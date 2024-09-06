Dilan Polat Herkesin Merak Ettiği "Görgüsüz Paylaşımlar Devam Edecek mi?" Sorusuna İlk Kez Yanıt Verdi
Dilan Polat Herkesin Merak Ettiği "Görgüsüz Paylaşımlar Devam Edecek mi?" Sorusuna İlk Kez Yanıt Verdi
Engin Polat'ın tahliyesi bugünün gündemine oturdu. Dilan Polat ise gazeteci Emrullah Erdinç'in 'Görgüsüz paylaşımlar devam edecek mi?' sorusunu yanıtladı.
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Dilan Polat 10 ay süren tutukluluğun ardından geçtiğimiz gün tahliye edilmişti. Eşi Engin Polat'ın bugünkü tahliyesinden sonra ilgili davada tutuklu sanık kalmadı.
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Dilan Polat eşinin tahliyesinin ardından ilk sosyal medya paylaşımını bu şekilde yapmıştı 👇
Polat, muhabirlerin mikrofon uzatmasıyla da sessizliğini bozdu. Dilan Polat, kararın sürpriz olduğunu ve ailesine kavuşmanın mutluluğunu şu sözleriyle ifade etti 👇
Gazeteci Emrullah Erdinç ise Dilan Polat'a herkesin merak ettiği o soruyu sordu: "Görgüsüz paylaşımlar devam edecek mi?"
Dilan Polat "Hayır asla öyle bir şey olmayacak. Sosyal medyayı kullanırken de çok dikkatli olacağım" şeklinde açıklama yaptı. O anlara ait video burada 👇
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