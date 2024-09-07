Cem Küçük Teğmenleri Böyle Eleştirdi: "Atatürk’ün Askerleriyiz" Siyasi Söylemmiş
Cem Küçük Teğmenleri Böyle Eleştirdi: "Atatürk’ün Askerleriyiz" Siyasi Söylemmiş
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Kara Harp Okulu’nda kılıçlarıyla birlikte yemin eden teğmenler tartışılmaya devam ediyor.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün teğmenler hakkındaki zehir zemberek sözleri sonrasında Cem Küçük de çıktığı televizyon programında teğmenleri eleştirdi.
“Atatürk’ün askerleriyiz” sloganın siyasi olduğunu söyleyen Küçük, “Diğer askerler kimin askeri?” dedi.
Cem Küçük’ün Ekol TV’deki açıklamaları 👇
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