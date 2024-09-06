Gazeteci Murat Ağırel Engin Polat'ın Tahliyesinin Ardından Zehir Zemberek Açıklamalarda Bulundu
Gazeteci Murat Ağırel Engin Polat'ın Tahliyesinin Ardından Zehir Zemberek Açıklamalarda Bulundu
Engin Polat'ın tahliyesinin ardından gazeteci Murat Ağırel, sosyal medya hesabından zehir zemberek açıklamalarda bulundu.
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Kara para aklama, sahte fatura gibi suçlamalarla yargılanan Polat Ailesi'nin davasında, Engin Polat'ın da tahliyesiyle tutuklu sanık kalmadı.
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Sıla Doğu ve Dilan Polat, mahkemenin ardından sosyal medyada paylaşım üstüne paylaşım yaparak mutluluklarını gösterdi.
Gazeteci Murat Ağırel ise bu tahliyelerin ardından sosyal medya hesabından zehir zemberek bir paylaşım yaptı. İşte o yazı 👇
"Polat davasında tutuklu sanıkların tahliyelerine karar verildi. "
"Tahliye olmaları beraat anlamı taşımıyor elbette. Hatta vergi usul kanunundan muhtemelen ceza alacaklar."
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"Bakın 4 rapor ile tespit edilen hırsızlık, 500 Milyon TL sahte fatura, 170 Milyon TL aile şirketi arasında sahte fatura, 500 Milyon kayıt dışı para…"
"Stoklarda fazla mal var, olmayan ürünler satılmış ama raporu hazırlayanlar problem görmemiş! Yani böylesi bir resmi rapor dahi hırsızlık var ama yasal hırsızlık dedi!"
"Ticaret ile uğraşıp kuruşun vergisini aksatmadan ödeyen namuslu iş insanları, kümesteki kaz görünen uyurken dahi vergi ödeyen vatandaşlar sizlere sesleniyorum. Usulü öğrendiniz artık."
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