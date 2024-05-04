Çay İçtiğin Bardağa Göre 3 Karakter Özelliğini Ortaya Çıkarıyoruz!
Çay İçtiğin Bardağa Göre 3 Karakter Özelliğini Ortaya Çıkarıyoruz!
Çay bardağını seç, karakter özelliklerini ortaya çıkaralım!
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Sen hangi bardakla çay içiyorsun?
Kararlı, mesafeli ve güvenilir...
Otoriter, inatçı ve havalı...
Umursamaz, çalışkan ve pratik...
Modern, kıskanç ve mükemmeliyetçi...
Güçlü, planlı ve heyecanlı...
Sadık, özgürlükçü ve övülmeyi seven...
Uyumlu, korumacı ve yüzeysel...
Geleneksel, duygusal ve zarif...
Sezgisel, sinirli ve cesur...
İçten, düşünceli ve takıntılı...
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