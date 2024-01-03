Lady Gaga'nın Sevgilisi Güldür Güldür Programındaki İbrahim Karakterine Benzetilince Olanlar Oldu
Lady Gaga'nın Sevgilisi Güldür Güldür Programındaki İbrahim Karakterine Benzetilince Olanlar Oldu
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"Bad Romance" "Poker Face" "Born This Way" gibi yüzlerce şarkıyla hit olmuş ve milyonlarca hayran kitlesine ulaşmış Lady Gaga'yı hepimiz tanıyoruz.
Şarkılarıyla kalmayıp sahneleri ve farklı tasarımlardaki elbiseleriyle de sık sık konuştuğumuz bir isim olmayı başardı ünlü şarkıcı.
Son zamanlarda oyunculuğa merak salan ve yıldızı parlayan şarkıcıyı beyaz perdede görme şansını da yakaladık.
2021 yılının başında iş adamı Michael Palonsky ile ilişki yaşadığını hayranlarına duyurmuştu kendisi.
Neredeyse 3. yıllarını tamamalayacak bu çift emin adımlarla ilişkilerini yaşamaya devam ediyor bildiğimiz gibi.
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Geçtiğimiz gün magazine bu karelerle yakalanan Lady Gaga ve iş adamı sevgilisi hayranlarından birçok yorum aldı.
Ünlü şarkıcının sevgilisi Güldür Güldür programındaki İbrahim karakterine benzetildi. Birbirinden komik yorumlara birlikte bakalım👇
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