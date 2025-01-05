Cildin İçin Hangi Vitamini Kullanmalısın?
Cildin İçin Hangi Vitamini Kullanmalısın?
Bu test, cildinin ihtiyaç duyduğu vitaminleri keşfetmene yardımcı olacak. Hazırsan, cildin için en iyisini bulmaya başlayalım!
Not: Cilt bakımı konusunda uzman değiliz ve burada paylaşılanlar genel bilgilerdir. Her cildin farklı ihtiyaçları vardır, bu nedenle önerilen rutinleri uygulamadan önce bir dermatolog veya uzman doktora danışmanız önemlidir.
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1. İlk sorumuzla başlayalım! Mevsimlere göre bakım ürünlerini değiştirir misin?
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2. Makyaj temizliğini aksatır mısın?
3. Cildinin 2025'te en çok neye ihtiyacı var?
4. Cildinin genel durumundan memnun olduğunu söyleyebilir misin?
5. Cildinde en çok hangi ürünleri kullanıyorsun?
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6. Cildindeki yaşlanma belirtileri nasıl?
7. Akne problemi yaşıyor musun?
8. Son olarak, sahip olduğun cilt bakım rutinine bir puan verecek olsan kaç verirdin?
C Vitamini
Vitamin A
Vitamin E
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