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Taşacak Bu Deniz Bu Akşam Var mı, Yok mu? Taşacak Bu Deniz 36. Bölüm Saat Kaçta, Oruç Öldü mü?

Taşacak Bu Deniz Bu Akşam Var mı, Yok mu? Taşacak Bu Deniz 36. Bölüm Saat Kaçta, Oruç Öldü mü?

Taşacak Bu Deniz
Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan - Onedio Editörü
30.10.2026 - 15:02
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Cumhuriyet Bayramı nedeniyle dün akşam karışan yayın akışları, TRT 1'in reyting listelerinde zirveyi bırakmayan dizisi Taşacak Bu Deniz için de soru işaretleri doğurdu. Geçen haftaki bölümün ardından Oruç'un akıbetini merakla bekleyen izleyiciler, 'Taşacak Bu Deniz bu akşam var mı, yok mu?' ve 'Taşacak Bu Deniz yeni bölüm saat kaçta?' sorularının yanıtını araştırmaya başladı. İşte 30 Ekim Cuma akşamına dair tüm detaylar...

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Taşacak Bu Deniz, ikinci sezonun beşinci bölümüne Oruç'un hayatta olup olmadığı sorusuyla giriyor.

Taşacak Bu Deniz, ikinci sezonun beşinci bölümüne Oruç'un hayatta olup olmadığı sorusuyla giriyor.

Karadeniz'de kan davasıyla birbirine düşen Koçari ve Furtuna ailelerinin hikâyesini anlatan Taşacak Bu Deniz, başrollerinde Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe'yi buluşturuyor. Yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak'ın oturduğu ve Trabzon'da çekilen dizi, 31 bölüm süren ilk sezonunu 5 Haziran'da tamamlamış, 2 Ekim'de 32. bölümle yeni sezona merhaba demişti.

Yeni sezonla birlikte Cuma akşamlarının iddialı ismi olmayı sürdüren dizide geçen hafta yayınlanan 35. bölüm, ekran başına kilitlenen izleyicileri adeta nefessiz bıraktı. Kızının satıldığını ve parasının harcandığını öğrenen Esme, Şerif'e boyun eğmeme kararı alırken Adil kan davasını bitirmeye çalıştı; Volkov'un saldırılarıyla batma noktasına gelen Koçarileri ise İso'nun bulduğu fikir kurtardı. Adil ile Esme'nin düğünde horon oynadığı sahnelerin hemen ardından gelen final, Oruç'u ölümle yaşam arasında bırakınca dizinin yeni bölümüne olan merak da bir anda katlandı.

Taşacak Bu Deniz bu akşam var, 36. bölüm saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında olacak.

Taşacak Bu Deniz bu akşam var, 36. bölüm saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında olacak.

Dünkü bayram programı nedeniyle pek çok dizinin yayından kaldırılması, Cuma akşamı da benzer bir değişiklik olup olmayacağı sorusunu gündeme getirmişti. TRT 1'in kendi yayın akışına göre Taşacak Bu Deniz bu akşam yeni bölümüyle ekranda olacak ve 36. bölüm, Ana Haber ile İddiaların Aksine'nin ardından saat 20.00'de başlayacak.

Bazı sitelerde yer alan yayın akışlarında 20.00 kuşağında sinema filmlerinin görünmesi ve dizinin gece yarısından sonraya kaydırılmış gibi listelenmesi kafaları karıştırsa da kanalın resmi akışında herhangi bir erteleme yer almıyor. Taşacak Bu Deniz, bu akşam rakibi Kızılcık Şerbeti'nin de yeni bölümüyle ekrana geleceği bir Cuma akşamında reyting yarışına yeniden dahil olacak.

Taşacak Bu Deniz 36. bölüm fragmanında Oruç'un ölüm haberi İso'yu yıkıyor.

Taşacak Bu Deniz 36. bölüm fragmanında Oruç'un ölüm haberi İso'yu yıkıyor.

Yeni bölümün 24 Ekim'de yayınlanan ilk fragmanı 'Oruç öldü mü?' sorusunu sosyal medyanın gündemine taşırken, 26 Ekim'de gelen ikinci tanıtım merakı daha da büyüttü. İkinci fragmanda Oruç Furtuna'nın yaşamadığının söylendiği sahne ve ağabeyinin ölüm haberini alan İso'nun feryadı izleyicilerin tüylerini diken diken etti; Oruç'un başına gelenler nedeniyle suçlamaların Adil'e yönelmesi de yeni bölümde gerilimin tırmanacağının işareti oldu.

Oruç'un gerçekten ölüp ölmediği ve olayın nasıl yaşandığı ise fragmanlarda gizli tutuldu. Oruç'a hayat veren Burak Yörük'ün diziden ayrılıp ayrılmadığına dair de ne yapımdan ne de oyuncunun kendisinden resmi bir açıklama geldi. Boşanma sürecindeki Adil ile Esme'nin yakınlaşması, Şerif'in Esme'nin yirmi yıl önceki bir meselesini yeniden gündeme getirmesi ve Fadime ile İso'nun ilişkisinde yaşanan sarsıntı da bu akşamki bölümün öne çıkan başlıkları arasında.

30 Ekim Cuma TRT 1 yayın akışında Taşacak Bu Deniz, Ana Haber'in ardından yer alıyor.

30 Ekim Cuma TRT 1 yayın akışında Taşacak Bu Deniz, Ana Haber'in ardından yer alıyor.

Bölümü kaçırmak istemeyen izleyiciler için TRT 1'in bugünkü yayın akışını derledik:

  • 05.55 Hayallerinin Peşinde (Tekrar)
  • 06.40 Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye (Tekrar)
  • 07.40 Kalk Gidelim (Tekrar)
  • 10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
  • 13.15 Seksenler (Tekrar)
  • 14.25 Alparslan: Büyük Selçuklu (Tekrar)
  • 17.30 Lingo Türkiye
  • 19.00 Ana Haber
  • 19.55 İddiaların Aksine
  • 20.00 Taşacak Bu Deniz (Yeni Bölüm)
  • 00.15 Gönül Dağı (Tekrar)
  • 03.05 Alparslan: Büyük Selçuklu (Tekrar)

Bölümü televizyon başında izleme fırsatı bulamayanlar ise yayının ardından 36. bölümün tamamına TRT'nin dijital platformu tabii üzerinden ulaşabilecek.

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Mavi Çağlayan
Mavi Çağlayan
Onedio Editörü
Yazmaya ve izlemeye olan ilgimi profesyonel anlamda buraya taşıyorum. Magazin dünyasının ilgi çeken haberlerini, yeni gelişmeleri, çok konuşulan iddiaları, televizyon dünyasına ilişkin haberler ile birlikte dizi ve TV programlarına dair detayları sizlerle buluşturuyorum.
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