article/comments
Bugün İndirimde Neler Var? 19 Şubat 2026 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
19.02.2026 - 12:28

19 Şubat Perşembe gününün en çarpıcı indirimleri! Amazon’un son gününe giren '3 Al 2 Öde' fırsatından, L’Oréal ve Maybelline maskaralardaki tek fiyat şölenine kadar bütçenizi rahatlatacak tüm detayları derledik. Evdeki eksikleri tamamlamak ve favori markalarınıza avantajla ulaşmak için listemize mutlaka göz atın!

Bu içerik 19.02.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Amazon’un günlük ihtiyaçlardaki "3 Al 2 Öde" kampanyasında son gün fırsatlarını kaçırmayın!

Mutfak alışverişinden kişisel bakıma kadar binlerce temel ihtiyaç ürününde geçerli olan bu dev kampanya bugün sona eriyor. Sepetinize eklediğiniz her üç üründen en ucuz olanına tamamen ücretsiz sahip olarak ev ekonominize büyük bir katkı sağlayabilirsiniz.

Amazon Günlük İhtiyaçlarda 3 Al 2 Öde Fırsatı

L’Oréal Paris ve Maybelline maskaralarda 399 TL’den başlayan tek fiyat fırsatını yakalayın!

Dünyaca ünlü Lash Sensational, Sky High ve Panorama gibi ikonik maskaralar, bugüne özel çok avantajlı fiyatlarla makyaj çantanıza girmeye hazır. Bakışlarınıza hacim ve uzunluk katan bu profesyonel formülleri stoklamak için bu fiyatları değerlendirmenin tam zamanı.

Maskaralarda 399 TL'den Başlayan Fiyatlar

Estee Lauder Double Wear fondötenlerde %40’a varan indirimle kusursuz ten görünümüne kavuşun!

Dünyanın en çok tercih edilen kapatıcılarından biri olan Double Wear, canlı mat bitişi ve gün boyu kalıcı yapısıyla şimdi çok daha ulaşılabilir. 

İndirimle sadece 2.520 TL.

Estee Lauder Seçili Ürünlerde %40 İndirim

Fisher-Price markalı eğitici oyuncaklarda sepette %28 indirimle çocukları sevindirin!

Bebeklerin ve çocukların gelişimini destekleyen kaliteli oyuncaklarda geçerli olan bu indirim, ebeveynler için harika bir fırsat sunuyor. Eğitici setlerden eğlenceli figürlere kadar pek çok seçenek, sepetinize eklediğiniz anda ekstra kazançlı hale geliyor.

Fisher-Price Ürünlerinde Sepette %28 İndirim

Champion erkek sweatshirt modellerindeki indirimle spor tarzınızı kaliteyle tamamlayın!

Zamansız tasarımıyla her tarza uyum sağlayan bu parçayı Amazon güvencesiyle uygun fiyata yakalayabilirsiniz.

Champion Erkek Baskılı Kapüşonlu Sweatshirt

Elinux HY300 Pro projeksiyon cihazıyla evinizi saniyeler içinde dev bir sinema salonuna çevirin!

Yüksek çözünürlüğü ve pratik kullanım özellikleriyle öne çıkan bu projektör, film gecelerinizi ve oyun keyfinizi bambaşka bir boyuta taşıyor. 

Elinux HY300 Pro Akıllı Projektör

Nandy Home 9’lu saklama kabı setiyle mutfağınızda düzeni ve tazeliği aynı anda sağlayın!

Mikrodalgaya ve derin dondurucuya uyumlu yapısıyla öne çıkan bu Freshbox seti, yemeklerinizi uzun süre ilk günkü gibi taze tutar. Farklı boyutlardaki 9 parçasıyla buzdolabınızda maksimum düzen yaratan bu set, mutfaktaki en pratik yardımcınız olacak.

Nandy Home 9'lu Saklama Kabı Seti

Gigi's Granola barlarda %15 indirimle ara öğünlerinize sağlıklı bir dokunuş yapın!

Katkısız ve besleyici içeriğiyle öne çıkan bu barlar, gün boyu enerjinizi yüksek tutmak için en lezzetli alternatiflerden biri. Spor öncesinde veya yoğun iş günlerinde suçluluk duymadan tüketeceğiniz bu atıştırmalıkları indirimli fiyatıyla keşfedin.

1,410.00 TL yerine 1,198.50 TL. 

Gigi's Granola Barlar %15 İndirimli

Green Black pamuklu kadife saç bantlarında %50 indirimle kişisel bakım keyfinizi artırın!

%100 Ege pamuğundan üretilen yumuşacık dokusuyla cilt bakım rutininizin en konforlu aksesuarı olmaya aday. Saçlarınızı yüzünüzden uzak tutarken şık bir duruş sergileyen bu bandı yarı fiyatına yakalayarak banyonuza küçük bir lüks katın.

Sadece 90 TL. 

Green Black %100 Pamuklu Saç Bandı

Avene güneş koruyucu kremlerdeki %50 indirimle cildinizi dört mevsim koruma altına alın!

Hassas ciltler için özel olarak geliştirilen parfümsüz ve SPF50 korumalı Avene Tinted Cream, cildinizi güneşin zararlı etkilerinden korurken doğal bir ton eşitliği sağlar. Yarı fiyatına düşen bu profesyonel bakım ürününü stoklarınıza eklemek için acele edin.

 1,049.00 TL yerine 524.50 TL. 

Avene SPF50+ Tinted Cream %50 İndirimli

