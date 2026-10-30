Selçuk Yöntem'in Süper Baba Yıllarındaki Sinema Anısı Gündem Oldu: Hayranına Mahcup Olmuş!
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Aşk-ı Memnu'nun unutulmaz Adnan Bey'i Selçuk Yöntem, Bloomberg HT'de yayınlanan Gözde Atasoy ile İşin Zirvesinde programına konuk oldu. Usta oyuncu, Süper Baba'nın ekranları kasıp kavurduğu yıllarda bir sinema salonunda yaşadığı ve bugün bile unutmadığı anıyı tüm içtenliğiyle anlattı. Yöntem aynı sohbette şöhret peşinde koşan yeni nesil oyunculara da önemli bir uyarıda bulundu.
Kaynak: Bloomberg HT
Selçuk Yöntem, Süper Baba'dan Aşk-ı Memnu'ya uzanan kariyeriyle ekranların en sevilen isimlerinden biri oldu.
Süper Baba rekor kırarken sinemada kendisine bakan adama çıkışan Selçuk Yöntem, aldığı cevapla mahcup oldu.
Selçuk Yöntem, şöhret peşinde koşan yeni nesil oyunculara da tiyatro ve eğitim çağrısı yaptı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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