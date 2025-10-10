Cildinin Sesini Dinle: Ona En Çok Ne Gerekiyor?

Her gün aynaya baktığında cildin sana bir şeyler söylüyor olabilir… Ama onu gerçekten dinliyor musun?

Sabahları solgun mu görünüyorsun, yoksa aynadaki o minik çizgiler “artık daha güçlü bir bakıma ihtiyacım var” mı diyor? Belki de yalnızca biraz ışıltı, biraz canlılık istiyor… O zaman cildinin sesine kulak verme zamanı geldi, testi çöz ve öğren!👇🏻