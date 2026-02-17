onedio
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
, Giyim
, Hediye
Bugün İndirimde Neler Var? 17 Şubat 2026 Günün Fırsatları

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
17.02.2026 - 12:36

17 Şubat Salı gününe, evinizin bereketini artıracak temel ihtiyaçlardan güzellik rutininizi taçlandıracak ikonik markalara kadar uzanan dev fırsatlarla başlıyoruz! Dünya Kirpik Günü coşkusunun Lancôme indirimleriyle devam ettiği, Penti ve Kahve Dünyası’ndaki 2 al 1 öde sürprizlerinin sepetleri doldurduğu bu özel rehberimiz hazır. Favori ürünlerin tükenme hızına yetişmek için listemize göz atmadan alışverişinizi tamamlamayın!

Bu içerik 17.02.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Sokak stilinin ikonik markasıyla hem konforu hem de sportif şıklığı en avantajlı fiyatla yakalayın!

Champion'un büyük logolu ve kapüşonlu bu sweatshirt modeli, kaliteli pamuklu dokusu sayesinde gün boyu sürecek yumuşak bir rahatlık vadediyor. Amazon’un bugüne özel indirimiyle bu zamansız tasarımı kaçırmamanızı öneririz.

Champion Erkek Büyük Logo Baskılı Kapüşonlu Sweatshirt

Mutfaktaki en büyük yardımcınızla en zorlu kirleri bile tek seferde dize getirin, bulaşıklarda elmas parlaklığını keşfedin!

Fairy Mucize Kapsül, kurumuş ve inatçı yemek artıklarını bile ön yıkamaya gerek kalmadan tek seferde tertemiz yaparak su ve enerji tasarrufu sağlamanıza yardımcı olur. 

FAIRY Mucize Bulaşık Makinesi Deterjanı Kapsülü/Tableti 45 Yıkama

Sağlıklı beslenmeyi pratiklikle buluşturun; vitaminleri hapsetmek için buharlı pişirmenin gücünden yararlanın!

Sinbo'nun çok fonksiyonlu buharlı pişiricisi, sebzelerden et ürünlerine kadar her şeyi besin değerlerini koruyarak ve yağ eklemeden en doğal haliyle pişirmenize olanak tanıyor. Geniş iç hacmi ve katmanlı yapısı sayesinde aynı anda farklı lezzetleri hazırlamanızı sağlayarak mutfaktaki zamanınızı size geri veriyor. 

Sinbo SCO-5063 Çok Fonksiyonlu Buharlı Pişirici

İkonik Honey ailesinin ışıltısıyla tanışın; dudaklarınıza ve yanaklarınıza aşk dolu bir dokunuş katın!

Dünya çapında fenomen olan Almost Lipstick Honey rujlar ve Clinique Pop dudak-yanak yağlarında %40'a varan dev indirim fırsatı başladı. Her cilt tonuna uyum sağlayan efsanevi Honey tonu, dudaklarınıza doğal bir ışıltı verirken Clinique Pop yağları ise hem nemlendirme hem de taze bir renk sunuyor.

Clinique İkonik Honey Ailesi ve Dudak & Yanak Yağları

Doğanın gücünü bilimle buluşturan bitkisel içerikli formüllerle cildinizi yenileyin; 28 Şubat’a kadar sürecek bu büyük fırsatı kaçırmayın!

Yves Rocher’nin uzmanlığını yansıtan tüm cilt bakım ürünlerinde geçerli net %20 indirim, kış boyu nemsiz kalan ve yorulan cildinizi tazelemek için harika bir fırsat sunuyor. Yaşlanma karşıtı serilerden derinlemesine nemlendiren jel kremlere, arındırıcı toniklerden vitamin dolu serumlara kadar her ihtiyaca yönelik çözümü bu avantajlı dönemde keşfedebilirsiniz. 

Yves Rocher Tüm Cilt Bakım Ürünlerinde Net %20 İndirim

Antrenman performansınızı artırırken stilinizden ödün vermeyin; sepetinize ek bir konfor katın!

