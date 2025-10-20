Cihangir Atölye Sahnesi Yedi Oyun ile Sezonu Açıyor!
Cihangir Atölye Sahnesi yoğun bir tiyatro sezonuna giriyor. Ekimde prömiyer yapacak olan yeni oyunu Filler ve Karıncalar ile birlikte yedi oyunla perdesini açıyor. Yaşar Kemal’in “Filler Sultanı ile Kırmızı Sakallı Topal Karınca” eserinden sahneye uyarlayan Arzu Gamze Kılınç aynı zamanda yönetmen koltuğunda. Müziklerini Berkay Özideş’in, koreografi ve ışık tasarımını ise Muhammet Uzuner’in yaptığı oyun, ilk kez 17 Ekim’de seyirci karşısına çıkacak.
CAS’ın bu sezonda sahnede olacak oyunları ise şu şekilde:
Yeni Oyun: Filler ve Karıncalar
Ödenmeyecek, Ödemiyoruz! (8. Sezon)
Katip Bartleby (2. Sezon)
Saloz'un Mavalı (7. Sezon)
İki Efendinin Uşağı Alaturka (5. Sezon)
Neredeyse Eşittir (3. Sezon)
Ayak Bacak Fabrikası (2. Sezon)
