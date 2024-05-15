TÜİK Açıkladı: Doğurganlık Oranı Nüfusu Yenileyemiyor! Ev Halkı Küçülüyor, Geniş Ailelerin 4'te Biri Yoksul

Tek çekirdek aile olarak ifade edilen, yalnızca eşlerden veya eşler ve çocuklarından veya tek ebeveyn ve en az bir çocuktan oluşan hanehalklarının oranı, 2015 yılında yüzde 66,9 olurken, 2023 yılında yüzde 63,8'e gerilerken, burada detay dikkat çekti.

Tek ebeveyn ve çocuktan oluşan hanehalkının oranının yükseldiği görüldü. Kısaca boşanmaların arttığın bir başka göstergesi oldu.

Ayrıca çekirdek aile bulunmayan birden çok kişiden oluşan hane halkında da yani 'paylaşımlı evlerde' artış görüldü.

Diğer yandan, geniş aile olarak tanımlanan ve en az bir çekirdek aile ve diğer kişilerden oluşan hanehalklarının oranı 2015 yılında %16,5 iken 2023 yılında %13,2'ye düştü.