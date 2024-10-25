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Burcuna Göre 26 Ekim Cumartesi Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor? ❤️

Burcuna Göre 26 Ekim Cumartesi Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor? ❤️

Dilara
Dilara - Onedio Editörü
25.10.2024 - 20:01

Şunu bir kabul edelim; aşk konusunda kimileri şanslı, kimileri şanssız. Bu durumu ne etkiliyor bilemeyiz ama burcumuzun da etkili olduğu aşikar! Peki bugün burçları aşk konusunda neler bekliyor?

Aşk falında neler var merak ediyor musun?

Haydi gel, 26 Ekim Cumartesi aşk falına beraber bakalım!

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Burcunu seç, aşk falını gör!

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Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

Bugünlerde için içine sığmıyor, sanırım büyük bir haber alacağını hissediyorsun! Evet, hislerin doğru. Bir kişi pek yakında sana bütün hislerini açıklayacak. Bu hisleri duyduğuna şaşıracaksın elbette. Fakat karşılıksız olduğunu sanmıyorum...

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

Bugün, içinde büyük bir yenilik arzusu var. Yeni bir aşka başlama, olanı güçlendirme gibi isteklerin var. Evrenin, senin isteklerine karşılık vereceğini görüyorum! Yepyeni başlangıçların tam da zamanı.

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

Bugünlerde kafanda birçok soru işareti var. Gitsem mi, kalsam mı diye sorgulamadan edemiyorsun. Bence, bir şeyleri sorguluyorsan orada mutlu değilsindir. Gerçek aşk, kendisinden şüphe ettirmez sevgili okurum...

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

Her şeyde haklı olmak yorucu değil mi? İlişkinde yine bir 'ben demiştim' vakası yaşandığını görüyorum. Geçmiş günlerde şüphelendiğin kişi yine ve yeniden karşına çıkıyor. Ee, Koç burçlarının biraz insan sarrafı olduğunu söylemek yanlış olmaz!

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

Boğanın kalbine giden yol elbette midesinden geçer! Bunu bilen partnerin, senin için romantik bir akşam yemeği hazırlığında. Bence bu yemekte seni sürpriz bir teklif de bekliyor...

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

Bugün, planında aşka hiç yer olmadığını görüyorum. Haftanın stresini atmak ve arkadaşlarınla takılmak için güzel bir planın var. Fakat, planın hiç beklenmedik bir şekilde değişecek. Bu seni başta üzse de aslında ilerleyen günlerde 'iyi ki' diyeceğin anlar olacak.

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

O köprünün altından çok sular aktı değil mi? Şimdi gelmiş tekrar deneyelim diyor! Peh, yer misin sen bunları hiç? Bence sen o defteri çoktan kapatmışsın. Gelip yalvarıp yakarması artık hiçbir şey değiştiremez.

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

Aslan burcumun bu aralar bir arayış içinde olduğunu görüyorum. Ama öyle herkesinki gibi flörtüm olsun, biraz eğleneyim kafasında değilsin. Bugünlerde sen, yakın bağlar kurabileceğin, aynı zamanda gerçek bir dost olabileceğin hayat arkadaşı istiyorsun.

Bence evren, yakında senin bu isteğine karşılık verecek!

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

Her şeyi çok kafana taktığını söyleyen, sadece ben değilim değil mi? Bu aralar partnerinden bunu çok sık duyduğunu biliyorum. Bence son derece haklı. Değiştiremeyeceğin şeyler için kendini üzmeyi bırak. İlişkilerde inişler, çıkışlar oldukça normaldir. Önemli olan, sevgilinin her an yanında olması, gözlerinin içine bakması bence.

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

İlişkindeki sorunlar artık sadece basit birer sorun değil. Bu sorunlar, büyümüş büyümüş ve baş edemeyeceğiniz bir hal almış. Zaten siz de artık pek uğraşmıyor gibisiniz. Her şeyi halı altına süpürerek pek de iyi bir karar aldığınızı söyleyemem.

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

Bugün, tutkularının peşinden gitmelisin. Bunu pek kimseye, hele ki Akrep burcuna pek de tavsiye etmem. Fakat bu tutkunun, seni güzel yerlere götüreceğini görüyorum. Denemekten zarar gelmez değil mi?

Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

İçinde geçmişe bir özlem olduğunu biliyorum. Yaşanmamış ihtimaller üzerinde düşünüp duruyorsun. Fakat bunun, bugüne kadar hiç faydasını gördün mü? Artık kendine bir çeki düzen vermenin ve geçmişi kapatmanın vakti geldi.

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