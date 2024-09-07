Yoğun Bakımdaki Ünlü Sunucu Ayşenur Yazıcı'nın Sağlık Durumu Hakkındaki Gelişmeleri Ablası Duyurdu
Yoğun Bakımdaki Ünlü Sunucu Ayşenur Yazıcı'nın Sağlık Durumu Hakkındaki Gelişmeleri Ablası Duyurdu
Bir dönemin ünlü sunucusu Ayşenur Yazıcı'nın sağlık durumu ile ilgili endişelediren haberi oğlu vermiş ve annesi için kan çağrısında bulunmuştu. Yazcıcı'nın sağlık durumu hakkındaki gelişmeleri ablası aktardı.
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Bir dönem boyunca gündüz kuşağında sunuculuk yapan Ayşenur Yazıcı hakkında geçtiğimiz haftalarda korkutan bir haber gelmişti.
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Oğlunun annesinin sağlık durumunu bildirdiği ve kan çağrısında bulunduğu gelişmelerde Ayşenur Yazıcı'nın yoğun bakımda olduğu da öğrenilmişti.
Yazıcı'nın son durumu hakkında ablası konuştu. Ünlü spikerin yoğun bakımda olduğunu belirten Neşenur Yazıcı, ablasının oksijen ve solunum problemleri yaşadığını belirtti.
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