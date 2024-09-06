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Gazeteci Murat Ağırel Engin Polat'ın Tahliyesinin Ardından Zehir Zemberek Açıklamalarda Bulundu

Gazeteci Murat Ağırel Engin Polat'ın Tahliyesinin Ardından Zehir Zemberek Açıklamalarda Bulundu

Arzu Semender
Arzu Semender - Onedio Editörü
06.09.2024 - 12:57

Engin Polat'ın tahliyesinin ardından gazeteci Murat Ağırel, sosyal medya hesabından zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

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Kara para aklama, sahte fatura gibi suçlamalarla yargılanan Polat Ailesi'nin davasında, Engin Polat'ın da tahliyesiyle tutuklu sanık kalmadı.

Kara para aklama, sahte fatura gibi suçlamalarla yargılanan Polat Ailesi'nin davasında, Engin Polat'ın da tahliyesiyle tutuklu sanık kalmadı.

Sıla Doğu ve Dilan Polat, mahkemenin ardından sosyal medyada paylaşım üstüne paylaşım yaparak mutluluklarını gösterdi.

Sıla Doğu ve Dilan Polat, mahkemenin ardından sosyal medyada paylaşım üstüne paylaşım yaparak mutluluklarını gösterdi.

Detayları burada anlatmıştık 👇

Gazeteci Murat Ağırel ise bu tahliyelerin ardından sosyal medya hesabından zehir zemberek bir paylaşım yaptı. İşte o yazı 👇

Gazeteci Murat Ağırel ise bu tahliyelerin ardından sosyal medya hesabından zehir zemberek bir paylaşım yaptı. İşte o yazı 👇

"Polat davasında tutuklu sanıkların tahliyelerine karar verildi. "

"Polat davasında tutuklu sanıkların tahliyelerine karar verildi. "

'Tutukluluk halinin devamını isteyen Savcı muhtemelen itiraz edecek. Sanırım sonuç değişmeyecek. Yargılama tutuklu olmadan devam edecek .

Ölüyoruz, bitiyoruz, yürüyemiyoruz martavallarının ne kadar boş olduğunu da bugün herkes gördü. Kaldıkları yerden aynı rezilliklerine, utanmazlıklarına devam ediyorlar.

‘’Vallahi, billahi onlar yapmadı miki yaptı’’ sosu ile hazırlanan uzmanların dahi anlayamadığı MASAK raporları ve mahkemeye sunulan bu iddianame ile tahliye olmamaları aslında şaşırtıcıydı!'

"Tahliye olmaları beraat anlamı taşımıyor elbette. Hatta vergi usul kanunundan muhtemelen ceza alacaklar."

"Tahliye olmaları beraat anlamı taşımıyor elbette. Hatta vergi usul kanunundan muhtemelen ceza alacaklar."
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"Bakın 4 rapor ile tespit edilen hırsızlık, 500 Milyon TL sahte fatura, 170 Milyon TL aile şirketi arasında sahte fatura, 500 Milyon kayıt dışı para…"

"Bakın 4 rapor ile tespit edilen hırsızlık, 500 Milyon TL sahte fatura, 170 Milyon TL aile şirketi arasında sahte fatura, 500 Milyon kayıt dışı para…"

"Stoklarda fazla mal var, olmayan ürünler satılmış ama raporu hazırlayanlar problem görmemiş! Yani böylesi bir resmi rapor dahi hırsızlık var ama yasal hırsızlık dedi!"

"Stoklarda fazla mal var, olmayan ürünler satılmış ama raporu hazırlayanlar problem görmemiş! Yani böylesi bir resmi rapor dahi hırsızlık var ama yasal hırsızlık dedi!"

"Ticaret ile uğraşıp kuruşun vergisini aksatmadan ödeyen namuslu iş insanları, kümesteki kaz görünen uyurken dahi vergi ödeyen vatandaşlar sizlere sesleniyorum. Usulü öğrendiniz artık."

"Ticaret ile uğraşıp kuruşun vergisini aksatmadan ödeyen namuslu iş insanları, kümesteki kaz görünen uyurken dahi vergi ödeyen vatandaşlar sizlere sesleniyorum. Usulü öğrendiniz artık."

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