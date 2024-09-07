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Yeni Şafak Yazarı, "Erdoğan, Sisi ile Görüşmek Zorunda Kaldı" Dedi

Yeni Şafak Yazarı, "Erdoğan, Sisi ile Görüşmek Zorunda Kaldı" Dedi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Onedio Editörü
07.09.2024 - 19:41

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sisi'nin Türkiye'de buluşması gündemin önemli gelişmelerindendi. Sisi'ye karşı Erdoğan'ın yakın zamana kadar olan tutum ve söylemlerinin ardından gelen bu buluşma muhalefet tarafından eleştirilirken AKP'li yazarlar tarafından da genel olarak sessizce geçiştirildi. Yeni Şafak yazarı İsmail Kılıçarslan ise Gazze sebebiyle 'zorundaydı' dedi.

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Kılıçarslan yazısında 12 yılın ardından ilk kez Türkiye'yi ziyaret etmesine ilişkin, "Türkiye’nin, Tahrir ayaklanması ve devam eden süreçte Mısır politikasıyla ilgili olarak yaşadığı şeyin adıysa, adını yerli yerince koymak mecburiyetindeysek, yenilgi" dedi.

Kılıçarslan yazısında 12 yılın ardından ilk kez Türkiye'yi ziyaret etmesine ilişkin, "Türkiye’nin, Tahrir ayaklanması ve devam eden süreçte Mısır politikasıyla ilgili olarak yaşadığı şeyin adıysa, adını yerli yerince koymak mecburiyetindeysek, yenilgi" dedi.

İsmail Kılıçarslan, "olmak zorunda olan" bir görüşme olarak nitelendirdiği bu buluşma için şunları yazdı:

İsmail Kılıçarslan, "olmak zorunda olan" bir görüşme olarak nitelendirdiği bu buluşma için şunları yazdı:

'Siyonist köpekler, Gazze’de bir soykırıma başladılar. Bu, aralarında Lübnan, Suriye, Irak, Ürdün, Mısır, Katar ve Türkiye’nin olduğu bir haritayı 'birinci derece riskli' bir harita haline getirdi. Hem bu haritada oluşan riski izale etmek, hem de Gazze için daha çok inisiyatif kullanabilmenin yolunu aramak için gereken şeyse doğal olarak 'bir araya gelmek' oldu.'

Mısır İhvanı'nın bu konuda sessiz kaldığını söyleyen Kılıçarslan, Türkiye'de bu buluşmayı eleştirenleri de etkileşim bağımlıları olarak adlandırdı.

Mısır İhvanı'nın bu konuda sessiz kaldığını söyleyen Kılıçarslan, Türkiye'de bu buluşmayı eleştirenleri de etkileşim bağımlıları olarak adlandırdı.

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O değil de, 2019 yerel seçimlerinde Sisi mi dediniz Binali Yıldırım mı? :)