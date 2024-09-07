Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Yoğun Bakımdaki Ünlü Sunucu Ayşenur Yazıcı'nın Sağlık Durumu Hakkındaki Gelişmeleri Ablası Duyurdu

Yoğun Bakımdaki Ünlü Sunucu Ayşenur Yazıcı'nın Sağlık Durumu Hakkındaki Gelişmeleri Ablası Duyurdu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
07.09.2024 - 15:04

Bir dönemin ünlü sunucusu Ayşenur Yazıcı'nın sağlık durumu ile ilgili endişelediren haberi oğlu vermiş ve annesi için kan çağrısında bulunmuştu. Yazcıcı'nın sağlık durumu hakkındaki gelişmeleri ablası aktardı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Bir dönem boyunca gündüz kuşağında sunuculuk yapan Ayşenur Yazıcı hakkında geçtiğimiz haftalarda korkutan bir haber gelmişti.

Bir dönem boyunca gündüz kuşağında sunuculuk yapan Ayşenur Yazıcı hakkında geçtiğimiz haftalarda korkutan bir haber gelmişti.

Oğlunun annesinin sağlık durumunu bildirdiği ve kan çağrısında bulunduğu gelişmelerde Ayşenur Yazıcı'nın yoğun bakımda olduğu da öğrenilmişti.

Oğlunun annesinin sağlık durumunu bildirdiği ve kan çağrısında bulunduğu gelişmelerde Ayşenur Yazıcı'nın yoğun bakımda olduğu da öğrenilmişti.

Yazıcı'nın son durumu hakkında ablası konuştu. Ünlü spikerin yoğun bakımda olduğunu belirten Neşenur Yazıcı, ablasının oksijen ve solunum problemleri yaşadığını belirtti.

Yazıcı'nın son durumu hakkında ablası konuştu. Ünlü spikerin yoğun bakımda olduğunu belirten Neşenur Yazıcı, ablasının oksijen ve solunum problemleri yaşadığını belirtti.

👇

👇

İlginizi Çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
5
3
3
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın