Bu Haftaya Damgasını Vuran Yabancı Magazin Olayları
Bu Haftaya Damgasını Vuran Yabancı Magazin Olayları
'Güncel yabancı magazin haberleri neler? Bu hafta magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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Lady Gaga'nın uzun zamandır birlikte olduğu nişanlısı Michael Polansky ile nişanlandığı iddia ediliyordu. Sevgilisiyle görüntülenen Gaga parmağındaki yüzüğü resmen gözlere soktu!
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İngiliz aktör Theo James İstanbul'da görüntülendi! Galata Kulesi civarında gezdiği, bir Türk hayranının sosyal medyada paylaştığı fotoğraflarla ortaya çıkan yakışıklı oyuncunun o fotoğrafları kendisini göremeyenlerin goygoyuna dahil oldu!
Elton John, geçtiğimiz yıl sahnelere veda etmiş ve artık ailesiyle vakit geçirmek istediğini belirtmişti. Emekliliğe adım atan 77 yaşındaki sanatçı şiddetli bir göz enfeksiyonu nedeniyle bir gözünde görme kaybı yaşadığını açıkladı.
Ünlü Türk fotoğrafçı Mert Alaş'a poz veren Kendall Jenner'ın çekim için baştan yaratılan saç stili dikkat çekti. Kısa saçlarıyla annesi Kris Jenner'a benzetilen Kendall Jenner dillere düştü!
Dünyaca ünlü şarkıcı Halsey, bir magazin dergisinin kapak kızı oldu. Yenilikçi bir stile sahip olup, tarzını sıkça değiştiren ve bunun için peruklardan da yardım alan güzel şarkıcı yeni imajıyla dikkat çeken pozlar verdi.
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2000'li yıllarda genç kızların gönlüne taht kuran Amerikalı aktör Zac Efron, katıldığı bir davette yeni imajıyla görüntülendi. Oyuncunun gençliğinden eser kalmaması ve aldığı yaşların yüzünden okunması ise ''yıllar ona acımamış'' dedirtti.
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