Büyükşehirde Büyük Rahatlama: İstanbul Ulaşımında Yeni Dönem

Marmaray, İstanbul’un hem Asya hem de Avrupa yakasını tek bir seferde birbirine bağlıyor. Uzun mesafeleri kısa sürede aşmak isteyenlerin göz bebeği olan bu sistem geniş hattıyla şehir içi ulaşımı hızlandırırken, konforlu vagonlarıyla da yolculuğu keyfe dönüştürüyor. Sabah evden çıkıp akşam işten dönene kadar trafik kelimesini unutmak isteyenler için birebir. Denizin altından giderken balıkları ne yazık ki göremiyoruz ama olsun görebilme fikri bile heyecanlandırmaya yetiyor. 🥳