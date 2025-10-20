onedio
Cihangir Atölye Sahnesi Yedi Oyun ile Sezonu Açıyor!

Cihangir Atölye Sahnesi Yedi Oyun ile Sezonu Açıyor!

20.10.2025 - 12:54

Cihangir Atölye Sahnesi yoğun bir tiyatro sezonuna giriyor. Ekimde prömiyer yapacak olan yeni oyunu Filler ve Karıncalar ile birlikte yedi oyunla perdesini açıyor. Yaşar Kemal’in “Filler Sultanı ile Kırmızı Sakallı Topal Karınca” eserinden sahneye uyarlayan Arzu Gamze Kılınç aynı zamanda yönetmen koltuğunda. Müziklerini Berkay Özideş’in, koreografi ve ışık tasarımını ise Muhammet Uzuner’in yaptığı oyun, ilk kez 17 Ekim’de seyirci karşısına çıkacak. 

CAS’ın bu sezonda sahnede olacak oyunları ise şu şekilde:

Yeni Oyun: Filler ve Karıncalar

Yeni Oyun: Filler ve Karıncalar

Yaşar Kemal’in Filler Sultanı ile Kırmızı Sakallı Topal Karınca adlı romanından Arzu Gamze Kılınç’ın sahneye uyarladığı ve yönettiği oyun, bir sömürü öyküsünü anlatır. Gücüne ve heybetine güvenerek karıncalara savaş açan Filler Sultanı –her iktidarda olduğu gibi- ülkeyi yarattığı baskı ve korku ile yönetir. Sultan, karıncalara zulmederken karıncalar bir yandan hayatta kalabilmek için Filler Sultanı’na çalışır bir yandan birlik olup filleri yenmenin bir yolunu ararlar. 

  • Orijinal Metin: Filler Sultanı ile Kırmızı Sakallı Topal Karınca

  • Yazan: Yaşar Kemal

  • Sahneye Uyarlayan ve Yöneten: Arzu Gamze Kılınç

  • Müzik: Berkay Özideş

  • Işık tasarımı ve Koreografi: Muhammet Uzuner

  • Yönetmen Yardımcısı: Boran Özsaygı

  • Afiş Tasarımı: Alican Elagöz

  • Işık Kumanda: Ekin Bora Boran

  • Efekt Kumanda: Barış Can Güler

  • Oyun Fotoğrafları: Bartu Özbatur

  • Oyuncular: Boran Özsaygı, Canberk Dikmen, Can Seçki, Derya Özsoy, Dorukhan Kenger, Erdi Öztürk, Murat Aytekin, Nihal Parlak, Onur Çolak, Seren Köken, Serhat Güney.

Ödenmeyecek, Ödemiyoruz! (8. Sezon)

Ödenmeyecek, Ödemiyoruz! (8. Sezon)

Nobel Edebiyat Ödülü sahibi İtalyan yazar Dario Fo’nun yazdığı oyun, İtalya'nın yoksul işçi kesimine ait kadınların bir süpermarketi yağmalamasıyla gelişen komik olaylardan yola çıkarak bir ekonomik sistem eleştirisi sunuyor.

​Oyun, İtalya varoşlarında yaşam mücadelesi veren insanların sisteme karşı verdikleri mücadelede karşılaştıkları zorlukları komik bir dille anlatıyor. Sürekli artan hayat pahalılığı karşısında varoşlarda yaşayan kadınlar zamlara karşı hep birlikte eski fiyatlardan alışveriş yapmaya karar verirler ve bir süpermarketteki mallara el koyarlar. 

  • Yazan: Dario Fo

  • Çeviren: Füsun Demirel

  • Yöneten: Arzu Gamze Kılınç

  • Dekor Tasarımı: Osman Özcan

  • Işık Tasarımı: Onur Alagöz

  • Oyuncular: Alper İrvan, Berfin Karatay, Kıvanç Kılınç, Serpil Göral, Osman Onur Can.

Katip Bartleby (2. Sezon)

Katip Bartleby (2. Sezon)

Wall Street'te bir avukat, yazıhanesinde bir kâtip daha çalıştırmaya karar verir. Yazıhaneye herkesten önce gelip herkesten sonra çıkan bu çalışkan kâtip Bartleby'nin tek zorluğu vardır: Yapmamayı tercih eder. Avukat, Bartleby'nin iradesiyle baş etmeye çalışırken kendini bir yüzleşmenin içinde bulur.

Bir Wall Street Hikayesi olarak günümüz kapitalist dünyası için de sözü olan öyküde, 19. Yüzyıl Kapitalizmi ve kapitalist modernitenin taşlaşmış dünyası öykünün anlatıcısı Avukat’ın, Bartleby hakkındaki kararsız anlatımının tarihsel panoramasını oluşturur. Bu ruhsuz dünyanın yarattığı yabancılaşma modern iş yaşamının izolasyonu ve uyuma zorlayan yasası hakkında eleştirel bir bakış sunar. Taşlaşmış bir dünyanın finansal merkezinden ve 19. Yüzyıldan Bartleby’nin bugünün dünyasına sözü ne olabilir?

  • Yazan: Herman Melville

  • Çeviren: Yusuf Eradam

  • Sahneye Uyarlayan ve Yöneten: Muhammet Uzuner

  • Dekor Tasarımı: Veli Kahraman

  • Kostüm Tasarımı: Nihan Şen

  • Müzik: Berkay Özideş

  • Dramaturg: Oya Yağcı

  • Işık Tasarımı: Muhammet Uzuner​

  • Afiş Tasarımı: Veli Kahraman

  • ​​​Işık Kumanda: Ekin Bora Boran

  • Efekt Kumanda: Harun Özkan

  • Oyuncular: Can Seçki, Dorukhan Kenger, Kerem Aktı, Osman Onur Can, Yusuf Kısa.

Saloz'un Mavalı (7. Sezon)

Saloz'un Mavalı (7. Sezon)

Oyun, Portekiz’in bağımsızlık savaşının Afrika kolonileri üzerindeki etkilerini ve bu bağımsızlık hareketinin Portekiz’deki yansımalarını araştırıyor. 

Saloz’un Mavalı, Portekiz'de 1932'de bir kahraman gibi karşılanarak iktidara gelen Antonio Salazar’ın otuz altı yıllık iktidarlık döneminde baskının, şiddetin, sömürünün günden güne artmasını ve bu dönemin nasıl bir diktatörlük dönemine dönüştüğünü; ezenlerin ve ezilenlerin gözünden eleştirel bir bakışla izleyiciyle paylaşıyor. Salazar dönemi Portekiz'i üzerinden sömürgecilik tarihinin ve sınıf çatışmasının; mülkiyet düşüncesinin var olduğu günden beri insanlık tarihi üzerindeki etkilerini görüyoruz Saloz'un Mavalı'nda. İnsanın, kendi var ettiği ve kendisini kölesi haline getirdiği sömürgeciliğin hikâyesini öznelden evrensele anlatıyor.

  • Yazan: Peter Weiss

  • Çeviren: Can Yücel

  • Yönetmen: Muhammet Uzuner

  • Işık Tasarımcısı: Onur Alagöz

  • Koreograf: Hicran Akın

  • Kukla Tasarımı Ve Yapımı: Selda Uyan

  • Kostüm Tasarımı: Ekip

  • Metne Katkı: Boran Özsaygı, Can Seçki, Dorukhan Kenger, Kıvanç Kılınç, Selda Uyan.

  • Oyuncular: Alper İrvan, Barış Kaan Güven, Berfin Karatay, Boran Özsaygı, Can Seçki, Dorukhan Kenger, Furkan Özkan, Murat Aytekin, Selda Uyan, Zuhal Atalay.

İki Efendinin Uşağı Alaturka (5. Sezon)

İki Efendinin Uşağı Alaturka (5. Sezon)

İtalyan yazar Carlo Goldoni’nin dünya çapında büyük ilgi gören klasik komedisi, Kıvanç Kılınç’ın 19. yüzyıl İstanbul’una uyarlaması ve Muhammet Uzuner’in orta oyununa yaslanan rejisi ile “Alaturka” bir komedi olarak sahneleniyor.

Oyunda zengin sevgililerin aşk hayatlarının karşısında, güç yaşam koşulları içinde geçinmek zorunda olan bir uşağın, iki efendiye birden uşaklık etmeye çalışırken yarattığı karışıklıklar türlü komik olaylara yol açar.

  • Yazan: Carlo Goldoni

  • Çeviren: Rekin Teksoy 

  • Uyarlayan: Kıvanç Kılınç 

  • Yöneten: Muhammet Uzuner 

  • Müzik: Berktay Akyıldız 

  • Kostüm Tasarımı: Veli Kahraman 

  • Koreografi: Hicran Akın 

  • Işık Tasarımı: Onur Alagöz 

  • Makyaj Tasarımı: Arzu Gamze Kılınç 

  • Afiş Tasarımı: Ali Can Elagöz 

  • Işık Kumanda: Dorukhan Kenger 

  • Efekt Kumanda: Ela Güldüren

  • Oyuncular: Alper İrvan, Ayça Öztürk, Berfin Karatay, Canberk Dikmen, Can Seçki, Erdi Öztürk, Gözde Yıldız, Osman Onur Can, Yusuf Kısa.

Neredeyse Eşittir (3. Sezon)

Neredeyse Eşittir (3. Sezon)

“Ekonomi çok sıkıcı değil mi? Karmaşık finansal terimlerle dolu. 

Neden sizce? Finansal sistem kasten karmaşık.

Gözümüz kasten korkutuldu. Belki bir şeyi görmemizi istemiyorlardır.”

İsveçli yazar Jonas Hassen Khemiri’nin yazdığı, Hasret Güneş’in çevirdiği ve Serpil Göral’ın yönettiği oyun ‘değer’ kavramını para sistemi üzerinden irdeliyor.

Sıradan ve biricik arzularımızla parasal sistemde eşit, özgür, iyi, haklı ve değerli olmamız mümkün mü? Enflasyon hepimizi fakirlikte bari eşitler mi?

‘Neredeyse Eşittir’ parasal sistemin yarattığı biz sıradan insanların arasındaki, aslında matematiksel olarak hep muhtemel olan ancak asla gerçekleşmeyecek eşitliği anlatıyor.

Seyirci aynı zamanda bir deneye davetli: Bu oyunu beğenmezseniz para iadesi alabilirsiniz.

  • Yazan: Jonas Hassen Khemiri

  • Çeviri: Hasret Güneş

  • Yöneten: Serpil Göral

  • Müzik: Berkay Özideş

  • Koreografi: Hicran Akın

  • Sahne-Grafik-Afiş Tasarımı: Veli Kahraman

  • Kostüm Tasarımı: Nihan Şen

  • Işık Tasarımı: Muhammet Uzuner

  • Kostüm Uygulama: Seren Köken

  • Reji Asistanı-Efekt Kumanda: Gözde Yıldız

  • Işık Kumanda: Ekin Bora Boran

  • Oyuncular: Dorukhan Kenger, Ela Güldüren, Kerem Aktı, Mithat Seçinti, Nihal Parlak, Özge Doğan, Seren Köken, Serhat Güney, Yusuf Kısa.

Ayak Bacak Fabrikası (2. Sezon)

Ayak Bacak Fabrikası (2. Sezon)

Sermet Çağan’ın Ayak Bacak Fabrikası oyunu derebeyleri, politikacılar ve yargıçlar gibi yönetici güçlerin çıkarlarını her koşulda korumak için halkı nasıl sömürdüğünü anlatır.

Bu sistem içinde var oldukça aynı döngünün tekrar ederek halkın her zaman ezilen ve sömürülen olmaktan kurtulamayacağına işaret eden oyun, 1960 sonrası ortaya çıkan toplumcu gerçekçi tiyatro üslubunun ilk örneklerinden biridir.

  • Oyuncular: Barış Kaan Güven, Boran Özsaygı, Ela Güldüren, Kerem Aktı, Mithat Seçinti, Nihal Parlak, Özge Doğan, Seren Köken, Serhat Güney, Yusuf Kısa.

  • Yöneten: Muhammet Uzuner 

  • Müzik: Berkay Özideş 

  • Koreografi: Hicran Akın 

  • Kostüm Tasarımı: Selda Uyan 

  • Işık Tasarımı: Muhammet Uzuner 

  • Makyaj Tasarımı: Ela Güldüren, Özge Doğan 

  • Afiş Tasarımı: Ali Can Elagöz 

  • Kostüm Uygulama: Selda Uyan, Gülnur Bulut 

  • Işık Kumanda: Nil İpek 

  • Efekt Kumanda: Gözde Yıldız

Biletler sezon boyunca www.tiyatrolar.com internet sitesi üzerinden satışta olacak.

Ayrıntılı bilgi için iletişim adresleri:

Tel: 0532 234 27 81

www.cihangiratolyesahnesi.com

