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MHP’li Semih Yalçın Sinem Fıstıkoğlu’nu Hedef Aldı: "Müşterilerini Şevke Getirmeye Çalışan Bir Barmaid"

MHP’li Semih Yalçın Sinem Fıstıkoğlu’nu Hedef Aldı: "Müşterilerini Şevke Getirmeye Çalışan Bir Barmaid"

Semih Yalçın
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
07.09.2024 - 17:20

MHP Genel Başkan Yardımıcı Semih Yalçın, Halk TV’yi ve sunucu Sinem Fıstıkoğlu’nu hedef alan bir açıklamada bulundu. Halk TV için “Halt TV” diyen Yalçın, sunucu Sinem Fıstıkoğlu için ise “barmaid” ifadelerini kullandı.

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MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, Sinem Fıstıkoğlu’nun sunduğu Halk TV’deki programda Devlet Bahçeli ile ilgili konuşulmasını eleştirdi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, Sinem Fıstıkoğlu’nun sunduğu Halk TV’deki programda Devlet Bahçeli ile ilgili konuşulmasını eleştirdi.

Yalçın’ın, Sinem Fıstıkoğlu ile ilgili cinsiyetçi eleştirisi ise tepki çekti.

Yalçın’ın, Sinem Fıstıkoğlu ile ilgili cinsiyetçi eleştirisi ise tepki çekti.

“O sırada TV stüdyosu, bir yayın odasından çok kafe bar havasına bürünmektedir. Programın sözde sunucusu da, tüketimi arttırmak için bar müdavimlerini şevke getiren bir barmaid havasındadır.”

“O sırada TV stüdyosu, bir yayın odasından çok kafe bar havasına bürünmektedir. Programın sözde sunucusu da, tüketimi arttırmak için bar müdavimlerini şevke getiren bir barmaid havasındadır.”

“Sözde Sunucu Sinem Fıstıkoğlu’nun yayın sırasında bir hanımefendiye yakışmayacak şekilde takındığı saygısız ve lakayt tavır, ibretle izlenmektedir. “

“Sözde Sunucu Sinem Fıstıkoğlu’nun yayın sırasında bir hanımefendiye yakışmayacak şekilde takındığı saygısız ve lakayt tavır, ibretle izlenmektedir. “

Yalçın, programa katılan Memleket Partisi eski Genel Başkan Yardımıcısı İpek Özkal Sayan için ise “Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’den söz ederken alaycı bir tonda hadsizce sık sık kıkırdaması, üstlendiği görevleri kaldırabilecek ahlaki vasıflardan ve adabımuaşeretten yoksun olduğunu göstermektedir.” ifadelerini kullandı.

Yalçın, programa katılan Memleket Partisi eski Genel Başkan Yardımıcısı İpek Özkal Sayan için ise “Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli’den söz ederken alaycı bir tonda hadsizce sık sık kıkırdaması, üstlendiği görevleri kaldırabilecek ahlaki vasıflardan ve adabımuaşeretten yoksun olduğunu göstermektedir.” ifadelerini kullandı.
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Semih Yalçın ayrıca programda bulunan LDP eski Genel Başkanı Cem Toker’i de eleştirdi ve Toker için “tabansız”, “liboş” ve “Amerikancı” tanımlamalarını yaptı.

Semih Yalçın ayrıca programda bulunan LDP eski Genel Başkanı Cem Toker’i de eleştirdi ve Toker için “tabansız”, “liboş” ve “Amerikancı” tanımlamalarını yaptı.

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