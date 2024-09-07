Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Teğmenler Açıklamasına Tepki: "Pırıl Pırıl Gençleri Feda Edemezsiniz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Teğmenler Açıklamasına Tepki: "Pırıl Pırıl Gençleri Feda Edemezsiniz"
Kara Harp Okulu’nun mezuniyet töreninde bir grup teğmen, tören kılıçlarıyla “Atatürk’ün askerleriyiz” diyerek tempo tutmuş ve yemin etmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, olayın üzerinden 8 gün geçtikten sonra açıklamada bulundu ve “Teğmenleri temizleyeceğiz” dedi. Cumhurbaşkanın teğmenler ile ilgili sözlerine diğer siyasi parti liderlerinden tepki geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde teğmenlerin kılıçlı yemini gündem olmuştu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada teğmenlere sahip çıkmıştı ancak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün teğmenleri hedef aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın teğmenler ile ilgili yaptığı açıklama sosyal medyada da çok konuşuldu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel; “8 gün durup düşünüp sonra bu tepkiyi vermek çok manidar. Ebedi başkomutanları Mustafa Kemal Atatürk'e sahip çıkan Harbiye'den yeni mezun teğmenlerin siyasi hesaplara alet edilmesini kınıyorum. Siyasi düşüşünüzü durdurmak umuduyla kutuplaşma siyasetinize pırıl pırıl gençlerin geleceklerini feda edemezsiniz. Bu ahlaki de değildir, vicdani de değildir. Bu hamle siyasidir ama yersiz ve haksızdır. Bunu milletimiz unutmaz ve affetmez. Vazgeçin!” paylaşımında bulundu.
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ise “Gencecik çocukların tören kılıçlarından korkma Erdoğan, o gençlerin arkasındaki öfkeli kalabalıklardan kork!” açıklamasını yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın tepkisi 👇
Ayrıca gazeteci İsmail Saymaz da teğmenler ile ilgili yapılan açıklamaya tepki gösterdi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın