Ayşe Ateş'ten Büyük İddia: Sinan Ateş'in Katili MHP'li Vekilin Evinde mi Saklandı?
Ayşe Ateş'ten Büyük İddia: Sinan Ateş'in Katili MHP'li Vekilin Evinde mi Saklandı?
Ankara'da suikast sonucu öldürülen Ülkü Ocakları eski Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kızdıracak açıklamalarda bulundu. Ayşe Ateş, tetikçi Eray Özyağcı'nın MHP Milletvekili İsmail Akgül'ün babasının evinde saklandığını iddia etti.
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Ankara'da 30 Aralık 2022'de suikast sonucu öldürülen Ülkü Ocakları eski Genel Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, dikkat çeken iddialarda bulundu.
Ayşe Ateş, Sinan Ateş'i öldüren Eray Özyağcı'nın, Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım'a ait makam aracı ile önce Bolu'ya götürüldüğünü burada ise MHP Bolu Milletvekili İsmail Akgül'ün babasının evinde saklandığını iddia etti.
Cinayetin azmettiricileri arasında yer alan ve tetikçi Eray Özyağcı'yı taşıyan aracı kullandığı tespit edilen Ülkü Ocakları Genel Merkez yöneticisi Tolgahan Demirbaş'ın MHP eski Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz'un evinden çıkmasına benzer bir hadisenin tetikçi için de yaşandığını öne süren Ateş, sözlerine şöyle devam etti:
"Çok kuvvetli şüphelerim var. Kesin yüzde 100 diyemem ancak yoğun bir şüphem var. Çünkü deliller mevcut. İsmail Akgül kimdir önce onunla başlamak istiyorum. İsmail Akgül, Olcay Kılavuz'un Ülkü Ocakları Genel Başkanı olduğu dönemde Bolu'da ocak başkanı.''
''Sinan öldürüldüğünde ise bir görevi yok. Burada izah bekleyen sorular şunlar. Neden Ali'nin Veli'nin değil de MHP Milletvekili İsmail Akgül'ün baba evi aranmıştır. Babası Mehmet Akgül'e ait araç neden Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne getirilmiş ve parmak izi incelemesi yapılmıştır. Acaba sebep tetikçi Eray Özyağcı'nın Bolu'da saklandığı saatlerde acaba burada mı himaye ettiler? Bu şekilde de İsmail Akgül bu siyasi cinayete bulaştı ve bunun karşılığında mükafat olarak milletvekilliği mi verildi? benim sorduğum sorular bunlar."
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