Selçuk Yöntem'in Süper Baba Yıllarındaki Sinema Anısı Gündem Oldu: Hayranına Mahcup Olmuş!

Süper Baba'nın reyting rekorları kırdığı ve yüzünün artık herkes tarafından tanındığı o yıllarda Selçuk Yöntem, bir akşam gittiği sinemada beklemediği bir anla karşılaştı. Kendisine uzun uzun bakan bir izleyiciye sinirlenerek 'Ne bakıyorsun kardeşim iki saattir?' diye çıkıştığını anlatan usta oyuncu, karşısındaki adamın 'Dün akşam dizinizi seyrettim, onun için bakıyorum' cevabıyla büyük bir mahcubiyet yaşadığını ve kendine geldiğini itiraf etti.

Yöntem o geceden çıkardığı dersi ise 'Hiçbir zaman 'ben oldum' dememek gerekiyor; oldum dediğiniz an düşüp parçalanabilirsiniz. Tanınmış olmak insanı daha da küçültmeli.' sözleriyle özetledi.