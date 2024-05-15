TÜİK Açıkladı: Doğurganlık Oranı Nüfusu Yenileyemiyor! Ev Halkı Küçülüyor, Geniş Ailelerin 4'te Biri Yoksul
TÜİK Açıkladı: Doğurganlık Oranı Nüfusu Yenileyemiyor! Ev Halkı Küçülüyor, Geniş Ailelerin 4'te Biri Yoksul
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2023 yılında Türkiye'de toplam doğurganlık hızı, 1,51 çocuk olarak gerçekleşti.
2023 yılında doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 3,27 çocuk ile Şanlıurfa olurken, en düşük olduğu il de 1,13 çocuk ile Bartın oldu.
2001 yılında doğum yapan annelerin ortalama yaşı 26,7 olurken, 2023 yılında 29,2 oldu.
Doğum sırasına göre, 2023 yılında doğumların yüzde 40,6'sı ilk çocuk olurken, yüzde 30,4'ü ikinci, yüzde 16,5'i üçüncü, yüzde 11,9'u ise dördüncü ve üzeri doğum olarak gerçekleşti.
Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre, Türkiye'de 2008 yılında 4 kişi olan ortalama hanehalkı büyüklüğünün, azalma eğilimi göstererek 2023 yılında 3,14 kişiye düştüğü görüldü.
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Yalnız yaşayanların oranı 2015 yılında yüzde 14,4 olurken, 2023 yılında bu oran 19,7'ye yükseldi.
Evlenme istatistikleri sonuçlarına göre, 2010 yılında gerçekleşen resmi evlenmelerin %5,9'unun akraba evliliği olduğu ve bu oranın sonraki yıllarda düşüş göstererek 2018 yılında %4,3, 2023 yılında ise %3,2 olduğu görüldü.
Yaşam Memnuniyeti Araştırması, 2023 sonuçlarına göre bireylerin mutluluk kaynağı olan kişiler incelendiğinde, kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini belirtenlerin oranı %69,9 oldu.
Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre, evden İnternete erişim imkânına sahip olan hanelerin oranı yüzde 95,5 oldu.
Geniş ailelerin yüzde 25,7'si yoksulluk sınırının altında yaşıyor.
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2014 yılında yüzde 61'in üzerinde olan konut sahipliği oranı yüzde 56,2'ye geriledi.
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