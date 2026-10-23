Geçen Sezon Rakip Tanımıyordu, Şimdi İki Listede İlk 10'a Giremedi! 22 Ekim Reyting Sonuçları Açıklandı

NOW'un iddialı yapımı Halef: Köklerin Çağrısı, ilk sezonunda ekran başına kilitlenen izleyicileri sayesinde perşembe akşamlarının en güçlü dizisi olmuştu. 15 Ocak 2026'da Total'de 8,69, AB'de 5,33 ve 20+ABC1'de 6,88 reyting alan dizi, üç listede de birinci sıraya oturarak rakiplerine açık ara fark atmıştı. İlhan Şen ile Biran Damla Yılmaz'ın başrollerini paylaştığı dizi, Aybüke Pusat'ın kadrodan ayrılmasının ardından 24 Eylül'de ikinci sezonuyla ekrana döndü.

Yeni sezonda kaza sonrası kimliğini kaybeden Yıldız'ın Serra adıyla yeni bir hayata başlaması ve kadroya katılan Yurdaer Okur'un canlandırdığı Sadullah Ağa merakı epey artırmıştı. 8 Ekim'de Total listesinde yeniden zirveye çıkan Halef'in sonraki iki haftada aldığı sonuçlar ise hayranlarının yüzünü güldürmedi.