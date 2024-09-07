Şahan Gökbakar'ın Marmaris'te Bulunan Villasının Birinci Derece Sit Alanına Kaçak Yapıldığı İddia Edildi

Sabah'ta yer alan habere göre, ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın Marmaris'te bulunan Delikyol Koyu'ndaki villasının, 'Doğal Karakteri Korunacak Alan' olarak belirlenen Birinci Derece Sit Alanı'nda yer aldığı ve bu nedenle kaçak olduğu iddia edildi.

KAYNAK: Sabah