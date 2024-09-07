MHP’li Semih Yalçın Sinem Fıstıkoğlu’nu Hedef Aldı: "Müşterilerini Şevke Getirmeye Çalışan Bir Barmaid"

MHP Genel Başkan Yardımıcı Semih Yalçın, Halk TV’yi ve sunucu Sinem Fıstıkoğlu’nu hedef alan bir açıklamada bulundu. Halk TV için “Halt TV” diyen Yalçın, sunucu Sinem Fıstıkoğlu için ise “barmaid” ifadelerini kullandı.