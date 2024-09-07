Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Teğmenler Açıklamasına Tepki: "Pırıl Pırıl Gençleri Feda Edemezsiniz"

Kara Harp Okulu’nun mezuniyet töreninde bir grup teğmen, tören kılıçlarıyla “Atatürk’ün askerleriyiz” diyerek tempo tutmuş ve yemin etmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olayın üzerinden 8 gün geçtikten sonra açıklamada bulundu ve “Teğmenleri temizleyeceğiz” dedi. Cumhurbaşkanın teğmenler ile ilgili sözlerine diğer siyasi parti liderlerinden tepki geldi.