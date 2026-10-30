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Yeşilçam'ın Efsane Jönüydü: Ediz Hun Son Haliyle Görüntülendi, Yeşilçam İçin Söyledikleri Gündem Oldu!

Yeşilçam'ın Efsane Jönüydü: Ediz Hun Son Haliyle Görüntülendi, Yeşilçam İçin Söyledikleri Gündem Oldu!

Yeşilçam
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
30.10.2026 - 08:14 Son Güncelleme: 30.10.2026 - 08:18
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Yeşilçam'ın efsane jönlerinden Ediz Hun, hayatını anlatan Son Oyun belgeseli vesilesiyle katıldığı Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde eşi Berna Hun'la birlikte son haliyle görüntülendi. 85 yaşındaki usta oyuncunun zarif duruşu kadar, Türk sinemasının kaybedilen ustalarını anarken Yeşilçam hakkında kurduğu tek cümle de kısa sürede gündem oldu.

Kaynak: Sabah

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Ediz Hun, Ses dergisinin yarışmasıyla başlayan kariyerinde Yeşilçam'ın en sevilen jönlerinden biri oldu.

Ediz Hun, Ses dergisinin yarışmasıyla başlayan kariyerinde Yeşilçam'ın en sevilen jönlerinden biri oldu.

Ediz Hun'un sinema serüveni, Almanya'da diş hekimliği okurken yaz tatili için döndüğü İstanbul'da, 1963'te Ses dergisinin düzenlediği yarışmada birinci olmasıyla başladı. Genç Kızlar, Çiçekler Açarken, Güllü ve Aşk Mabudesi gibi klasiklerde başrolü üstlenen yakışıklı aktör, özellikle Hülya Koçyiğit'le yakaladığı perde uyumu sayesinde bir neslin hafızasına kazındı.

Erotik filmlerin sinemaya hâkim olduğu 1970'lerin ortasında oyunculuğa ara verip Norveç'e giden Hun, Oslo ve Trondheim'da biyoloji ve çevre bilimleri eğitimi aldı; Türkiye'ye döndükten sonra Marmara Üniversitesi başta olmak üzere üniversitelerde ekoloji dersleri verdi, 1991-1993 yılları arasında da Çevre Bakanlığı'nda müşavir olarak çalıştı. 2019'da On Kişiydiler oyunuyla tiyatro sahnesine de adım atan usta oyuncunun bu çok yönlü hayatı, şimdi bir belgeselin konusu oldu.

Ediz Hun, hayatını anlatan Son Oyun belgeseli için Antalya'ya gitti ve son haliyle görüntülendi.

Ediz Hun, hayatını anlatan Son Oyun belgeseli için Antalya'ya gitti ve son haliyle görüntülendi.

Tunç Topçuoğlu'nun yönettiği Son Oyun, 24-31 Ekim tarihleri arasında düzenlenen 63. Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin gala programında yer aldı ve Ediz Hun'un oyunculuğunun yanı sıra ekolog ve koleksiyoner kimliğini de beyazperdeye taşıdı. Belgeselde Berna Hun ve Burak Hun'un yanında Türkan Şoray, Ajda Pekkan ve İzzet Günay gibi Yeşilçam'ın tanıdık yüzleri de usta oyuncuyu anlatıyor.

Festivale yarım asrı aşkın süredir evli olduğu eşi Berna Hun'la birlikte katılan 20 Kasım 1940 doğumlu Ediz Hun, önümüzdeki ay 86 yaşına girecek olmasına rağmen dinç ve zarif görüntüsüyle dikkat çekti.

Ediz Hun, art arda kaybedilen Yeşilçam ustalarını anarken geçmişe duyduğu özlemi dile getirdi.

Ediz Hun, art arda kaybedilen Yeşilçam ustalarını anarken geçmişe duyduğu özlemi dile getirdi.

Belgeselin yanı sıra Yeşilçam'ın geçmişini ve bugün gelinen noktayı değerlendiren Ediz Hun'un festivaldeki açıklamaları da dikkat çekti. Türk sinemasına yıllarını vermiş pek çok ismin peş peşe hayatını kaybetmesine değinen usta oyuncu, o günlere duyduğu özlemi saklamadı. Yeşilçam'ın unutulmaz sanatçılarının birer birer aramızdan ayrıldığını hatırlatan Hun, duygularını 'Yeşilçam artık bitti' sözleriyle ifade etti ve bu acı cümle magazin gündemine damga vurdu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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