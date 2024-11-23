Burcuna Göre 24 Kasım Pazar Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

İlişkisi olan Oğlak burçlarım; son günlerde biraz kabuğunuza çekilmiş, yalnız kalmak istemişsiniz. Bu süreç de size çok iyi gelmiş. Artık kabuğunuzu kırmanın ve ilişkinize yeni bir enerjiyle dönmenin vakti geldi.

İlişkisi olmayan Oğlak burçlarım; Pazar günü hiçbir planınız olmadığını ve evde miskin miskin oturduğunuzu görüyorum. Tam da bu sırada telefonunuza eskilerden bir bildirim gelebilir. Kalbiniz daha hızlı çarpacak gibi geliyor...