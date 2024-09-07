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Cem Küçük Teğmenleri Böyle Eleştirdi: "Atatürk’ün Askerleriyiz" Siyasi Söylemmiş

Cem Küçük Teğmenleri Böyle Eleştirdi: "Atatürk’ün Askerleriyiz" Siyasi Söylemmiş

cem küçük
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
07.09.2024 - 22:34

Kara Harp Okulu’nun mezuniyet töreninde bir grup teğmenin kılıçlarını çekerek “Atatürk’ün askerleriyiz” diyerek tempo tutmasının ve yemin etmesinin tartışmaları sürüyor. Gazeteci Cem Küçük, “Atatürk’ün askerleriyiz” sloganını siyasi bir slogan olduğunu iddia ederek teğmenleri eleştirdi.

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Kara Harp Okulu’nda kılıçlarıyla birlikte yemin eden teğmenler tartışılmaya devam ediyor.

Kara Harp Okulu’nda kılıçlarıyla birlikte yemin eden teğmenler tartışılmaya devam ediyor.

Teğmenlerin yemininden görüntüler 👇

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün teğmenler hakkındaki zehir zemberek sözleri sonrasında Cem Küçük de çıktığı televizyon programında teğmenleri eleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bugün teğmenler hakkındaki zehir zemberek sözleri sonrasında Cem Küçük de çıktığı televizyon programında teğmenleri eleştirdi.

“Atatürk’ün askerleriyiz” sloganın siyasi olduğunu söyleyen Küçük, “Diğer askerler kimin askeri?” dedi.

“Atatürk’ün askerleriyiz” sloganın siyasi olduğunu söyleyen Küçük, “Diğer askerler kimin askeri?” dedi.

Cem Küçük’ün Ekol TV’deki açıklamaları 👇

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