MHP’li Yetkiliden Abdulkadir Selvi’ye Silivri Tehdidi: “Tek Çare Osman Kavala’nın Yanına Gitmesi”
MHP’li Yetkiliden Abdulkadir Selvi’ye Silivri Tehdidi: “Tek Çare Osman Kavala’nın Yanına Gitmesi”
Hürriyet Gazetesi yazarı Abdülkadir Selvi, Gezi olayları sebebiyle tutuklu bulunan Osman Kavala’nın serbest kalması gerektiği hakkında köşe yazı yazmıştı. Mahkeme, bugün Osman Kavala’nın yeniden yargılanma talebini reddederken, MHP’nin sosyal medya sorumlusu Hüseyin Özkan, Selvi’ye Silivri Cezaevi’nin yolunu gösterdi.
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Yerel seçim sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın deyimiyle siyasette “yumuşama” dönemi başlamış ve müebbet hapis cezası alan Osman Kavala’nın durumu yeniden gündeme gelmişti.
Hükümete en yakın gazetecilerden biri olan Abdülkadir Selvi, Hürriyet Gazetesi’nde yazdığı köşe yazısında, Osman Kavala’nın tutuklu kalmasının Türkiye’ye hiçbir yararı olmayacağını söylemişti.
Ancak bugün Osman Kavala’nın avukatlarının yeniden yargılanma talebi mahkeme heyeti tarafından kabuk edilmedi.
MHP’nin sosyal medya sorumlusu Hüseyin Özkan, mahkemenin kararı sonrasında Abdulkadir Selvi hakkında paylaşımda bulundu.
“Osman Kavala’nın yeniden yargılanma talebi reddolunduğuna göre, geriye tek bir çare kalıyor Selvi’yi Silivri’ye göndermek!”
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