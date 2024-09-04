Yeni Görüntüler Ortaya Çıktı: "Atatürk’ün Askerleriyiz" Diyen Teğmenler Çok Daha Kalabalıkmış

Kara Harp Okulu’nun mezuniyet töreninde bir grup teğmen, kılıçlarıyla yemin etmiş ve “Atatürk’ün askerleriyiz” diyerek tempo tutmuştu. Çok tartışılan teğmenlerin yemin töreninden yeni görüntüler ortaya çıktı. Videoda, teğmenlerin basında yansıltıldığı gibi az kişi değil çok daha kabalık olduğu görüldü.