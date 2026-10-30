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Yayınlanan Tek Dizi Olunca Reytingini Neredeyse 2 Puan Artırdı: 29 Ekim Reyting Sonuçları Belli Oldu

Yayınlanan Tek Dizi Olunca Reytingini Neredeyse 2 Puan Artırdı: 29 Ekim Reyting Sonuçları Belli Oldu

burak özçivit Reyting
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
30.10.2026 - 11:04
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Cumhuriyet Bayramı'nın kutlandığı 29 Ekim akşamı rakip kanallar perşembe dizilerine ara verince Burak Özçivit'in başrolündeki ATV dizisi meydanı boş buldu. Güneşin Doğduğu Yer, 7. bölümüyle reyting listelerinde Total, AB ve ABC1'in üçünde de birinci sıraya yerleşti. Geçen hafta Avrupa kupası maçlarının gölgesinde üçüncülükle yetinen dizinin rakamlardaki sıçraması da dikkat çekti.

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Güneşin Doğduğu Yer, Burak Özçivit'in başrolüyle 17 Eylül'de ATV'de perşembe akşamlarına iddialı bir giriş yaptı.

Güneşin Doğduğu Yer, Burak Özçivit'in başrolüyle 17 Eylül'de ATV'de perşembe akşamlarına iddialı bir giriş yaptı.

Kuruluş Osman'ın ardından Burak Özçivit'i yeniden ATV ekranlarına taşıyan Güneşin Doğduğu Yer, 10 Eylül'de başlaması planlanırken son anda ertelenmiş ve ilk bölümüyle bir hafta sonra perşembe akşamlarının yarışına dahil olmuştu.

Adana'da geçen hikâye, Almanya'da başlayan Kenan ile Leyla ilişkisinin Çukurova'ya taşınmasıyla Kozan ve Atahanlı ailelerinin hayatını alt üst ediyor; Devrim Yakut'un Devran Hanım olarak yer aldığı kadro da ilk bölümden itibaren merakla takip ediliyor.

Dört dizinin aynı saatte yarıştığı perşembe akşamlarında 1 ve 8 Ekim'de AB ile ABC1 listelerinin zirvesine çıkan Güneşin Doğduğu Yer, 22 Ekim'de ise Avrupa kupası maçlarının ardından üç listede de üçüncü sırada kalmış ve Total'de 4,49 reytingle yetinmek zorunda kalmıştı.

Bayram akşamı Halef ve Muhtemel Aşk ekrana gelmedi, Sevdiğim Sensin ise tekrar bölümle yetindi.

Bayram akşamı Halef ve Muhtemel Aşk ekrana gelmedi, Sevdiğim Sensin ise tekrar bölümle yetindi.

Maçların gölgesinde geçen o akşamın ardından gelen 29 Ekim'de ise Cumhuriyet Bayramı nedeniyle perşembe kuşağında alışılmışın dışında bir yayın akışı vardı.

NOW'da Halef: Köklerin Çağrısı yerine Atatürk 2, Show TV'de Muhtemel Aşk yerine Bir Cumhuriyet Şarkısı ekrana gelirken Star TV de Sevdiğim Sensin'in tekrar bölümünü yayınladı; Kanal D'de Uzak Şehir ve TRT 1'de Evlilik Güzeldir de tekrar bölümleriyle akşamı geçirdi.

ATV ise yayın akışında herhangi bir değişikliğe gitmedi ve Güneşin Doğduğu Yer'in 7. bölümünü planlandığı gibi ekrana getirdi. Böylece Kenan ile Leyla'nın hikâyesi, bayram akşamı yeni bölümle seyirci karşısına çıkan tek perşembe dizisi olarak rakiplerinin molasından en kârlı çıkan yapım oldu.

Dizi Total'de 6,46 aldı ve geçen haftaki 4,49'luk sonucunu neredeyse iki puan yukarı taşıdı.

Dizi Total'de 6,46 aldı ve geçen haftaki 4,49'luk sonucunu neredeyse iki puan yukarı taşıdı.

Rakiplerinin mola verdiği akşam Güneşin Doğduğu Yer'in reyting tablosuna da doğrudan yansıdı ve dizi Total'de 6,46, AB'de 3,95, 20+ABC1'de ise 5,35 reyting alarak üç listenin de zirvesine yerleşti.

Geçen hafta AB'de 3,73, ABC1'de 4,31 alan dizi en büyük sıçramayı Total listesinde yaptı ve burada reytingini 1,97 puan artırırken ABC1'deki artış 1,04, AB'deki artış ise 0,22 puanda kaldı. Dizinin izlenme payı da Total'de yüzde 19,79'a, ABC1'de yüzde 16,14'e, AB'de ise yüzde 13,46'ya ulaştı.

Total ve ABC1 listelerinde MasterChef Türkiye ikinci, Atatürk 2 üçüncü sırayı alırken AB'de ikinciliği Bir Cumhuriyet Şarkısı, üçüncülüğü ise MasterChef Türkiye aldı. Rakiplerin yeniden yeni bölümlerle ekrana gelmesi beklenen 5 Kasım akşamı, dizinin bu yükselişi koruyup koruyamayacağını da gösterecek.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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