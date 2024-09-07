Cem Küçük Teğmenleri Böyle Eleştirdi: "Atatürk’ün Askerleriyiz" Siyasi Söylemmiş

Kara Harp Okulu’nun mezuniyet töreninde bir grup teğmenin kılıçlarını çekerek “Atatürk’ün askerleriyiz” diyerek tempo tutmasının ve yemin etmesinin tartışmaları sürüyor. Gazeteci Cem Küçük, “Atatürk’ün askerleriyiz” sloganını siyasi bir slogan olduğunu iddia ederek teğmenleri eleştirdi.