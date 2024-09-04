Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı: "Atatürk’ün Askerleriyiz" Diyen Teğmenler Çok Daha Kalabalıkmış
Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı: "Atatürk’ün Askerleriyiz" Diyen Teğmenler Çok Daha Kalabalıkmış
Kara Harp Okulu’nun mezuniyet töreninde bir grup teğmen, kılıçlarıyla yemin etmiş ve “Atatürk’ün askerleriyiz” diyerek tempo tutmuştu. Çok tartışılan teğmenlerin yemin töreninden yeni görüntüler ortaya çıktı. Videoda, teğmenlerin basında yansıltıldığı gibi az kişi değil çok daha kabalık olduğu görüldü.
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Kara Harp Okulu’nun mezuniyet töreninde teğmenlerin ettiği yemin gündemde kalmaya devam ediyor.
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AK Parti’nin sahip çıktığı teğmenlere, MHP lideri Devlet Bahçeli’den tepki gelmişti.
B Yüzü isimli Twitter hesabının paylaştığı görüntülerde, yemin eden teğmenlerin çok daha fazla kalabalık olduğu görüldü.
İşte yeni ortaya çıkan görüntüler 👇
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