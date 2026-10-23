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Geçen Sezon Rakip Tanımıyordu, Şimdi İki Listede İlk 10'a Giremedi! 22 Ekim Reyting Sonuçları Açıklandı

Geçen Sezon Rakip Tanımıyordu, Şimdi İki Listede İlk 10'a Giremedi! 22 Ekim Reyting Sonuçları Açıklandı

Reyting Halef: Köklerin Çağrısı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
23.10.2026 - 11:41
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22 Ekim Perşembe reyting sonuçları açıklandı.

Perşembe akşamı ekranda yine dört dizi aynı saatte yarıştı, ancak 22 Ekim reyting sonuçları dizilerin çoğu için tam bir hayal kırıklığı oldu. TRT 1'deki Beşiktaş-Crystal Palace ve Trabzonspor-Hearts maçları üç listede de ilk iki sırayı kaparken, aynı gece yayınlanan üç dizi geçen haftaya göre reyting kaybetti. Düşüşün en dikkat çekici adresi ise geçen sezon perşembe akşamlarının tartışmasız lideri olan dizi oldu.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Halef: Köklerin Çağrısı, geçen sezon 8,69 reytingle perşembe akşamlarının tartışmasız zirvesine yerleşmişti.

Halef: Köklerin Çağrısı, geçen sezon 8,69 reytingle perşembe akşamlarının tartışmasız zirvesine yerleşmişti.

NOW'un iddialı yapımı Halef: Köklerin Çağrısı, ilk sezonunda ekran başına kilitlenen izleyicileri sayesinde perşembe akşamlarının en güçlü dizisi olmuştu. 15 Ocak 2026'da Total'de 8,69, AB'de 5,33 ve 20+ABC1'de 6,88 reyting alan dizi, üç listede de birinci sıraya oturarak rakiplerine açık ara fark atmıştı. İlhan Şen ile Biran Damla Yılmaz'ın başrollerini paylaştığı dizi, Aybüke Pusat'ın kadrodan ayrılmasının ardından 24 Eylül'de ikinci sezonuyla ekrana döndü.

Yeni sezonda kaza sonrası kimliğini kaybeden Yıldız'ın Serra adıyla yeni bir hayata başlaması ve kadroya katılan Yurdaer Okur'un canlandırdığı Sadullah Ağa merakı epey artırmıştı. 8 Ekim'de Total listesinde yeniden zirveye çıkan Halef'in sonraki iki haftada aldığı sonuçlar ise hayranlarının yüzünü güldürmedi.

Halef, 22 Ekim'de Total'de 3,55'e geriledi ve iki listede ilk 10'un dışında kaldı.

Halef, 22 Ekim'de Total'de 3,55'e geriledi ve iki listede ilk 10'un dışında kaldı.

Zirveye yeniden tırmandığı 8 Ekim'in ardından Halef'in yükselişi uzun sürmedi. 15 Ekim'de Total'de 3,99 reytingle 7. sıraya düşen dizi, 22 Ekim'de bu rakamı da koruyamadı ve 3,55'e indi. Total'deki yedinciliğini korusa da asıl kayıp AB ve 20+ABC1 listelerinde yaşandı; geçen hafta AB'de 2,68 ile 10., ABC1'de 3,15 ile 9. olan dizi bu kez AB'de 2,11 ile 12., ABC1'de ise 2,66 ile 13. sıraya geriledi.

Halef reytingleri düştü mü sorusunun yanıtı da rakamlarda net biçimde görülüyor, çünkü ocak ayında 8,69'u gören dizi bugün o rakamın yarısına bile ulaşamıyor. Perşembe akşamı reyting kaybeden tek yapım ise Halef değildi.

Sevdiğim Sensin AB'de 3,98'den 2,56'ya düştü, Muhtemel Aşk ise iki listede 2'nin altını gördü.

Sevdiğim Sensin AB'de 3,98'den 2,56'ya düştü, Muhtemel Aşk ise iki listede 2'nin altını gördü.

Halef'le aynı saatte ekrana gelen Star TV'nin Sevdiğim Sensin'i, geçen hafta AB'de 3. sıraya tutunarak diziler arasından podyuma çıkan tek yapım olmuştu. 10 Eylül'de ikinci sezonuna başlayan dizi, 22 Ekim'de Total'de 4,93'ten 4,44'e, 20+ABC1'de ise 4,53'ten 3,83'e indi. En sert düşüş AB'de yaşandı ve 3,98 alan dizi bu kez 2,56'da kalarak 3. sıradan 8. sıraya geriledi.

Show TV'nin Muhtemel Aşk'ı için de tablo iç açıcı değil. Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nun başrollerini paylaştığı dizi, Total'de 2,35'ten 1,95'e, AB'de 2,60'tan 1,94'e, 20+ABC1'de ise 2,65'ten 2,37'ye geriledi. Dizi yorumcusu Deniz Tural geçen hafta dizinin 26. bölüme kadar uzatıldığını aktarmıştı, Show TV ise konuya dair henüz resmi bir açıklama yapmadı. Aynı akşam reytingini yükselten tek dizi ise ATV'den çıktı.

Güneşin Doğduğu Yer üç listede de yükseldi ve maçların hemen ardından 3. sıraya yerleşti.

Güneşin Doğduğu Yer üç listede de yükseldi ve maçların hemen ardından 3. sıraya yerleşti.

Burak Özçivit ile Beyza Gümülcine'yi buluşturan ve 17 Eylül'de başlayan Güneşin Doğduğu Yer, geçen hafta üç listede de 6. sırada kalmıştı. 22 Ekim'de Total'de 4,47'den 4,49'a, AB'de 3,28'den 3,73'e, 20+ABC1'de ise 3,96'dan 4,31'e çıkan dizi, iki Avrupa maçının ardından üç kategoride de 3. sıraya oturdu ve gecenin en çok izlenen dizisi oldu. Beşiktaş-Crystal Palace karşılaşması üç listenin de birincisi olurken Trabzonspor-Hearts maçı ikinciliği aldı.

Perşembe akşamı aynı saatte yarışan dört dizinin 22 Ekim reyting sonuçlarındaki yerleri ve oranları da tabloyu net biçimde ortaya koyuyor.

TOTAL

3. Güneşin Doğduğu Yer – 4,49

4. Sevdiğim Sensin – 4,44

7. Halef: Köklerin Çağrısı – 3,55

18. Muhtemel Aşk – 1,95

AB

3. Güneşin Doğduğu Yer – 3,73

8. Sevdiğim Sensin – 2,56

12. Halef: Köklerin Çağrısı – 2,11

13. Muhtemel Aşk – 1,94

20+ABC1

3. Güneşin Doğduğu Yer – 4,31

5. Sevdiğim Sensin – 3,83

13. Halef: Köklerin Çağrısı – 2,66

14. Muhtemel Aşk – 2,37

Halef'in önümüzdeki perşembe bu düşüşü durdurup durduramayacağı ise dizinin hayranlarının en çok merak ettiği konu olarak öne çıkıyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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