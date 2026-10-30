Hayat İntikamını Böyle Aldı: Yetenek Sizsiniz'de Hüngür Hüngür Ağlayan Çocuk Gönül Dağı'nın Erkan'ı Çıktı!
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Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin ilk yıllarından kalma bir video, sosyal medyada yeniden elden ele dolaşmaya başladı. Dans performansının ardından seyirci koltuğundaki kırmızı elbiseli kadından 'hayır' cevabını alan küçük yarışmacının kulise geçtiğinde gözyaşlarını tutamadığı anlar, izleyicileri yıllar sonra bir kez daha duygulandırdı. Videoyu bu kadar konuşulur hale getiren şey ise o çocuğun bugün ekranların tanıdık yüzlerinden biri olması.
Kaynak: X / @_pnaarr
Videodaki çocuk, Gönül Dağı'nın Erkan'ı olarak tanınan ve yıllardır ekranlarda olan Burak Can.
Burak Can'ın Yetenek Sizsiniz macerası, seyircideki bir kadının verdiği hayır cevabıyla gözyaşları içinde bitmişti.
Yıllar sonra yeniden paylaşılan video, sosyal medyada hayat intikamını böyle aldı yorumlarıyla gündem oldu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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