“Bunlar Yaşanmış Olabilir mi?” Dedirtecek Gerçek Olaylardan Uyarlanan 13 Etkileyici Film

IMDB: 8.1

Başrolünde yine Leonardo DiCaprio'yu gördüğümüz Catch Me If You Can, ödüllü yönetmen Steven Spielberg imzalı bir yapım. E.T., Schindler'ın Listesi, Er Ryan'ı Kurtarmak gibi yapımlardan en az birini izleyip beğendiyseniz, bu etkileyici senaryoya da bir şans vermeniz gerek.

Frank Abagnale Jr. isimli 17 yaşındaki Amerikalı genç bir erkeğin hayatını konu edinen film, aslında ABD tarihindeki en başarılı dolandırıcılardan birini yakından tanımamızı sağlıyor. Başarılı dolandırma taktikleri ve etkileyici kişiliği ile ünlü bir hava yolu pilotu gibi davranan Abagnale karakteri, aynı zamanda doktorluk ve avukatlık gibi mesleklere sahip olduğuna da etrafındakileri inandırıyor. Böylece kaçırdığı milyon dolarları hiç sıkıntı çekmeden nakit paraya dönüştürebiliyor. Müzikleri sebebiyle bile ödül alan film, aksiyon ve suç seviyorsanız kesinlikle hoşunuza gidecek.