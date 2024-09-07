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Şahan Gökbakar'ın Marmaris'te Bulunan Villasının Birinci Derece Sit Alanına Kaçak Yapıldığı İddia Edildi

Şahan Gökbakar'ın Marmaris'te Bulunan Villasının Birinci Derece Sit Alanına Kaçak Yapıldığı İddia Edildi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Onedio Üyesi
07.09.2024 - 11:24

Sabah'ta yer alan habere göre, ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın Marmaris'te bulunan Delikyol Koyu'ndaki villasının, 'Doğal Karakteri Korunacak Alan' olarak belirlenen Birinci Derece Sit Alanı'nda yer aldığı ve bu nedenle kaçak olduğu iddia edildi.

KAYNAK: Sabah

Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/magaz...
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Açıklamalarıyla adından bahsettiren Şahan Gökbakar sık sık gündem hakkındaki yorumları ile konuşuluyor ve kendisi tepkilerini dile getirmeden edemiyor.

Açıklamalarıyla adından bahsettiren Şahan Gökbakar sık sık gündem hakkındaki yorumları ile konuşuluyor ve kendisi tepkilerini dile getirmeden edemiyor.

Bu sefer gündeme bambaşka bir konuyla gelen ünlü oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar'ın, Sabah'ın haberine göre, Marmaris Delikyol Koyu'ndaki villası, çevre koruma yasalarına aykırı olarak inşa edildiği iddia edildi.

Bu sefer gündeme bambaşka bir konuyla gelen ünlü oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar'ın, Sabah'ın haberine göre, Marmaris Delikyol Koyu'ndaki villası, çevre koruma yasalarına aykırı olarak inşa edildiği iddia edildi.

Sabah'ın haberine göre, 'Doğal Karakteri Korunacak Alan' statüsündeki Birinci Derece Sit Alanı'nda bulunduğu öğrenilen Marmaris Delikyol Koyu'ndaki çam ormanı içindeki denize sıfır villanın kaçak yapı olduğu iddiası dikkat çekti.

Geçtiğimiz yıl yaşanan büyük orman yangını sırasında "Evimi kurtaramasak da hiç önemli değil, gram üzülmem" diyerek çevreci bir tutum sergileyen komedyen, şimdi olay yaratan bir konuyla gündeme geldi.

Geçtiğimiz yıl yaşanan büyük orman yangını sırasında "Evimi kurtaramasak da hiç önemli değil, gram üzülmem" diyerek çevreci bir tutum sergileyen komedyen, şimdi olay yaratan bir konuyla gündeme geldi.

Sabah'ın haberine göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yaptığı inceleme sonucunda, Gökbakar’ın villası, "Doğal Karakteri Korunacak Alan" olarak belirlenen Birinci Derece Sit Alanı'nda bulunduğu ortaya çıktı. Bu tür alanlarda herhangi bir yapılaşma, doğanın korunması amacıyla yasaklanmış durumdayken Gökbakar’ın villasının bu kuralı ihlal ettiği iddia edildi.

Sabah'ın haberine göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yaptığı inceleme sonucunda, Gökbakar’ın villası, "Doğal Karakteri Korunacak Alan" olarak belirlenen Birinci Derece Sit Alanı'nda bulunduğu ortaya çıktı. Bu tür alanlarda herhangi bir yapılaşma, doğanın korunması amacıyla yasaklanmış durumdayken Gökbakar’ın villasının bu kuralı ihlal ettiği iddia edildi.

Villanın bulunduğu koydaki diğer yapıların da aynı yasaya aykırı olduğu belirtilirken Şahan Gökbakar’ın villası, daha önce de resmi elektrik ve su aboneliği alınamadığı için kaçak yapı olarak gündeme gelmişti.

Villanın bulunduğu koydaki diğer yapıların da aynı yasaya aykırı olduğu belirtilirken Şahan Gökbakar’ın villası, daha önce de resmi elektrik ve su aboneliği alınamadığı için kaçak yapı olarak gündeme gelmişti.

Gökbakar, elektrik ihtiyacını güneş panelleriyle ve su ihtiyacını tankerlerle sağlamak zorunda kalmıştı. Ayrıca, villada izinsiz tadilatlar yapmış ve bu yapılar için İmar Barışı kapsamında yapı kayıt belgesi çıkartmıştı.

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Ancak, bakanlık bu belgeleri iptal ederek yıkım kararı verdi. Marmaris Belediyesi, bakanlığın yıkım kararını uygulama yetkisine sahip olmasına rağmen, davanın devam etmesini gerekçe göstererek kaçak yapıyı henüz yıkmadı.

Ancak, bakanlık bu belgeleri iptal ederek yıkım kararı verdi. Marmaris Belediyesi, bakanlığın yıkım kararını uygulama yetkisine sahip olmasına rağmen, davanın devam etmesini gerekçe göstererek kaçak yapıyı henüz yıkmadı.

Şahan Gökbakar’ın villası ve diğer kaçak yapılarla ilgili hukuki süreç ve idari soruşturmalar devam ederken yıkım kararının uygulanıp uygulanmayacağı, açılan davanın sonucuna bağlı olarak belirlenecek.

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