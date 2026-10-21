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"Dilek" Gülsim Ali'den Gönül Dağı Yapımcısının Olay Yaratan Set Videosuna Yanıt Geldi

"Dilek" Gülsim Ali'den Gönül Dağı Yapımcısının Olay Yaratan Set Videosuna Yanıt Geldi

yerli dizi Gönül Dağı
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
21.10.2026 - 17:16
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TRT 1'in fenomen dizisi Gönül Dağı’nın yapımcısı Ferhat Eşsiz’in set çalışanlarıyla tartıştığı öne sürülen videonun ardından dizinin eski oyuncularından Gülsim Ali’ye de soru yöneltildi. Dizinin ilk iki sezonunda “Dilek” karakterine hayat veren oyuncu, “Benim dönemimde hiç böyle bir şey yaşanmadı” dedi. Gülsim Ali, set ekibini her zaman koruyan bir isim olduğunu da vurguladı. Yapım şirketi Köprü Film ise görüntülerin eski olduğunu ve Gönül Dağı setine ait olmadığını açıklamıştı.

KAYNAK: Gece Muhabiri

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Gönül Dağı'nın ilk iki sezonunda "Dilek"i canlandıran Gülsim Ali: "Benim dönemimde hiç böyle bir şey yaşanmadı"

Gönül Dağı'nın ilk iki sezonunda "Dilek"i canlandıran Gülsim Ali: "Benim dönemimde hiç böyle bir şey yaşanmadı"

TRT 1'in fenomen dizisi Gönül Dağı, son günlerde hikâyesinden çok kamera arkasıyla konuşuluyor. Yapımcı Ferhat Eşsiz'in set çalışanlarıyla tartıştığı öne sürülen video gündemdeki yerini korurken dizinin eski oyuncularından Gülsim Ali'ye de soru yöneltildi.

Dizinin ilk iki sezonunda 'Dilek' karakterine hayat veren oyuncuya, yapım şirketinin görüntülerin eski olduğunu açıkladığı hatırlatıldı ve kendi döneminde böyle bir olay yaşanıp yaşanmadığı soruldu.

Gülsim Ali'nin yanıtı netti: 'Yok, benim dönemimde hiç böyle bir şey yaşanmadı. Yani hiçbir setimde hatta böyle bir şey yaşanmadı.'

'İlk iki sezonda yer aldım' diyen oyuncu, kendi sezonlarında da böyle bir durumla karşılaşmadığının altını çizdi.

Gülsim Ali, set çalışanlarını her zaman koruyan bir isim olduğunu söyledi: "Kendin iyiysen 'Aa geri kalanı beni ilgilendirmiyor' olmaması gerekiyor"

Gülsim Ali, set çalışanlarını her zaman koruyan bir isim olduğunu söyledi: "Kendin iyiysen 'Aa geri kalanı beni ilgilendirmiyor' olmaması gerekiyor"

Gece Muhabiri Samet Aday oyuncuya bir de şunu sordu: Herhangi bir sette böyle bir duruma şahit olsa ya da duysa nasıl bir tavır alırdı?

Gülsim Ali, şimdiye kadar her zaman set çalışanlarının ve ekibinin yanında duran, onları koruyan bir isim olduğunu vurguladı. 'Bunun aksini iddia eden olursa da yani üzülürüm açıkçası' diyen oyuncu, sözlerini şöyle tamamladı: 'Kendin iyiysen 'Aa geri kalanı beni ilgilendirmiyor' olmaması gerekiyor.'

Tartışma yaratan video 19 Ekim'de sosyal medyada gündem olmuş, Köprü Film görüntülerin Modern Doğu Masalları setine ait olduğunu açıklamıştı.

Tartışma yaratan video 19 Ekim'de sosyal medyada gündem olmuş, Köprü Film görüntülerin Modern Doğu Masalları setine ait olduğunu açıklamıştı.

Peki ne olmuştu? 19 Ekim'de sosyal medyada yayılan bir videoda, Ferhat Eşsiz'in masayı devirdiği ve set çalışanlarını setten uzaklaştırdığı öne sürüldü. Paylaşımlarda görüntülerin Eskişehir'deki Gönül Dağı setinde çekildiği, çalışanların birikmiş ücretlerini istediği iddia edildi.

Yapım şirketi Köprü Film ise sessiz kalmadı. Şirketin avukatı Hakan Ayranpınar'ın yazılı açıklamasına göre görüntüler 15 Haziran 2025'te, şirketin TRT Tabii için hazırladığı Modern Doğu Masalları'nın setinde kaydedildi. Açıklamada ek ücret talebi üzerine anlık bir tartışma yaşandığı, tüm ödemelerin eksiksiz yapıldığı ve sürecin sulh yoluyla kapandığı belirtildi.

Köprü Film, paylaşımları 'manipülatif ve itibar suikastı niteliğinde' diye nitelendirerek yasal haklarını sonuna kadar kullanacağını duyurdu. Gönül Dağı ise 7. sezonuyla her cumartesi TRT 1'de yayınlanmaya devam ediyor.

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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