article/comments
article/share
Haberler
TV
"Nursema" Ceren Karakoç'un Kızılcık Şerbeti'ne Dönüşü Ertelendi, Ailesiyle İlk Kareleri Geldi

"Nursema" Ceren Karakoç'un Kızılcık Şerbeti'ne Dönüşü Ertelendi, Ailesiyle İlk Kareleri Geldi

Show tv yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
30.10.2026 - 17:01
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kızılcık Şerbeti'nin bu akşam yayınlanması beklenen 145. bölümü son anda iptal edildi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre bölüm, yeterli reklam alınamadığı için bu hafta ekrana gelmeyecek. Nursema'nın ailesine kavuşacağı bölümden ilk kareler ise ortaya çıktı. İşte o fotoğraflar...

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Nursema" Ceren Karakoç'un geri döndüğü Kızılcık Şerbeti'nin 145. bölümü son anda iptal edildi.

"Nursema" Ceren Karakoç'un geri döndüğü Kızılcık Şerbeti'nin 145. bölümü son anda iptal edildi.

Nursema karakterinin diziye geri dönüşü haftalardır seyirci tarafından merakla bekleniyordu. Ceren Karakoç'un canlandırdığı karakterin geri dönüşünü izlemeye saatler kalırken beklenmedik bir haber geldi. Gazeteci Birsen Altuntaş, yeni bölümün reklam gelirinin yetersiz olması nedeniyle iptal edildiğini açıklarken yapım şirketi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı sebebiyle yeni bölümün ekrana gelmeyeceğini duyurdu. Seyirciye ise Nursema karakterinin geri döndüğü bölümden fotoğraflar kaldı...

👇

👇

👇

👇

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın