Gazeteci Murat Ağırel Engin Polat'ın Tahliyesinin Ardından Zehir Zemberek Açıklamalarda Bulundu

'Tutukluluk halinin devamını isteyen Savcı muhtemelen itiraz edecek. Sanırım sonuç değişmeyecek. Yargılama tutuklu olmadan devam edecek .

Ölüyoruz, bitiyoruz, yürüyemiyoruz martavallarının ne kadar boş olduğunu da bugün herkes gördü. Kaldıkları yerden aynı rezilliklerine, utanmazlıklarına devam ediyorlar.

‘’Vallahi, billahi onlar yapmadı miki yaptı’’ sosu ile hazırlanan uzmanların dahi anlayamadığı MASAK raporları ve mahkemeye sunulan bu iddianame ile tahliye olmamaları aslında şaşırtıcıydı!'