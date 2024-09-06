Engin Polat'ın Tahliyesinden Sonra İnsanlar Hukuk ve Adalet Sistemiyle İlgili İsyanlarını Dile Getirdi
Engin Polat'ın Tahliyesinden Sonra İnsanlar Hukuk ve Adalet Sistemiyle İlgili İsyanlarını Dile Getirdi
Engin Polat'ın tahliyesinin ardından tartışmalar devam ediyor. Sosyal medya kullanıcıları ise tahliye kararı ve adalet sistemiyle ilgili tepkili.
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Engin Polat'ın da bugün tahliye edilmesiyle Polat Ailesi'nin davasına ilişkin tutuklu sanık kalmadı.
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Tahliye haberinin ardından Dilan Polat'ın yaptığı Instagram paylaşımı birçok kişi için sinir bozucu karşılandı.
Sosyal medya ise tahliye kararı ve adalet sistemiyle ilgili isyanda. O paylaşımlardan bazıları şöyle 👇
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