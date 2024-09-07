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Danışman Yiğit Bulut, Erdoğan'ın Teğmenlerle İlgili Açıklamasından Sonra Konuştu

Danışman Yiğit Bulut, Erdoğan'ın Teğmenlerle İlgili Açıklamasından Sonra Konuştu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
07.09.2024 - 20:35

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın danışmanlarından Yiğit Bulut, teğmenler konusunda Erdoğan'a destek açıklaması yaptı.

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Yiğit Bulut sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Başkomutan" diyerek açıklamasını paylaştığı Erdoğan'a teğmenler konusunda destek çıktı.

Yiğit Bulut sosyal medyadan yaptığı açıklamada "Başkomutan" diyerek açıklamasını paylaştığı Erdoğan'a teğmenler konusunda destek çıktı.

Bulut, "Kendini savunma hakkı olmayanları karıştırmak doğru değil! Sayın Cumhurbaşkanımız’ın açıklaması son noktayı koydu" dedi.

Bulut, "Kendini savunma hakkı olmayanları karıştırmak doğru değil! Sayın Cumhurbaşkanımız’ın açıklaması son noktayı koydu" dedi.

Yiğit Bulut, Erdoğan'ın sözüne atıf yaparak "Başkomutanın ‘Ordu milletimizin gözbebeğidir, birkaç kendini bilmez var, onlarda temizlenecek’ vurgusu çok önemli!" dedi.

Yiğit Bulut, Erdoğan'ın sözüne atıf yaparak "Başkomutanın ‘Ordu milletimizin gözbebeğidir, birkaç kendini bilmez var, onlarda temizlenecek’ vurgusu çok önemli!" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın orduyla ilgili açıklamalarına destek olan Bulut, “Anlayana" derken tweetini "Anlamaya çalışsınlar!” diyerek noktaladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın orduyla ilgili açıklamalarına destek olan Bulut, “Anlayana" derken tweetini "Anlamaya çalışsınlar!” diyerek noktaladı.

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Arwen

Ahh canımm keşke aynı hassasiyeti ordu darbecilerle dolarken de gösterseydiniz. 🥹

Naci Kir

Yiğit, Nereye kaçış planları yaptın, ne kadar gömülü altın ve döviz var? Tayyibistan muz cumhuriyeti bitti.