Geçen Sezon Rakip Tanımıyordu, Şimdi İki Listede İlk 10'a Giremedi! 22 Ekim Reyting Sonuçları Açıklandı
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22 Ekim Perşembe reyting sonuçları açıklandı.
Perşembe akşamı ekranda yine dört dizi aynı saatte yarıştı, ancak 22 Ekim reyting sonuçları dizilerin çoğu için tam bir hayal kırıklığı oldu. TRT 1'deki Beşiktaş-Crystal Palace ve Trabzonspor-Hearts maçları üç listede de ilk iki sırayı kaparken, aynı gece yayınlanan üç dizi geçen haftaya göre reyting kaybetti. Düşüşün en dikkat çekici adresi ise geçen sezon perşembe akşamlarının tartışmasız lideri olan dizi oldu.
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Halef: Köklerin Çağrısı, geçen sezon 8,69 reytingle perşembe akşamlarının tartışmasız zirvesine yerleşmişti.
Halef, 22 Ekim'de Total'de 3,55'e geriledi ve iki listede ilk 10'un dışında kaldı.
Sevdiğim Sensin AB'de 3,98'den 2,56'ya düştü, Muhtemel Aşk ise iki listede 2'nin altını gördü.
Güneşin Doğduğu Yer üç listede de yükseldi ve maçların hemen ardından 3. sıraya yerleşti.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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