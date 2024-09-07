Kayıp Narin’i Arama Çalışmaları 18’inci Gününde: DNA’sı Sürücü Koltuğundan da Çıktı
Kayıp Narin’i Arama Çalışmaları 18’inci Gününde: DNA’sı Sürücü Koltuğundan da Çıktı
Diyarbakır’da 21 Ağustos’tan beri kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran’ı arama çalışmaları bügün de devam etti. Oluşturulan özel ekip, bir ihbar üzerine Narin’in evine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki bir gölette arama yaptı ancak bir sonuç elde edemedi. Ayrıca tutuklanan Narin’in amcası S.G.’nin aracı da bugün didik aranmaya devam etti. Araçta yapılan aramada, Narin’e ait DNA izleri sürücü koltuğunda da çıktı.
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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos Kur’an kursuna gitmek için evden çıkan Narin Güran hala bulunamadı.
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Kayıp Narin’in amcası S.G., tanık ifadeleri sonrasında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
Halk TV’den Ferit Demir’in haberine göre, tutuklanan amcanın aracında yapılan aramada Narin’in DNA izleri sürücü koltuğunda bulundu.
Sorgusunda, yaklaşık 3 saatlik bir zaman dilimi ile ilgili sorulara cevap veremeyen amcanın tutuklu kalmasında elde edilen DNA izlerinin etkili olacağı konuşuluyor.
Ayrıca uzmanlar göre, sürücü koltuğunda DNA izlerinin bulunmasının amcanın Narin’e temas ederek bir yere taşımış olabileceğini gösteriyor.
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