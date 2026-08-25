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Türkiye Güzeli Başrolün Ayrıldığı Gönül Dağı'na Dahil Oldu

Türkiye Güzeli Başrolün Ayrıldığı Gönül Dağı'na Dahil Oldu

Gönül Dağı
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
25.08.2026 - 15:32
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TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Gönül Dağı, 7. sezonuyla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Başrolün ayrıldığı Gönül Dağı'na yeni başrollerin yanı sıra Türkiye Güzeli de dahil oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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7. sezonuyla izleyiciyle buluşacak Gönül Dağı'nda kadro neredeyse tamamen yenilendi.

7. sezonuyla izleyiciyle buluşacak Gönül Dağı'nda kadro neredeyse tamamen yenilendi.

Başrollerden 'Veysel' Semih Ertürk'ün de diziye veda etmesinin ardından ayrılıklar art arda gelmişti. Daha sonra Veysel, Ramazan ve Taner'in çocuklarının gençlik yıllarına hayat verecek yeni başroller diziye dahil olmuştu.

Miss Turkey 2022'de Türkiye Güzeli seçilen Nursena Say da Gönül Dağı kadrosuna katıldı.

Miss Turkey 2022'de Türkiye Güzeli seçilen Nursena Say da Gönül Dağı kadrosuna katıldı.

Nursena Say, kasabanın sevilen başörtülü doktoru Ahsen’e hayat verecek. Kenan’ın görevi bırakmasından sonra gelmiş ve en sevilen en saygı duyulan doktoru olmayı başarmış, iyi kalpli bir insan olarak karşımıza çıkacak.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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