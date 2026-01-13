Çin'in Kadim Öğretisi Feng Shui ile Evinizin Enerjisi Kısa Sürede Değişecek!

Evinizdeki gereksiz eşyalardan kurtulun.

Hala ufak kusurları olan eşyaları atmakta tereddüt ediyorsanız, artık tam zamanı. Uzmanlara göre, bu tür eşyaları çevrenizden uzaklaştırarak yaşadığınız yere saygı göstermiş olursunuz.

Evinize hava ve ışık girsin.

Ev dekorasyonunda temel feng shui ipuçlarından biri, iç mekana daha fazla ferahlık ve özgürlük katmaktır. Parlak ışık iyi bir özelliktir ve pozitif enerjiyi teşvik eder. Işıksız bir ortam ise stres, kötü sağlık ve finansal sorunlarla ilişkilidir.

Doğru yatak yerini seçin

Yatak, arka kısmı hariç, yan duvarlara değmeyecek şekilde ortada olmalıdır. Yatak, tıpkı masa veya ocak gibi, komuta pozisyonunda yerleştirilmelidir; yani başınızı kaldırdığınızda girişi görebilmeniz gerekir. Ancak, yatağı kapının karşısına veya arkanızda pencere olacak şekilde yerleştirmemeye dikkat edin. Evinizde bu konumdan kapıyı görmek mümkün değilse, girişi görebilmek için yatağın yanına bir ayna yerleştirin.

Bitkilere evinizde yer açın

Evinize çiçek ekleyerek dış mekanın güzelliğini evinize taşıyın. Bazı çiçekler, su ihtiyaçlarına göre feng shui açısından daha uygundur. Bir çiçeğin suya ihtiyacı ne kadar fazlaysa, eviniz için o kadar iyidir

Ön kapıya giden yolu açık tutun.

Birçok insan çeşitli eşyaları kapı ve pencerelerin yakınına koymaya alışkındır. Ancak, ev alanınızı, boş alanlar bırakacak şekilde düzenlemeniz önemlidir. Bu önemli yerlerden biri de, dairenizin veya evinizin evrenle doğrudan bağlantısı olan ön kapıya giden yoldur. Bu alanı dağınıklığı ortadan kaldırarak temiz tutun.

Aynalar çok önemli

Aynalar sayesinde sahip olduğunuz alanı genişletebilir ve daha fazla ışık ve hava getirebilirsiniz. Aynalar bir odaya enerji katabilir, bu nedenle tüm odalarınızda ayna kullanabilirsiniz.

Eşyaları ve pencereleri temiz tutun.

Feng Shui'ye göre, temizlik (özellikle ıslak temizlik) mümkün olduğunca sık yapılmalıdır. Sadece pencereler ve açık yüzeyler değil, dolapların içindeki boşluklar, avizeler, çiçekler, kanepeler vb. de temizlenmelidir. Suyun negatif enerjiyi emme eğiliminde olduğuna inanıldığı için en iyi temizlik yöntemi olduğu düşünülür.