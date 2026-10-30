Taşacak Bu Deniz Bu Akşam Var mı, Yok mu? Taşacak Bu Deniz 36. Bölüm Saat Kaçta, Oruç Öldü mü?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Cumhuriyet Bayramı nedeniyle dün akşam karışan yayın akışları, TRT 1'in reyting listelerinde zirveyi bırakmayan dizisi Taşacak Bu Deniz için de soru işaretleri doğurdu. Geçen haftaki bölümün ardından Oruç'un akıbetini merakla bekleyen izleyiciler, 'Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı, yok mu?' ve 'Taşacak Bu Deniz yeni bölüm saat kaçta?' sorularının yanıtını araştırmaya başladı. İşte 30 Ekim Cuma akşamına dair tüm detaylar...
Taşacak Bu Deniz, ikinci sezonun beşinci bölümüne Oruç'un hayatta olup olmadığı sorusuyla giriyor.
Taşacak Bu Deniz bu akşam var, 36. bölüm saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında olacak.
Taşacak Bu Deniz 36. bölüm fragmanında Oruç'un ölüm haberi İso'yu yıkıyor.
30 Ekim Cuma TRT 1 yayın akışında Taşacak Bu Deniz, Ana Haber'in ardından yer alıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın