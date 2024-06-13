MHP’li Semih Yalçın Bu Sefer de Özgür Özel’i Tehdit Etti: "Haddini Bildiririz"
MHP’li Semih Yalçın Bu Sefer de Özgür Özel’i Tehdit Etti: "Haddini Bildiririz"
MHP Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, CHP lideri Özgür Özel için “tehdit” gibi bir mesaj yayınlandı. Özgür Özel’e haddini bildireceklerini söyleyen Yalçın; “Hodri meydan” ifadelerini de kullandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında “O meşhur ikili var ya MHP örgütünün ‘illallah’ dediği ikili” diyerek Semih Yalçın ve İzzet Ulvi Yönter’i hedef almıştı. Özel, “ikilinin” normalleşme sürecinden rahatsız olduğunu da sözlerine eklemişti.
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Ankara’da siyasetin gündemi son günlerde yapılan iki görüşmelerle iyice ısınmış durumda.
CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı CHP Genel Merkezi’nde ağırlamış ve sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş’in eşi ve çocuklarını makamına konuk etmişti.
AK Parti’nin Cumhur İttifakı’nda büyük ortağı MHP ise normalleşmeyi destekleyen açıklamlarda bulunmuş ancak ittifak tartışmalarını da başlatmıştı.
CHP lideri Özgür Özel, partisinin Meclis’teki grup toplantısında MHP için, “O meşhur ikili var ya MHP örgütünün ‘illallah’ dediği ikili, gerçek MHP’lilerin tüylerini diken diken yapan ikili, MHP’de metinleri yazan, gece bir elinde telefon bir elinde bardak tweetler atan o birisi ile o Meclis’in uzman çavuşuyum deyip de uzman çavuşa bile verdiği sözleri tutmayan birisi var ya, o ikisi dört tane soru yazmışlar promtere. ‘Oku bakalım’ demişler Sayın Bahçeli’ye… Özgür Özel cevap versin” ifadelerini kullanmıştı.
Özgür Özel’in “meşhur ikili” diyerek kast ettiği isimler MHP Genel Başkan Yardımcıları Semih Yalçın ve İzzet Ulvi Yönter’di.
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MHP Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Özgür Özel’e sert çıktı.
Özel’i “sahte kabadayılıkla” suçlayan Yalçın; “Haddini bilmeden bize saldırmaya devam edersen, sana kemali memnuniyetle haddini bildirmekten çekinmeyiz.” ifadelerini kullandı.
Semih Yalçın’ın açıklamaları 👇
Semih Yalçın geçtiğimiz günlerde bazı HALK TV, Sözcü TV gibi kanalları ve gazetecileri hedef alan bir açıklamada bulunmuştu.
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