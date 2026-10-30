Hayat İntikamını Böyle Aldı: Yetenek Sizsiniz'de Hüngür Hüngür Ağlayan Çocuk Gönül Dağı'nın Erkan'ı Çıktı!

21 Aralık 1996'da İstanbul'da dünyaya gelen Burak Can, oyunculuğa reklam filmleriyle adım attı ve 2010'da Gönül Ferman Dinlemiyor dizisindeki Ali rolüyle ilk kez bir dizi setine çıktı. Al Yazmalım, Sana Bir Sır Vereceğim ve Yılanların Öcü gibi yapımlarda boy gösteren genç oyuncu, bir yandan da İstanbul Aydın Üniversitesi'nde drama ve oyunculuk eğitimi aldı.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta canlandırdığı Poyraz Kadıoğlu karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Burak Can, ardından Duy Beni, Gülcemal ve Vermem Seni Ellere ile kariyerini sürdürdü. TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nda zaman atlamasıyla hikâyeye dahil olduğu Erkan rolüyle de dizinin sadık izleyicisinin yakından tanıdığı isimlerden biri haline geldi. Bu uzun kariyerin ilk adımlarından biri ise pek çok kişinin unuttuğu bir yarışma sahnesinde atılmıştı.