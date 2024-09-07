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Kayıp Narin’i Arama Çalışmaları 18’inci Gününde: DNA’sı Sürücü Koltuğundan da Çıktı

Kayıp Narin’i Arama Çalışmaları 18’inci Gününde: DNA’sı Sürücü Koltuğundan da Çıktı

Diyarbakır
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
07.09.2024 - 20:52

Diyarbakır’da 21 Ağustos’tan beri kayıp olan 8 yaşındaki Narin Güran’ı arama çalışmaları bügün de devam etti. Oluşturulan özel ekip, bir ihbar üzerine Narin’in evine yaklaşık 2 kilometre uzaklıktaki bir gölette arama yaptı ancak bir sonuç elde edemedi. Ayrıca tutuklanan Narin’in amcası S.G.’nin aracı da bugün didik aranmaya devam etti. Araçta yapılan aramada, Narin’e ait DNA izleri sürücü koltuğunda da çıktı.

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Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos Kur’an kursuna gitmek için evden çıkan Narin Güran hala bulunamadı.

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesinde 21 Ağustos Kur’an kursuna gitmek için evden çıkan Narin Güran hala bulunamadı.

Kayıp Narin’in amcası S.G., tanık ifadeleri sonrasında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Kayıp Narin’in amcası S.G., tanık ifadeleri sonrasında tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Halk TV’den Ferit Demir’in haberine göre, tutuklanan amcanın aracında yapılan aramada Narin’in DNA izleri sürücü koltuğunda bulundu.

Halk TV’den Ferit Demir’in haberine göre, tutuklanan amcanın aracında yapılan aramada Narin’in DNA izleri sürücü koltuğunda bulundu.

Amcanın aracının fotoğrafını bugün ilk kez Sabah Gazetesi yayınlandı.

Sorgusunda, yaklaşık 3 saatlik bir zaman dilimi ile ilgili sorulara cevap veremeyen amcanın tutuklu kalmasında elde edilen DNA izlerinin etkili olacağı konuşuluyor.

Sorgusunda, yaklaşık 3 saatlik bir zaman dilimi ile ilgili sorulara cevap veremeyen amcanın tutuklu kalmasında elde edilen DNA izlerinin etkili olacağı konuşuluyor.

Ayrıca uzmanlar göre, sürücü koltuğunda DNA izlerinin bulunmasının amcanın Narin’e temas ederek bir yere taşımış olabileceğini gösteriyor.

Ayrıca uzmanlar göre, sürücü koltuğunda DNA izlerinin bulunmasının amcanın Narin’e temas ederek bir yere taşımış olabileceğini gösteriyor.

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