aldı ve geçen haftaki 4,49'luk sonucunu neredeyse iki puan yukarı taşıdı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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