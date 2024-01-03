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Lady Gaga'nın Sevgilisi Güldür Güldür Programındaki İbrahim Karakterine Benzetilince Olanlar Oldu

Lady Gaga'nın Sevgilisi Güldür Güldür Programındaki İbrahim Karakterine Benzetilince Olanlar Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
03.01.2024 - 23:12

Lady Gaga hepimizin bildiği gibi ikonik ve dünyaca ünlü yıldızlardan biri. Sektörüne farklılıklar getirmiş ve adeta devrim niteliğinde yenilikler denemiş bu isim sık sık konuşuluyor da tabii. Gaga'nın sevgilisiyle yakalandığı karelere gelen yorumları sizin için derledik. Detaylar içeriğimizde👇

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"Bad Romance" "Poker Face" "Born This Way" gibi yüzlerce şarkıyla hit olmuş ve milyonlarca hayran kitlesine ulaşmış Lady Gaga'yı hepimiz tanıyoruz.

"Bad Romance" "Poker Face" "Born This Way" gibi yüzlerce şarkıyla hit olmuş ve milyonlarca hayran kitlesine ulaşmış Lady Gaga'yı hepimiz tanıyoruz.

Şarkılarıyla kalmayıp sahneleri ve farklı tasarımlardaki elbiseleriyle de sık sık konuştuğumuz bir isim olmayı başardı ünlü şarkıcı.

Şarkılarıyla kalmayıp sahneleri ve farklı tasarımlardaki elbiseleriyle de sık sık konuştuğumuz bir isim olmayı başardı ünlü şarkıcı.

Son zamanlarda oyunculuğa merak salan ve yıldızı parlayan şarkıcıyı beyaz perdede görme şansını da yakaladık.

Son zamanlarda oyunculuğa merak salan ve yıldızı parlayan şarkıcıyı beyaz perdede görme şansını da yakaladık.

2021 yılının başında iş adamı Michael Palonsky ile ilişki yaşadığını hayranlarına duyurmuştu kendisi.

2021 yılının başında iş adamı Michael Palonsky ile ilişki yaşadığını hayranlarına duyurmuştu kendisi.

Neredeyse 3. yıllarını tamamalayacak bu çift emin adımlarla ilişkilerini yaşamaya devam ediyor bildiğimiz gibi.

Neredeyse 3. yıllarını tamamalayacak bu çift emin adımlarla ilişkilerini yaşamaya devam ediyor bildiğimiz gibi.
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Geçtiğimiz gün magazine bu karelerle yakalanan Lady Gaga ve iş adamı sevgilisi hayranlarından birçok yorum aldı.

Geçtiğimiz gün magazine bu karelerle yakalanan Lady Gaga ve iş adamı sevgilisi hayranlarından birçok yorum aldı.

Ünlü şarkıcının sevgilisi Güldür Güldür programındaki İbrahim karakterine benzetildi. Birbirinden komik yorumlara birlikte bakalım👇

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