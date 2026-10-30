article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Selçuk Yöntem'in Süper Baba Yıllarındaki Sinema Anısı Gündem Oldu: Hayranına Mahcup Olmuş!

Selçuk Yöntem'in Süper Baba Yıllarındaki Sinema Anısı Gündem Oldu: Hayranına Mahcup Olmuş!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
30.10.2026 - 13:54
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Aşk-ı Memnu'nun unutulmaz Adnan Bey'i Selçuk Yöntem, Bloomberg HT'de yayınlanan Gözde Atasoy ile İşin Zirvesinde programına konuk oldu. Usta oyuncu, Süper Baba'nın ekranları kasıp kavurduğu yıllarda bir sinema salonunda yaşadığı ve bugün bile unutmadığı anıyı tüm içtenliğiyle anlattı. Yöntem aynı sohbette şöhret peşinde koşan yeni nesil oyunculara da önemli bir uyarıda bulundu.

Kaynak: Bloomberg HT

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Selçuk Yöntem, Süper Baba'dan Aşk-ı Memnu'ya uzanan kariyeriyle ekranların en sevilen isimlerinden biri oldu.

Selçuk Yöntem, Süper Baba'dan Aşk-ı Memnu'ya uzanan kariyeriyle ekranların en sevilen isimlerinden biri oldu.

13 Temmuz 1953'te İstanbul'da dünyaya gelen ve bugün 73 yaşında olan Selçuk Yöntem, Ankara Devlet Konservatuvarı'nın tiyatro bölümünü bitirdikten sonra 1977'de Devlet Tiyatroları'na katıldı ve uzun yıllar sahnede kendini geliştirdi. 1993'te ATV'de başlayan Süper Baba'daki Celal karakteriyle milyonlarca izleyicinin evine konuk olan oyuncu, sonraki yıllarda Kurtlar Vadisi'nde Aslan Akbey'i, Aşk-ı Memnu'da ise hâlâ akıllardan çıkmayan Adnan Ziyagil'i canlandırdı. Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasının sunucu koltuğuna da oturan Yöntem, bugün Amadeus oyununda Salieri rolüyle seyirci karşısına çıkmaya devam ediyor.

Süper Baba rekor kırarken sinemada kendisine bakan adama çıkışan Selçuk Yöntem, aldığı cevapla mahcup oldu.

Süper Baba rekor kırarken sinemada kendisine bakan adama çıkışan Selçuk Yöntem, aldığı cevapla mahcup oldu.

Süper Baba'nın reyting rekorları kırdığı ve yüzünün artık herkes tarafından tanındığı o yıllarda Selçuk Yöntem, bir akşam gittiği sinemada beklemediği bir anla karşılaştı. Kendisine uzun uzun bakan bir izleyiciye sinirlenerek 'Ne bakıyorsun kardeşim iki saattir?' diye çıkıştığını anlatan usta oyuncu, karşısındaki adamın 'Dün akşam dizinizi seyrettim, onun için bakıyorum' cevabıyla büyük bir mahcubiyet yaşadığını ve kendine geldiğini itiraf etti.

Yöntem o geceden çıkardığı dersi ise 'Hiçbir zaman 'ben oldum' dememek gerekiyor; oldum dediğiniz an düşüp parçalanabilirsiniz. Tanınmış olmak insanı daha da küçültmeli.' sözleriyle özetledi.

Selçuk Yöntem, şöhret peşinde koşan yeni nesil oyunculara da tiyatro ve eğitim çağrısı yaptı.

Selçuk Yöntem, şöhret peşinde koşan yeni nesil oyunculara da tiyatro ve eğitim çağrısı yaptı.

Şöhretin insanı küçültmesi gerektiğini söyleyen Selçuk Yöntem, aynı sohbette kendisinden tavsiye almaya gelen gençlere de değindi. Yeni jenerasyonun 'Oyuncu olmak istiyorum, tanınmak, şöhret olmak istiyorum' diyerek yanına geldiğini anlatan oyuncu, dizilerde bir anda tanınıp kendini çok iyi oyuncu sanan ama ardından hüsrana uğrayan pek çok isim olduğunu vurguladı. Gençlerin bir an önce ünlü olup para kazanma derdinde olduğunu söyleyen Yöntem, 'Oyunculuk sadece televizyon değil; en az iki yıl eğitim alacaksın, kitap okuyacaksın, tiyatroya, operaya, baleye gideceksin.' diyerek mesleğe adım atmak isteyenlere yol gösterdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın