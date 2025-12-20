onedio
Burcunu Göre Yüzde Kaç Kurnazsın?

Sena Erdoğdu
20.12.2025 - 13:01

Astroloji dünyası, kişiliğimiz hakkında bize birçok ipucu verir. Ancak, burçların sadece genel karakter özelliklerimizi belirlemediğini biliyor muydunuz? Burçlar, aynı zamanda kurnazlık seviyemizi de belirliyor. Yani, belki de burcunuzun gizli bir yeteneğiniz olduğunu bile bilmiyorsunuzdur. Peki, hangi burcun ne kadar kurnaz olduğunu hiç merak ettiniz mi?

Burcunu seçer misin?

%70 Kurnaz

Koç hızlı düşünür, hızlı hareket eder. Doğrudan gibi görünse de işine geldiğinde küçük manevralarla avantaj sağlar. Kurnazlığı ani zekâ patlamalarından gelir.

%55 Kurnaz

Boğa sessizce gözlemler. Açık oyun oynamaz ama sabırlı bekleyerek doğru anda hamlesini yapar. Kurnazlığı yavaş ama sağlamdır.

%90 Kurnaz

Zekâ oyunlarının ustası! İkizler konuşarak, yönlendirerek ve bilgiyle kurnazlık yapar. Planları genelde bir adım öndedir.

%75 Kurnaz

Duygusal görünür ama sandığından daha stratejiktir. Empatiyi silah gibi kullanır. Kurnazlığı kalpten gelir.

%60 Kurnaz

Aslan genelde açık oynar ama egosu işin içindeyse ince hesaplar yapabilir. Kurnazlığı liderlik içgüdüsüyle birleşir.

%85 Kurnaz

Detayları kimsenin fark etmediği kadar iyi görür. Planlı, hesaplı ve akıllıca hareket eder. Sessiz ama çok etkilidir.

%80 Kurnaz

Diplomasi ustası! Herkesi memnun ediyormuş gibi yaparken kendi çıkarını korur. Kurnazlığı zarif ve fark edilmez.

%95 Kurnaz

Listenin zirvesi! Akrep her şeyi önceden düşünür. Gizli planlar, derin analizler ve güçlü sezgilerle hareket eder.

%50 Kurnaz

Dürüstlüğüyle bilinir. Çok kurnaz değildir ama gerektiğinde pratik zekâsıyla durumu kurtarır. Açık sözlü kurnazlık.

%88 Kurnaz

Strateji ve sabır birleşimi. Uzun vadeli planlar yapar, kimse fark etmeden zirveye çıkar. Soğukkanlı kurnaz.

%78 Kurnaz

Alışılmadık düşünür. Farklı bakış açısıyla herkesi şaşırtır. Kurnazlığı yaratıcılıktan gelir.

%65 Kurnaz

Masum görünümünün altında güçlü sezgiler vardır. Bazen bilerek saf rolü yapar. Kurnazlığı duygusal zekâya dayanır.

