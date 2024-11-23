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Burcuna Göre 24 Kasım Pazar Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

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Burcuna Göre 24 Kasım Pazar Günü Aşk Falında Seni Neler Bekliyor?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
23.11.2024 - 20:01

Kasım'da aşk başkadır diye boşuna dememişler. Bu ay pek çok kişinin yeni bir aşkı tadacağından adım gibi eminim! Peki sen onların içinde misin?

Aşk falında neler var merak ediyor musun?

Haydi gel, 24 Kasım Pazar günü aşk falına beraber bakalım! ❤️

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Burcunu seç, aşk falını gör!

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Sevgili Oğlak...

Sevgili Oğlak...

İlişkisi olan Oğlak burçlarım; son günlerde biraz kabuğunuza çekilmiş, yalnız kalmak istemişsiniz. Bu süreç de size çok iyi gelmiş. Artık kabuğunuzu kırmanın ve ilişkinize yeni bir enerjiyle dönmenin vakti geldi.

İlişkisi olmayan Oğlak burçlarım; Pazar günü hiçbir planınız olmadığını ve evde miskin miskin oturduğunuzu görüyorum. Tam da bu sırada telefonunuza eskilerden bir bildirim gelebilir. Kalbiniz daha hızlı çarpacak gibi geliyor...

Sevgili Kova...

Sevgili Kova...

İlişkisi olan Kova burçlarım; ilişkinizde yeni bir eşiktesiniz. Eğer devam etme kararı alırsanız her şeyin güzel gideceğini görüyorum. Fakat önemli olan, kalbinizin ne söylediği.

İlişkisi olmayan Kova burçlarım; o sözünü ettiğim büyük aşk, sonunda sizi buluyor. Merkür retrosu başlamadan önce sizi bulan aşk sayesinde Kasım ayını çok güzel kapatacaksınız. Benden size bir ipucu, bu kişinin ismi 'E' ile başlıyor!

Sevgili Balık...

Sevgili Balık...

İlişkisi olan Balık burçlarım; bana kalırsa sizin aranızda bir problem yok. Fakat bazı aile üyeleri, sizin birbirinize uygun olmadığınızı düşünerek sizin aranızı bozmaya çalışıyor. Onlara kulak verecek misiniz? 

İlişkisi olmayan Balık burçlarım; kafanız son derece karışık. Son günlerde konuştuğunuz bir kişinin size karşı farklı duygular beslemeye başladığını hissediyorsunuz. Halbuki siz henüz orada değilsiniz. Bakalım zaman neler gösterecek?

Sevgili Koç...

Sevgili Koç...

İlişkisi olan Koç burçlarım; ilişkinizi bir sonraki seviyeye taşımak için karşınızdaki can atıyor. Her an size yeni bir teklifle gelebilir. Peki siz kendinizi hazır hissediyor musunuz? O önemli soru gelmeden önce, kendiniz bu sorunun cevabını bulmalısınız.

İlişkisi olmayan Koç burçlarım; bugün sizin için pek de güzel haberlerim yok. Aslında, kötü bir haberim de yok. Her şey stabil, her şey rutinine uygun gidiyor. Bazen böyle anların da kıymetini bilmek gerek.

Sevgili Boğa...

Sevgili Boğa...

İlişkisi olan Boğa burçlarım; ilişkinizde bazı pembe yalanlar olduğunu mu düşünüyorsun? Benim fikrimi soracak olursan bir yalanın pembesi, beyazı, siyahı olmaz. Yalan yalandır. 

İlişkisi olmayan Boğa burçlarım; insan bazen yalnız kalmak ister. Kimsenin özgürlüğüne ket vurmasını istemez. Sen de tam olarak bugünlerden geçiyorsun. Yalnızlığın keyfini çıkar.

Sevgili İkizler...

Sevgili İkizler...

İlişkisi olan İkizler burçlarım; ilişkinizde her şeyin yolunda gittiğini görüyorum. Bazı aksaklıklar olsa da bunlar ilişkinin tuzu, biberi. Herkesde olur! Minik sorunlarla moralinizi bozmayın.

