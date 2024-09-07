Şahan Gökbakar'ın Marmaris'te Bulunan Villasının Birinci Derece Sit Alanına Kaçak Yapıldığı İddia Edildi
Şahan Gökbakar'ın Marmaris'te Bulunan Villasının Birinci Derece Sit Alanına Kaçak Yapıldığı İddia Edildi
Kaynak: https://www.sabah.com.tr/galeri/magaz...
Sabah'ta yer alan habere göre, ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın Marmaris'te bulunan Delikyol Koyu'ndaki villasının, 'Doğal Karakteri Korunacak Alan' olarak belirlenen Birinci Derece Sit Alanı'nda yer aldığı ve bu nedenle kaçak olduğu iddia edildi.
KAYNAK: Sabah
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Açıklamalarıyla adından bahsettiren Şahan Gökbakar sık sık gündem hakkındaki yorumları ile konuşuluyor ve kendisi tepkilerini dile getirmeden edemiyor.
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Bu sefer gündeme bambaşka bir konuyla gelen ünlü oyuncu ve komedyen Şahan Gökbakar'ın, Sabah'ın haberine göre, Marmaris Delikyol Koyu'ndaki villası, çevre koruma yasalarına aykırı olarak inşa edildiği iddia edildi.
Geçtiğimiz yıl yaşanan büyük orman yangını sırasında "Evimi kurtaramasak da hiç önemli değil, gram üzülmem" diyerek çevreci bir tutum sergileyen komedyen, şimdi olay yaratan bir konuyla gündeme geldi.
Sabah'ın haberine göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yaptığı inceleme sonucunda, Gökbakar’ın villası, "Doğal Karakteri Korunacak Alan" olarak belirlenen Birinci Derece Sit Alanı'nda bulunduğu ortaya çıktı. Bu tür alanlarda herhangi bir yapılaşma, doğanın korunması amacıyla yasaklanmış durumdayken Gökbakar’ın villasının bu kuralı ihlal ettiği iddia edildi.
Villanın bulunduğu koydaki diğer yapıların da aynı yasaya aykırı olduğu belirtilirken Şahan Gökbakar’ın villası, daha önce de resmi elektrik ve su aboneliği alınamadığı için kaçak yapı olarak gündeme gelmişti.
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Ancak, bakanlık bu belgeleri iptal ederek yıkım kararı verdi. Marmaris Belediyesi, bakanlığın yıkım kararını uygulama yetkisine sahip olmasına rağmen, davanın devam etmesini gerekçe göstererek kaçak yapıyı henüz yıkmadı.
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