MHP’li Semih Yalçın’dan AK Partili Tuğrul Türkeş’e Tepki: “Başbuğumuzun Kemiklerini Sızlatıyor”
MHP’li Semih Yalçın’dan AK Partili Tuğrul Türkeş’e Tepki: “Başbuğumuzun Kemiklerini Sızlatıyor”
AK Parti Ankara Milletvekili olan Tuğrul Türkeş, Gezi Davası sebebiyle tutuklu bulunan Osman Kavalı’yı hapiste ziyaret edeceğini açıklamıştı. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, Türkeş’in açıklamasına tepki gösterdi. Yalçın, Türkeş’e ziyaretten vazgeçmesi çağrısında bulundu.
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AK Parti’de siyaset yapan Alpaslan Türkeş’in oğlu Tuğrul Türkeş, Osman Kavalı’yı hapiste ziyaret etmek istediğini açıklamıştı.
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MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın, Tuğrul Türkeş’in açıklamasına tepki gösterdi.
“Yıldırım Tuğrul Bey’in saçma sapan açıklamaları taşıdığı soyadına biteviye zarar veriyor. Onun siyasetteki yakışıksız duruşu; doğruları eğriltip fikirleri sığlaştırmak ve dava kavramını ilkesizleştirmek üzerine kurulu.”
“Tuğrul Efendi şimdi de Gezi Davası’nda tutuklanan Osman Kavala’yı cezaevinde ziyaret edeceğini söylemiş. Üstelik "İşte gerçek millîlik, yurtseverlik bu… Bana öğretilen milliyetçilik bu." diyerek büsbütün zırvalamış. Bu densiz sözün neresini düzeltmeye kalksanız, elinizde kalır.”
“İnsan babasının davasından, manevi ve fikrî mirasından zerre kadar nasiplenmez mi?”
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“Türklüğe düşman çevrelerin aleti, taşeronu ve Türk milliyetçiliği davasının sicilli muarızlarından, Gezi Parkı Olayları sırasında devlete başkaldıran bölücülerle birlikte hareket ederek hüküm giymiş olan azılı bir suçluyu ziyaret etmek; merhum Başbuğumuzun kemiklerini sızlatmakla kalmaz; onun soyadını da, siyasi mirasını da lekeler.”
“Kavala’yı ziyaret milliyetçilik değildir. Bilakis zillettir; milliyetsizlik, ilkesizlik ve karaktersizliktir. Bölücü ve Marksist eylemlere, Türk düşmanlığına doğrudan destek çıkmaktır.”
“Tuğrul Türkeş’i; Türklük düşmanlarını sevindirecek ve Kavala açısından “Senin eylemlerini onaylıyorum.” anlamına gelecek teşebbüsünden vaz geçmeye davet ediyoruz.”
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