İlişkisi olmayan İkizler burçlarım; bugünlerde içinizde tutkunun, romantizmin peşinden gitmenizi söyleyen bir ses var. Ona kulak vermeye ne dersiniz? Gittiğin bir ortamda, sizin isteklerinize cevap verecek birisi olduğunu görüyorum.

Sevgili Yengeç...

Sevgili Yengeç...

İlişkisi olan Yengeç burçlarım; bu haftayı kapatmak üzereyken partnerinle biraz hassas bir dönemden geçiyorsunuz. İkiniz de istekleriniz ve beklentileriniz farklı. Birbirinize karşı anlayışlı olmanızı öneririm.

İlişkisi olmayan Yengeç burçlarım; siz oldukça duygusal bir insansınız. Karşınızdaki insanın sizin duygularınızı harekete geçirecek kadar romantik bir insan olmasını diliyorsunuz. Böyle bir kişi, bu haftanın ortasında kapınızı çalabilir!

Sevgili Aslan...

Sevgili Aslan...

İlişkisi olan aslanlar; bugünlerde iş, okul anlamında zor dönemlerden geçiyorsunuz. Partneriniz ise her daim sizin yanınızda. Sizi gerçekten sevdiğini, zor zamanlarda bile yanınızda olmak istemesinden anlayabiliriz :)

İlişkisi olmayan aslanlar; sosyal medyadaki hikayelerinize cevap atıp duran birisi var. Bu kişi sonunda size doğru 'düzgün' bir adım atacak. Bence ona karşılık vermelisiniz.

Sevgili Başak...

Sevgili Başak...

İlişkisi olan Başaklar; bugün sizin için oldukça sıradan bir gün gibi başlayabilir. Peki biraz renk katmaya ne dersiniz? Partnerinize romantik bir sürpriz yaparak gününüzü güzelleştirebilirsiniz.

İlişkisi olmayan Başaklar; gözünüzü alamadığınız birisi var çevrenizde. Her hareketini beğeniyor, onun gözlerine baktığınızda heyecanınıza engel olamıyorsunuz. Bu hafta içinde aranızda bazı gelişmeler olabilir.

Sevgili Terazi...

Sevgili Terazi...

İlişkisi olan Terazi burçlarım; Kasım ayının son günlerine girerken oldukça romantik ve tutku dolu anlar yaşıyorsunuz. Kalbiniz sevgiyle dolup taşıyor. Sizin adınıza çok mutluyum!

İlişkisi olmayan Terazi burçlarım; Pazar gününü sakince bitirme planları yapıyor gibisiniz. Bence bu planı erteleyin, arkadaşınızla eğlenmeye bakın. Gideceğiniz ortamda gözünüze kalbinize hitap eden birisi var...

Sevgili Akrep...

Sevgili Akrep...

İlişkisi olan Akrepler; bugünlerde içinizde bir şüphe var. Altıncı hissinize güvenmeniz gerektiğini söylemeliyim. Fevri tavırlardan uzak durun ancak size her söylenene de inanmayın.

İlişkisi olmayan Akrepler; Pazar günü bir planınız varsa iptal etmeyi isteyebilirsiniz. Bugün pek bir enerjiniz yok sanki. Fakat siz evde otururken aşk gelip sizi bulacak. Bugün size istek gönderen kişilere bir dikkat edin derim.

Sevgili Yay...

Sevgili Yay...

İlişkisi olan Yay burçlarım; Pazar günü itibariyle artık bir rahata eriyorsunuz. Geleceğe dair soru işaretlerinin tek tek çözüleceği bir gün oluyor. Sizin adınıza çok mutluyum!

İlişkisi olmayan Yay burçlarım; bugünden sonra, ilişkiniz olmasa bile bunu kafaya takacağınızı sanmıyorum. Siz kendi kendine eğlenmeyi bilen ve özgürlüğüne düşkün bir insansınız. Bunun tadını çıkarın.

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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