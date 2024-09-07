Yeni Şafak Yazarı, "Erdoğan, Sisi ile Görüşmek Zorunda Kaldı" Dedi

'Siyonist köpekler, Gazze’de bir soykırıma başladılar. Bu, aralarında Lübnan, Suriye, Irak, Ürdün, Mısır, Katar ve Türkiye’nin olduğu bir haritayı 'birinci derece riskli' bir harita haline getirdi. Hem bu haritada oluşan riski izale etmek, hem de Gazze için daha çok inisiyatif kullanabilmenin yolunu aramak için gereken şeyse doğal olarak 'bir araya gelmek' oldu.'