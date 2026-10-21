"Dilek" Gülsim Ali'den Gönül Dağı Yapımcısının Olay Yaratan Set Videosuna Yanıt Geldi

TRT 1'in fenomen dizisi Gönül Dağı, son günlerde hikâyesinden çok kamera arkasıyla konuşuluyor. Yapımcı Ferhat Eşsiz'in set çalışanlarıyla tartıştığı öne sürülen video gündemdeki yerini korurken dizinin eski oyuncularından Gülsim Ali'ye de soru yöneltildi.

Dizinin ilk iki sezonunda 'Dilek' karakterine hayat veren oyuncuya, yapım şirketinin görüntülerin eski olduğunu açıkladığı hatırlatıldı ve kendi döneminde böyle bir olay yaşanıp yaşanmadığı soruldu.

Gülsim Ali'nin yanıtı netti: 'Yok, benim dönemimde hiç böyle bir şey yaşanmadı. Yani hiçbir setimde hatta böyle bir şey yaşanmadı.'

'İlk iki sezonda yer aldım' diyen oyuncu, kendi sezonlarında da böyle bir durumla karşılaşmadığının altını çizdi.