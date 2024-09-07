Kayıp Narin’i Arama Çalışmaları 18’inci Gününde: DNA’sı Sürücü Koltuğundan da Çıktı

Diyarbakır’da 21 Ağustos’tan beri kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran’ı arama çalışmaları bügün de devam etti. Oluşturulan özel ekip, bir ihbar üzerine Narin’in evine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki bir gölette arama yaptı ancak bir sonuç elde edemedi. Ayrıca tutuklanan Narin’in amcası S.G.’nin aracı da bugün didik aranmaya devam etti. Araçta yapılan aramada, Narin’e ait DNA izleri sürücü koltuğunda da çıktı.