7 Eylül'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
7 Eylül'e Damgasını Vuran Magazin Olaylarını Anlatıyoruz!
'Son dakika magazin haberleri neler? Bugün yine magazin dünyasında hangi ünlü isimler çok konuşuldu?' gibi sorularınıza cevap olacak haberlerin hepsi için sizi içeriğe doğru alabiliriz...👇
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18 gündür kayıp olan Narin için arama çalışmaları devam ederken Narin'in kaybı hakkında bir açıklama da Aşkın Nur Yengi'den geldi.
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Yalı Çapkını aşıkları Ersin Arıcı ve Beril Pozam, 1.5 senelik beraberliğin sonunda geçtiğimiz ay nikah masasına oturmuştu. Ünlü isimlerin nikah töreninden yeni kareler nihayet geldi!
Aşk-ı Memnu'daki Behlül karakteri ile hafızalarımıza kazınan, yakışıklılığıyla gönüllerde taht kuran ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un nasıl keşfedildiğini sizler için anlattık!
Birce Akalay'dan biricik sevgilisi Hakan Kurtaş'a romantik doğum günü kutlaması geldi!
Üçüncü çocuğuna hamile olan Zeynep Demirel, Instagram hesabından yaptığı paylaşım ile hamile günlüğü başlattığını duyurdu! Demirel'in paylaşımında belirginleşen karnı da ilk defa göründü.
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Nazlı Sabancı, biricik kayınvalidesi Arzu Sabancı'nın doğum gününü kutlarken bile saygı sınırlarını aşmadı. Sevgisini dile getiren gelin Sabancı'nın sizli bizli konuşması da dikkatlerden kaçmadı.
Venedik'ten dönen ünlü şarkıcı Hadise, havaalanında röportaj vermeyi reddettiğini açıklayarak ortaya gizemli bir taş attı. Sosyal medya kullanıcıları ise bu taşın Hande Erçel ve Hakan Sabancı çiftine olduğunu düşündü!
Aşk hayatındaki sular bir an olsun durulmayan, müzik kariyerinde yakaladığı başarıyı erkeklerde bir türlü tutturamayan Jennifer Lopez şu sıralar Ben Affleck ile yaşadığı boşanma ile gündeme gelmişti. Bir türlü yoluna koyamadığı ilişkileriyle konuşulan Jennifer Lopez'in birbirinden şaşaalı evlilik yüzüklerine gelin birlikte bakalım 👇
Bir dönemin ünlü sunucusu Ayşenur Yazıcı'nın sağlık durumu ile ilgili endişelediren haberi oğlu vermiş ve annesi için kan çağrısında bulunmuştu. Yazcıcı'nın sağlık durumu hakkındaki gelişmeleri ablası aktardı.
6 Eylül'de duruşmanın üçünücü günü, Engin Polat dahil tüm sanıkların tahliyesine karar verilmiş ve alınan karar sosyal medyada büyük tepkilere yol açmıştı. Akşam saatlerinde tahliyesi gerçekleşen Engin Polat'ın o sırada Dilan Polat'ı kendinden uzaklaştırması dikkat çekti.
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