Cem Küçük’ten Hande Fırat’a: "Yüreğin Varsa Şimdi de Savun"
Cem Küçük’ten Hande Fırat’a: "Yüreğin Varsa Şimdi de Savun"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, Kara Harp Okulu’nda kılıçla yemin eden teğmenler hakkındaki açıklamaları AK Parti’ye yakın isimler arasında da tartışma yarattı. Gazeteci Cem Küçük, Hande Fırat’ı hedef alarak “Yüreğin varsa şimdi de savun” ifadelerini kullandı.
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Kara Harp Okulu’nun mezuniyet töreninde kılıçlarıyla yemin eden teğmenler gündemde kalmaya devam ediyor.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, teğmenler için “Bir kaç tane kendini bilmez temizlenecek” ifadelerini kullanmıştı.
Erdoğan’ın bu sözleri, daha önce AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tarafından sahip çıkılan teğmenler için AK Partili isimler arasında da kavga çıkardı.
Cem Küçük, Hande Fırat’ın paylaşımını alıntılayarak; “Sende yürek varsa şimdi savunursun. Perşembe gecesi teğmenleri eleştiren bizlere isim vermeden hakaret ettin. Aynısını şimdi Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli’ye söyle de görelim.” ifadelerini kullandı.
Hande Fırat teğmenler için “Kara Harp Okulu’ndaki görüntüleri farklı yerlere çekmemek gerekiyor. Her mezuniyet töreni sonrası geleneksel olarak, kılıçlar çekilip, yemin tekrarlanır. Türkiye’de tartışmaya açılmak istenen darbe vb. dönemlerinin bittiğini herkes biliyor.” açıklamasında bulunmuştu.
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