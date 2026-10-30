Yeşilçam'ın Efsane Jönüydü: Ediz Hun Son Haliyle Görüntülendi, Yeşilçam İçin Söyledikleri Gündem Oldu!

Ediz Hun'un sinema serüveni, Almanya'da diş hekimliği okurken yaz tatili için döndüğü İstanbul'da, 1963'te Ses dergisinin düzenlediği yarışmada birinci olmasıyla başladı. Genç Kızlar, Çiçekler Açarken, Güllü ve Aşk Mabudesi gibi klasiklerde başrolü üstlenen yakışıklı aktör, özellikle Hülya Koçyiğit'le yakaladığı perde uyumu sayesinde bir neslin hafızasına kazındı.

Erotik filmlerin sinemaya hâkim olduğu 1970'lerin ortasında oyunculuğa ara verip Norveç'e giden Hun, Oslo ve Trondheim'da biyoloji ve çevre bilimleri eğitimi aldı; Türkiye'ye döndükten sonra Marmara Üniversitesi başta olmak üzere üniversitelerde ekoloji dersleri verdi, 1991-1993 yılları arasında da Çevre Bakanlığı'nda müşavir olarak çalıştı. 2019'da On Kişiydiler oyunuyla tiyatro sahnesine de adım atan usta oyuncunun bu çok yönlü hayatı, şimdi bir belgeselin konusu oldu.