Penti Aktif Giyim koleksiyonunda başlayan 2 al 1 öde fırsatı, spor yaparken kendinizi hem rahat hem de şık hissetmeniz için tasarlandı. Hem yoga seanslarında hem de yoğun kardiyo antrenmanlarında en iyi yol arkadaşınız olacak bu parçaları kaçırmayın.

Penti Aktif Giyim 2 Al 1 Öde Fırsatı

Kahve keyfinizin en çıtır eşlikçisiyle tanışın; Gofrik stoklarını doldurmanın tam zamanı!

Kahve Dünyası’nın efsaneleşmiş lezzeti Gofrik ürünlerinde geçerli olan 2 al 1 öde kampanyasıyla tatlı krizlerinize en kaliteli çözümü sunun. Antep fıstığının yoğun aroması ve çıtır gofret katmanlarının uyumu, her kahve molasını gerçek bir şölene dönüştürmeye aday. Hem kendiniz için hem de ikramlık olarak bu dev stoklama fırsatını değerlendirin.

Kahve Dünyası Gofrik Ürünleri 2 Al 1 Öde

Dünya Kirpik Günü’ne özel bakışlarınızda devrim yapın; ikonik maskaralarla hacmi zirveye taşıyın!

Lancôme’un efsaneleşmiş Hypnôse Drama ve Lash Idole Flutter maskaralarında uygulanan %40'a varan dev indirimle göz alıcı kirpiklere sahip olun. Tek bir dokunuşla kirpiklerinize olağanüstü hacim ve kıvrım veren bu lüks formüller, gün boyu akma yapmadan profesyonel bir görünüm sunuyor. 

Lancôme Tüm Maskaralarda %40'a Varan İndirim

Klasik adidas tarzını modern konforla buluşturun; her adımda retro şıklığı hissedin!

Tenis stilinden ilham alan adidas VL Court Base, zamansız tasarımı ve dayanıklı yapısıyla günlük kombinlerinizin en kilit parçası olmaya aday. Samuraysport güvencesiyle sunulan bu model, hem dayanıklılığı hem de estetiği bir arada arayanlar için tasarlandı.

adidas VL Court Base Erkek Spor Ayakkabı

Bu yeni nesil protein desteğini lansman avantajlarıyla ilk deneyenlerden biri olun.

ProteinOcean’ın lansmana özel yeni serisi Clear Whey, geleneksel protein tozlarının yoğun dokusundan sıkılanlar için meyve suyu hafifliğinde bir alternatif sunuyor. Hızlı emilen izole whey proteini içeriğiyle kas toparlanmanızı desteklerken, ferahlatıcı aromalarıyla antrenman sonrası içim keyfini bambaşka bir boyuta taşıyor. 

ProteinOcean Clear Whey Lansman Özel

Ara öğünlerinizi sağlıklı bir festivaline dönüştürün; meyve ve yulafın en lezzetli haliyle enerjinizi yükseltin!

Fropie’nin doğal ve katkısız içeriğiyle hazırlanan karışık protein bar kutusu, 12 farklı lezzetiyle her damak tadına hitap etmeyi başarıyor. Şeker ilavesiz yapısı ve yüksek lif oranı sayesinde tokluk hissi sağlarken, %15 indirimli fiyatıyla sağlıklı atıştırmalık ihtiyacınızı ekonomik hale getiriyor. 

Fropie Karışık Protein Bar Kutusu (12 Adet)

Kış şıklığınızı zarif bir dokunuşla tamamlayın; her adımda özgüveninizi yükselten o tasarımı keşfedin!

Nişantaşı Shoes Nixie bot, mat siyah streç detayı ve modern kalın topuğuyla hem gece hem de gündüz kombinlerine mükemmel uyum sağlıyor. Ayağı saran yapısı sayesinde zarif bir silüet oluştururken, konforlu tabanıyla şıklıktan ödün vermeden uzun saatler kullanıma olanak tanıyor. 

Nişantaşı Shoes Nixie Siyah Mat Streç Detaylı Bot

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
