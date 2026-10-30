"Nursema" Ceren Karakoç'un Kızılcık Şerbeti'ne Dönüşü Ertelendi, Ailesiyle İlk Kareleri Geldi
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Kızılcık Şerbeti'nin bu akşam yayınlanması beklenen 145. bölümü son anda iptal edildi. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre bölüm, yeterli reklam alınamadığı için bu hafta ekrana gelmeyecek. Nursema'nın ailesine kavuşacağı bölümden ilk kareler ise ortaya çıktı. İşte o fotoğraflar...
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"Nursema" Ceren Karakoç'un geri döndüğü Kızılcık Şerbeti'nin 145. bölümü son anda iptal edildi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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