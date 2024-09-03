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İş İnsanı Sevgilisini Nişanlısı Olarak Tanıtan Lady Gaga Göz Dolduran Yüzüğü ile Ağızları Açık Bıraktı!

İş İnsanı Sevgilisini Nişanlısı Olarak Tanıtan Lady Gaga Göz Dolduran Yüzüğü ile Ağızları Açık Bıraktı!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
04.09.2024 - 00:23

Lady Gaga'nın uzun zamandır birlikte olduğu nişanlısı Michael Polansky ile nişanlandığı iddia ediliyordu. Sevgilisiyle görüntülenen Gaga parmağındaki yüzüğü resmen gözlere soktu!

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Lady Gaga, pop müziğin en ikonik ve yenilikçi isimlerinden biri olarak, her daim gündemdeki yerini koruyor. Yıllar içinde sahne performanslarından şarkılarına, film projelerinden sosyal ve hayır işleriyle olan katkılarına kadar geniş bir yelpazede etkileyici başarılar elde eden şarkıcı önde gelen isimlerden biri olmaya devam ediyor.

Lady Gaga, pop müziğin en ikonik ve yenilikçi isimlerinden biri olarak, her daim gündemdeki yerini koruyor. Yıllar içinde sahne performanslarından şarkılarına, film projelerinden sosyal ve hayır işleriyle olan katkılarına kadar geniş bir yelpazede etkileyici başarılar elde eden şarkıcı önde gelen isimlerden biri olmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz hafta Bruno Mars ile çıkarttığı ‘Die With A Smile’ parçasıyla adından bahsettiren Lady Gaga özel hayatıyla da adından bahsettiriyor.

Geçtiğimiz hafta Bruno Mars ile çıkarttığı ‘Die With A Smile’ parçasıyla adından bahsettiren Lady Gaga özel hayatıyla da adından bahsettiriyor.

Kendisinin benzersiz tarzı, sıra dışı moda tercihleri ve güçlü vokali, onu sadece bir müzisyen değil, aynı zamanda bir kültürel ikon haline getiren Gaga aşk hayatıyla da ilgi çekiyor.

Kendisinin benzersiz tarzı, sıra dışı moda tercihleri ve güçlü vokali, onu sadece bir müzisyen değil, aynı zamanda bir kültürel ikon haline getiren Gaga aşk hayatıyla da ilgi çekiyor.

Şimdilerde iş insanı sevgilisi ile gündeme yerleşen Lady Gaga son olarak magazine yakalandığı bu fotoğraflarla goygoyculara malzeme çıkartmıştı hatırlarsanız.

Şimdilerde iş insanı sevgilisi ile gündeme yerleşen Lady Gaga son olarak magazine yakalandığı bu fotoğraflarla goygoyculara malzeme çıkartmıştı hatırlarsanız.

Detaylardan burada bahsetmiştik 👇

4 senedir ilişkilerini olaysız ve gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Lady Gaga ve Michael Palonsky ikilisinin nişanlandığı düşünülmeye başlanmıştı.

4 senedir ilişkilerini olaysız ve gözlerden uzak yaşamayı tercih eden Lady Gaga ve Michael Palonsky ikilisinin nişanlandığı düşünülmeye başlanmıştı.
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Polansky'yi nişanlısı olarak tanıtmasıyla evlilik yolunda ilk adımı attığı iddia edilen çift geçtiğimiz gün kameralara yine el ele yakalandı.

Polansky'yi nişanlısı olarak tanıtmasıyla evlilik yolunda ilk adımı attığı iddia edilen çift geçtiğimiz gün kameralara yine el ele yakalandı.

Göz dolduran elmas yüzüğünü sergileyerek yürüyen Lady Gaga'nın mutluluğu yüzünden okundu!

Göz dolduran elmas yüzüğünü sergileyerek yürüyen Lady Gaga'nın mutluluğu yüzünden okundu!

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