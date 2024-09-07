7 Eylül Cumartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
7 Eylül Cumartesi Akşamı Kaçırdığın Haberler
Dün akşam gözden kaçırdığınız ya da tüm detayları ile yeniden okuyup 'ne olmuştu ya?' diyeceğiniz haberleri sizler için derledik.
İşte 7 Eylül Cumartesi akşamının gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikleri...
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MHP Genel Başkan Yardımıcı Semih Yalçın, Halk TV’yi ve sunucu Sinem Fıstıkoğlu’nu hedef alan bir açıklamada bulundu. Halk TV için “Halt TV” diyen Yalçın, sunucu Sinem Fıstıkoğlu için ise “barmaid” ifadelerini kullandı.
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Kara Harp Okulu’nun mezuniyet töreninde bir grup teğmen, tören kılıçlarıyla “Atatürk’ün askerleriyiz” diyerek tempo tutmuş ve yemin etmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olayın üzerinden 8 gün geçtikten sonra açıklamada bulundu ve “Teğmenleri temizleyeceğiz” dedi. Cumhurbaşkanın teğmenler ile ilgili sözlerine diğer siyasi parti liderlerinden tepki geldi.
Kamuoyunun yakından takip etttiği Dilan ve Engin Polat’ın davasında dün görülen duruşmada tüm tutuklu sanıklar tahliye edildi. Vergi kaçırma ve kara para aklama suçlamasıyla yargılanan Polat çifti için savcılık 40 yıl hapis cezası istemişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dava ile ilgili yaptığı açıklamada “Serbest kalmaları suçsuz oldukları anlamına gelmez” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sisi'nin Türkiye'de buluşması gündemin önemli gelişmelerindendi. Sisi'ye karşı Erdoğan'ın yakın zamana kadar olan tutum ve söylemlerinin ardından gelen bu buluşma muhalefet tarafından eleştirilirken AKP'li yazarlar tarafından da genel olarak sessizce geçiştirildi. Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan ise Gazze sebebiyle "zorundaydı" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Kara Harp Okulu’nda kılıçla yemin eden teğmenler hakkındaki açıklamaları AK Parti’ye yakın isimler arasında da tartışma yarattı. Gazeteci Cem Küçük, Hande Fırat’ı hedef alarak “Yüreğin varsa şimdi de savun” ifadelerini kullandı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlarından Yiğit Bulut, teğmenler konusunda Erdoğan'a destek açıklaması yaptı.
Diyarbakır’da 21 Ağustos’tan beri kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran’ı arama çalışmaları bügün de devam etti. Oluşturulan özel ekip, bir ihbar üzerine Narin’in evine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki bir gölette arama yaptı ancak bir sonuç elde edemedi. Ayrıca tutuklanan Narin’in amcası S.G.’nin aracı da bugün didik aranmaya devam etti. Araçta yapılan aramada, Narin’e ait DNA izleri sürücü koltuğunda da çıktı.
30 Ağustos'tan bu yana gündemimizde olan teğmenlerin "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları, bugün Erdoğan'ın açıklamalarıyla yeni bir boyuta ulaştı. Sessiz kalan birçok kişi Erdoğan'ın "temizlik" açıklamasından sonra teğmenlere tepki vermeye başladı. Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu teğmenlere destek açıklaması yaparken kamuoyunda teğmenlere büyük bir destek dalgası yeniden oluştu.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da 90’lı yıllarda yaşanan birçok ölüm ve kayıp vakasıyla özdeşleşen “Beyaz Toros” marka aracına JİTEM amblemi asan uzman çavuş açığa alındı.
Kara Harp Okulu’nun mezuniyet töreninde bir grup teğmenin kılıçlarını çekerek “Atatürk’ün askerleriyiz” diyerek tempo tutmasının ve yemin etmesinin tartışmaları sürüyor. Gazeteci Cem Küçük, “Atatürk’ün askerleriyiz” sloganının siyasi bir slogan olduğunu iddia ederek teğmenleri eleştirdi.
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Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, bugün bir dernekte yaptığı sohbet sonrasında saldırıya uğradı. İddiaya göre, saldırgan Cübbeli Ahmet’e küfür edip boğazını sıktıktan sonra korumalar tarafından etkisiz hale getirilerek polise teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Teğmenlerin "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganlarında yeni bir dönem Erdoğan'ın açıklamaları sonrası yaşanıyor. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanına dönük bir saygısızlık olarak görmediğini" söylediği hareket için yeni bir açıklama yapma ihtiyacı hissetti.
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