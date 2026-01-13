onedio
Çin'in Kadim Öğretisi Feng Shui ile Evinizin Enerjisi Kısa Sürede Değişecek!

Çin'in Kadim Öğretisi Feng Shui ile Evinizin Enerjisi Kısa Sürede Değişecek!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
13.01.2026 - 14:40

Evinizdeki enerjiyi değiştirmek ve daha güzel bir hava yaratmak istiyorsanız, sizi Çin'in kadim öğretisi Feng Shui ile tanıştıralım. Feng Shui, 'rüzgar', 'su' anlamına gelir ve doğada var olan yaşam enerjisini, yaşanılan mekanlara da taşımak demektir. 

Bir yaşam tarzı olarak benimseyebileceğiniz Feng Shui'nin görevi, yaşam alanını uyumlu bir şekilde düzenlemek. Bu noktadan yola çıkılarak verilen basit öneriler de evinizin enerjisini yenileyecek!

Feng Shui, doğayla iç içe yaşamanın bir felsefesi.

Feng Shui, doğayla iç içe yaşamanın bir felsefesi.

Rüzgar anlamına gelen Feng ile su anlamına gelen Shui, doğada var olan yaşam enerjisini çevremizle uyumlu hale getirebileceğimizi aktarıyor. Feng Shui felesefesi, fizik, felsefe, astronomi ve astroloji de dahil olmak üzere çeşitli bilimsel çalışma dallarından unsurlar içeriyor. Fakat şimdilik tüm bu detayları bir kenara bırakalım ve Feng Shui'nin çevremizde bizi etkileyen ve devamlı şekilde hareket eden kozmik bir enerji olduğunu savunmasına odaklanalım.

Feng Shui, bu nedenden dolayı yaşanılan ortamın doğayla uyumlu olması gerektiğini vurguluyor. Bunun için de evinizde, çevrenizde yapabileceğiniz onlarca değişiklik var. Gelin, bu kadim öğretinin en temel ilkelerini öğrenmeye çalışalım.

Peki Feng Shui ile evimizin enerjisini nasıl değiştirebiliriz?

Peki Feng Shui ile evimizin enerjisini nasıl değiştirebiliriz?
  • Evinizdeki gereksiz eşyalardan kurtulun.

Hala ufak kusurları olan eşyaları atmakta tereddüt ediyorsanız, artık tam zamanı. Uzmanlara göre, bu tür eşyaları çevrenizden uzaklaştırarak yaşadığınız yere saygı göstermiş olursunuz.

  • Evinize hava ve ışık girsin.

Ev dekorasyonunda temel feng shui ipuçlarından biri, iç mekana daha fazla ferahlık ve özgürlük katmaktır. Parlak ışık iyi bir özelliktir ve pozitif enerjiyi teşvik eder. Işıksız bir ortam ise stres, kötü sağlık ve finansal sorunlarla ilişkilidir.

  • Doğru yatak yerini seçin

Yatak, arka kısmı hariç, yan duvarlara değmeyecek şekilde ortada olmalıdır. Yatak, tıpkı masa veya ocak gibi, komuta pozisyonunda yerleştirilmelidir; yani başınızı kaldırdığınızda girişi görebilmeniz gerekir. Ancak, yatağı kapının karşısına veya arkanızda pencere olacak şekilde yerleştirmemeye dikkat edin. Evinizde bu konumdan kapıyı görmek mümkün değilse, girişi görebilmek için yatağın yanına bir ayna yerleştirin.

  • Bitkilere evinizde yer açın

Evinize çiçek ekleyerek dış mekanın güzelliğini evinize taşıyın. Bazı çiçekler, su ihtiyaçlarına göre feng shui açısından daha uygundur. Bir çiçeğin suya ihtiyacı ne kadar fazlaysa, eviniz için o kadar iyidir

  • Ön kapıya giden yolu açık tutun.

Birçok insan çeşitli eşyaları kapı ve pencerelerin yakınına koymaya alışkındır. Ancak, ev alanınızı, boş alanlar bırakacak şekilde düzenlemeniz önemlidir. Bu önemli yerlerden biri de, dairenizin veya evinizin evrenle doğrudan bağlantısı olan ön kapıya giden yoldur. Bu alanı dağınıklığı ortadan kaldırarak temiz tutun.

  • Aynalar çok önemli

Aynalar sayesinde sahip olduğunuz alanı genişletebilir ve daha fazla ışık ve hava getirebilirsiniz. Aynalar bir odaya enerji katabilir, bu nedenle tüm odalarınızda ayna kullanabilirsiniz.

  • Eşyaları ve pencereleri temiz tutun.

Feng Shui'ye göre, temizlik (özellikle ıslak temizlik) mümkün olduğunca sık yapılmalıdır. Sadece pencereler ve açık yüzeyler değil, dolapların içindeki boşluklar, avizeler, çiçekler, kanepeler vb. de temizlenmelidir. Suyun negatif enerjiyi emme eğiliminde olduğuna inanıldığı için en iyi temizlik yöntemi olduğu düşünülür.

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
