Yeşilçam'ın Efsane Jönüydü: Ediz Hun Son Haliyle Görüntülendi, Yeşilçam İçin Söyledikleri Gündem Oldu!
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Yeşilçam'ın efsane jönlerinden Ediz Hun, hayatını anlatan Son Oyun belgeseli vesilesiyle katıldığı Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde eşi Berna Hun'la birlikte son haliyle görüntülendi. 85 yaşındaki usta oyuncunun zarif duruşu kadar, Türk sinemasının kaybedilen ustalarını anarken Yeşilçam hakkında kurduğu tek cümle de kısa sürede gündem oldu.
Kaynak: Sabah
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Ediz Hun, Ses dergisinin yarışmasıyla başlayan kariyerinde Yeşilçam'ın en sevilen jönlerinden biri oldu.
Ediz Hun, hayatını anlatan Son Oyun belgeseli için Antalya'ya gitti ve son haliyle görüntülendi.
Ediz Hun, art arda kaybedilen Yeşilçam ustalarını anarken geçmişe duyduğu özlemi dile getirdi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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