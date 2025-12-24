Büyükşehirde Büyük Rahatlama: İstanbul Ulaşımında Yeni Dönem
İstanbul’da yaşamak bir sanatsa şehirde dolaşmak da kesinlikle ayrı bir sanat eseri! Ama merak etme bu beceriyi geliştirmek için artık olimpik seviyede çaba harcamana gerek yok. Çünkü İstanbul’un ulaşım ağı son yıllarda öyle bir gelişti ki adeta şehrin kendi kolaylaştırıcı süper güçleri var. Bazen denizin üzerinden geçiyorsun, bazen yerin altından ışık hızında süzülüyorsun. Kısacası büyükşehir, büyük kargaşa değil doğru ulaşım aracıyla büyük rahatlama!
Marmaray kıtalar arasındaki hızlı bir geçiş sihri gibi.
Tramvayla şehir turu havasında bir yolculuk!
Metroyla şehrin dört bir yanına ışınlanın.
E-5'in gizli kahramanı, kendi yolunun patronu: Metrobüs!
Vapura bazen bir yere gitmek için değil İstanbul’u doya doya izlemek için bineriz.
Her mahallenin vazgeçilmez yol arkadaşı!
