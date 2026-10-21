"Dilek" Gülsim Ali'den Gönül Dağı Yapımcısının Olay Yaratan Set Videosuna Yanıt Geldi
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TRT 1'in fenomen dizisi Gönül Dağı’nın yapımcısı Ferhat Eşsiz’in set çalışanlarıyla tartıştığı öne sürülen videonun ardından dizinin eski oyuncularından Gülsim Ali’ye de soru yöneltildi. Dizinin ilk iki sezonunda “Dilek” karakterine hayat veren oyuncu, “Benim dönemimde hiç böyle bir şey yaşanmadı” dedi. Gülsim Ali, set ekibini her zaman koruyan bir isim olduğunu da vurguladı. Yapım şirketi Köprü Film ise görüntülerin eski olduğunu ve Gönül Dağı setine ait olmadığını açıklamıştı.
KAYNAK: Gece Muhabiri
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Gönül Dağı'nın ilk iki sezonunda "Dilek"i canlandıran Gülsim Ali: "Benim dönemimde hiç böyle bir şey yaşanmadı"
Gülsim Ali, set çalışanlarını her zaman koruyan bir isim olduğunu söyledi: "Kendin iyiysen 'Aa geri kalanı beni ilgilendirmiyor' olmaması gerekiyor"
Tartışma yaratan video 19 Ekim'de sosyal medyada gündem olmuş, Köprü Film görüntülerin Modern Doğu Masalları setine ait olduğunu açıklamıştı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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