Taşacak Bu Deniz Bu Akşam Var mı, Yok mu? Taşacak Bu Deniz 36. Bölüm Saat Kaçta, Oruç Öldü mü?

Karadeniz'de kan davasıyla birbirine düşen Koçari ve Furtuna ailelerinin hikâyesini anlatan Taşacak Bu Deniz, başrollerinde Deniz Baysal ve Ulaş Tuna Astepe'yi buluşturuyor. Yönetmen koltuğunda Çağrı Bayrak'ın oturduğu ve Trabzon'da çekilen dizi, 31 bölüm süren ilk sezonunu 5 Haziran'da tamamlamış, 2 Ekim'de 32. bölümle yeni sezona merhaba demişti.

Yeni sezonla birlikte Cuma akşamlarının iddialı ismi olmayı sürdüren dizide geçen hafta yayınlanan 35. bölüm, ekran başına kilitlenen izleyicileri adeta nefessiz bıraktı. Kızının satıldığını ve parasının harcandığını öğrenen Esme, Şerif'e boyun eğmeme kararı alırken Adil kan davasını bitirmeye çalıştı; Volkov'un saldırılarıyla batma noktasına gelen Koçarileri ise İso'nun bulduğu fikir kurtardı. Adil ile Esme'nin düğünde horon oynadığı sahnelerin hemen ardından gelen final, Oruç'u ölümle yaşam arasında bırakınca dizinin yeni bölümüne olan merak da bir anda katlandı.