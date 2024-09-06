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Engin Polat Candan Kardeşler'e Umut Oldu: Nihal Candan, Bahar Candan'a Mahkemede Böyle Seslendi

Engin Polat Candan Kardeşler'e Umut Oldu: Nihal Candan, Bahar Candan'a Mahkemede Böyle Seslendi

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
06.09.2024 - 12:31 Son Güncelleme: 06.09.2024 - 13:16

Engin Polat'ın tahliyesi, Candan Kardeşler'e umut oldu. Mahkeme salonunda Nihal Candan, kardeşi Bahar Candan'a bakın nasıl seslendi?

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Geçtiğimiz gün tahliye edilen Dilan Polat'ın ardından ilgili davada Engin Polat dahil tüm sanıklar bugün tahliye edildi.

Geçtiğimiz gün tahliye edilen Dilan Polat'ın ardından ilgili davada Engin Polat dahil tüm sanıklar bugün tahliye edildi.

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Diğer yandan kamuoyunda Candan Kardeşler olarak bilinen davanın bugünkü duruşması gerçekleşti. Bugünkü duruşma, 6. sanık Ahmet Yasin Çelik'in savunmasının alınmasıyla başladı. Ardından tutuklu sanık Bahar Candan jandarma eşliğinde mahkeme salonuna getirildi. Bahar ve Nihal Candan kardeşler salonda birbirlerini görünce selamlaştılar. Kardeşi Bahar'a seslenen Nihal Candan, "İyiye gidiyor. Engin Polat çıktı, sen de çıkacaksın" dedi.

Diğer yandan kamuoyunda Candan Kardeşler olarak bilinen davanın bugünkü duruşması gerçekleşti. Bugünkü duruşma, 6. sanık Ahmet Yasin Çelik'in savunmasının alınmasıyla başladı. Ardından tutuklu sanık Bahar Candan jandarma eşliğinde mahkeme salonuna getirildi. Bahar ve Nihal Candan kardeşler salonda birbirlerini görünce selamlaştılar. Kardeşi Bahar'a seslenen Nihal Candan, "İyiye gidiyor. Engin Polat çıktı, sen de çıkacaksın" dedi.

(DHA)

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