Bakan Yılmaz Tunç’tan Polatlar İle İlgili Açıklama: "Serbest Kalmaları Suçsuz Oldukları Anlamına Gelmez"
Bakan Yılmaz Tunç’tan Polatlar İle İlgili Açıklama: "Serbest Kalmaları Suçsuz Oldukları Anlamına Gelmez"
Kamuoyunun yakından takip etttiği Dilan ve Engin Polat’ın davasında dün görülen duruşmada tüm tutuklu sanıklar tahliye edildi. Vergi kaçırma ve kara para aklama suçlamasıyla yargılanan Polat çifti için savcılık 40 yıl hapis cezası istemişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dava ile ilgili yaptığı açıklamada “Serbest kalmaları suçsuz oldukları anlamına gelmez” ifadelerini kullandı.
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Dilan ve Engin Polat ile birlikte aile üyeleri ve bazı çalışanları da “vergi kaçırma” ve “kara para aklama” suçlamasıyla yargılanıyordu.
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Davanın dün görülen duruşmasında aralarında Engin Polat’ın da olduğu 4 kişi tahliye edilmiş ve davada tutuklu sanık kalmamıştı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, çok konuşulan dava ile ilgili açıklamada bulundu.
Kararın bağımsız yargı tarafından alındığını söyleyen Bakan Tunç, “Serbest kalmaları suçsuz oldukları anlamına gelmez. Bırakalım bağımsız yargı işini yapsın” dedi.
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