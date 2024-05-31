Çare Olur mu? Doğum Hızını Arttırmak İçin Doğum İzninde Artış Yapılabilir

Türkiye’de doğurganlık oranı kritik eşik olan 2.1’in altına düşmüş durumda. Yaşanan ekonomik kriz nedeniyle birçok çift çocuk yapmaktan uzak duruyor. AK Parti’nin yıllardır kullandığı “en az 3 çocuk” söylemi de işe yaramamış gibi gözüküyor. Hükümet, kritik eşiğin altına düşen doğurganlığı artırmak için doğum iznini kademli olarak artırmayı planlıyor.