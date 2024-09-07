Bakan Yılmaz Tunç’tan Polatlar İle İlgili Açıklama: "Serbest Kalmaları Suçsuz Oldukları Anlamına Gelmez"

Kamuoyunun yakından takip etttiği Dilan ve Engin Polat’ın davasında dün görülen duruşmada tüm tutuklu sanıklar tahliye edildi. Vergi kaçırma ve kara para aklama suçlamasıyla yargılanan Polat çifti için savcılık 40 yıl hapis cezası istemişti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dava ile ilgili yaptığı açıklamada “Serbest kalmaları suçsuz oldukları anlamına gelmez” ifadelerini kullandı.