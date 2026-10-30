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Hayat İntikamını Böyle Aldı: Yetenek Sizsiniz'de Hüngür Hüngür Ağlayan Çocuk Gönül Dağı'nın Erkan'ı Çıktı!

Hayat İntikamını Böyle Aldı: Yetenek Sizsiniz'de Hüngür Hüngür Ağlayan Çocuk Gönül Dağı'nın Erkan'ı Çıktı!

Acun Ilıcalı Gönül Dağı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
30.10.2026 - 09:12
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Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin ilk yıllarından kalma bir video, sosyal medyada yeniden elden ele dolaşmaya başladı. Dans performansının ardından seyirci koltuğundaki kırmızı elbiseli kadından 'hayır' cevabını alan küçük yarışmacının kulise geçtiğinde gözyaşlarını tutamadığı anlar, izleyicileri yıllar sonra bir kez daha duygulandırdı. Videoyu bu kadar konuşulur hale getiren şey ise o çocuğun bugün ekranların tanıdık yüzlerinden biri olması.

Kaynak: X / @_pnaarr

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Videodaki çocuk, Gönül Dağı'nın Erkan'ı olarak tanınan ve yıllardır ekranlarda olan Burak Can.

Videodaki çocuk, Gönül Dağı'nın Erkan'ı olarak tanınan ve yıllardır ekranlarda olan Burak Can.

21 Aralık 1996'da İstanbul'da dünyaya gelen Burak Can, oyunculuğa reklam filmleriyle adım attı ve 2010'da Gönül Ferman Dinlemiyor dizisindeki Ali rolüyle ilk kez bir dizi setine çıktı. Al Yazmalım, Sana Bir Sır Vereceğim ve Yılanların Öcü gibi yapımlarda boy gösteren genç oyuncu, bir yandan da İstanbul Aydın Üniversitesi'nde drama ve oyunculuk eğitimi aldı.

Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta canlandırdığı Poyraz Kadıoğlu karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Burak Can, ardından Duy Beni, Gülcemal ve Vermem Seni Ellere ile kariyerini sürdürdü. TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nda zaman atlamasıyla hikâyeye dahil olduğu Erkan rolüyle de dizinin sadık izleyicisinin yakından tanıdığı isimlerden biri haline geldi. Bu uzun kariyerin ilk adımlarından biri ise pek çok kişinin unuttuğu bir yarışma sahnesinde atılmıştı.

Burak Can'ın Yetenek Sizsiniz macerası, seyircideki bir kadının verdiği hayır cevabıyla gözyaşları içinde bitmişti.

Burak Can'ın Yetenek Sizsiniz macerası, seyircideki bir kadının verdiği hayır cevabıyla gözyaşları içinde bitmişti.

Gönül Dağı'ndan çok önceki o sahnede küçük Burak, yeşil polo tişörtü ve yaka numarasıyla dans etmek için Yetenek Sizsiniz Türkiye'ye çıkmıştı. Performansının ardından seyirci koltuklarındaki kırmızı elbiseli kadının 'hayır' demesi, çocuğun bütün heyecanını bir anda hayal kırıklığına çevirdi.

Kuliste hıçkırıklarla ağlayan Burak'ı teselli etmeye çalışan bir kadının 'Burak, ben senin en büyük hayranınım' diyerek ona sarıldığı ve 'Ağlama, sana ne kadar hayran izledik seni' sözleriyle moral vermeye çalıştığı anlar, videonun en çok konuşulan kısmı oldu. Kırmızı elbiseli kadın ise kararının gerekçesini kameralara 'Güzel oynamadı, öteki break dansçı daha iyiydi' sözleriyle anlattı.

Yıllar sonra yeniden paylaşılan video, sosyal medyada hayat intikamını böyle aldı yorumlarıyla gündem oldu.

Yıllar sonra yeniden paylaşılan video, sosyal medyada hayat intikamını böyle aldı yorumlarıyla gündem oldu.

Kırmızı elbiseli kadının o sözleri, video X'te yeniden paylaşıldıktan sonra kullanıcıların en çok üzerinde durduğu kısım oldu. Videoyu paylaşan kullanıcı, o gün 'hayır' cevabı alıp ağlayan çocuğun bugün popüler dizilerde oynayan tanınmış bir oyuncu olduğunu, kırmızılı kadının ise tanınmadığını hatırlatarak hayatın intikamını en güzel şekilde aldığını yazdı.

Burak Can'ın çocukken bu yarışmaya katıldığı bilgisi birkaç yıl önce de konuşulmuştu, fakat kulisteki gözyaşları ve kararın gerekçesi bu kez çok daha geniş bir kitleye ulaştı. Gönül Dağı'nda Erkan'ı canlandıran oyuncunun o küçük dansçıyla aynı kişi olduğunu öğrenenler, videoyu yorumlarıyla birlikte yeniden paylaşmaya devam ediyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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