Lady Gaga'nın Sevgilisi Güldür Güldür Programındaki İbrahim Karakterine Benzetilince Olanlar Oldu

Lady Gaga hepimizin bildiği gibi ikonik ve dünyaca ünlü yıldızlardan biri. Sektörüne farklılıklar getirmiş ve adeta devrim niteliğinde yenilikler denemiş bu isim sık sık konuşuluyor da tabii. Gaga'nın sevgilisiyle yakalandığı karelere gelen yorumları sizin için derledik. Detaylar içeriğimizde👇