MHP’li Semih Yalçın Bu Sefer de Özgür Özel’i Tehdit Etti: "Haddini Bildiririz"

MHP Genel Başkan Yardımcısı İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, CHP lideri Özgür Özel için “tehdit” gibi bir mesaj yayınlandı. Özgür Özel’e haddini bildireceklerini söyleyen Yalçın; “Hodri meydan” ifadelerini de kullandı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında “O meşhur ikili var ya MHP örgütünün ‘illallah’ dediği ikili” diyerek Semih Yalçın ve İzzet Ulvi Yönter’i hedef almıştı. Özel, “ikilinin” normalleşme sürecinden rahatsız olduğunu da sözlerine eklemişti.