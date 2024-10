Burcuna Göre 26 Ekim Cumartesi Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor? ❤️

Her şeyi çok kafana taktığını söyleyen, sadece ben değilim değil mi? Bu aralar partnerinden bunu çok sık duyduğunu biliyorum. Bence son derece haklı. Değiştiremeyeceğin şeyler için kendini üzmeyi bırak. İlişkilerde inişler, çıkışlar oldukça normaldir. Önemli olan, sevgilinin her an yanında olması, gözlerinin içine bakması bence.